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Goralské kroje zaplnili najväčšiu nonstop predajňu COOP Jednota Tempo SUPERMARKET 24/7 na Slovensku. V Zákamennom vznikol prvý COOP rekord


Tagy: nonstop predajňa PR Supermarket

Nákupný košík sa na jeden večer stal prirodzenou súčasťou goralského kroja. Slávnostné otvorenie najväčšej nonstop predajne Tempo SUPERMARKET na Slovensku spojilo tradície s moderným ...



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dsc_1261 676x450 27.7.2026 (SITA.sk) - Nákupný košík sa na jeden večer stal prirodzenou súčasťou goralského kroja.


Slávnostné otvorenie najväčšej nonstop predajne Tempo SUPERMARKET na Slovensku spojilo tradície s moderným nakupovaním a prinieslo historicky prvý COOP rekord v nakupovaní v kroji alebo jeho časti. Zapojilo sa doň 211 zákazníkov, ktorí svojimi nákupmi pomohli rodinám v núdzi a zároveň súťažili o atraktívne ceny.

Moderný obchod s tradíciou spojil rekord aj dobrý skutok


Slávnostné otvorenie najväčšej nonstop predajne COOP Jednota 24/7 na Slovensku sa nieslo v duchu myšlienky Moderný obchod s tradíciou. Goralské kroje sa počas jedného večera prirodzene spojili s najmodernejšími technológiami nakupovania a vytvorili jedinečnú atmosféru, ktorá prilákala zákazníkov z celého regiónu. Do prvého COOP rekordu v nakupovaní v kroji alebo jeho časti sa zapojilo 211 návštevníkov. Každý nákup počas rekordnej hodiny mal navyše charitatívny rozmer – celý výťažok z večerného predaja poputuje vybraným rodinám v núdzi. Súčasťou programu bolo aj žrebovanie o nákupné poukážky a originálne darčekové koše plné slovenských výrobkov.

"Investície do modernizácie predajní vnímame ako investície do budúcnosti regiónu. Tempo SUPERMARKET 24/7 v Zákamennom je pilotným projektom nášho doteraz najväčšieho formátu automatizovanej predajne. Naším cieľom bolo vytvoriť obchod, ktorý zákazníkom ponúkne komfort nonstop nakupovania, kvalitné služby aj atraktívny sortiment pod jednou strechou. Veľký záujem verejnosti nás utvrdil v tom, že tento smer má zmysel. Zároveň sa opäť potvrdilo, že tam, kde je silná komunita, vznikajú aj výnimočné momenty. Zákamenné počas slávnostného otvorenia ukázalo, že tradície, spolupatričnosť a ochota pomôcť druhým majú v tomto regióne stále pevné miesto," povedal Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo.

Najväčší Tempo SUPERMARKET 24/7 na Slovensku ponúka viac než nonstop nakupovanie


Nová predajňa v Zákamennom je s predajnou plochou 1 000 m², 370 m² skladových priestorov a 60 parkovacími miestami najväčším Tempo SUPERMARKETOM 24/7 na Slovensku. Predajňa vznikla po rozsiahlej modernizácii, ktorá priniesla nový layout, zmodernizovanú fasádu, podlahy, osvetlenie, chladiace a mraziace vitríny, novú pokladničnú zónu so samoobslužnými pokladňami aj nové regálové systémy.

Zákazníci tu nájdu teplý pult s hotovými jedlami, hot dogy, kvalitnú kávu, lokálne pekárske a cukrárske výrobky, široký výber slovenských potravín a možnosť nakupovať kedykoľvek – vo dne aj v noci. Predajňa je určená nielen pre obyvateľov Zákamenného, ale aj zákazníkov z okolitých obcí a turistov, ktorí navštevujú región Oravy. Ide už o desiatu automatizovanú predajňu COOP Jednota 24/7 na Orave a zároveň o prvý projekt tohto rozsahu.

Darčekové koše zo Zákamenného putujú po celom Slovensku


Jednou zo špecialít predajne sú originálne darčekové koše, ktorých výroba sa stala doslova poznávacím znamením Zákamenného. Každý mesiac ich v COOP Jednote Námestovo pripravia približne 5 000 a záujem o ne dlhodobo rastie. Skúsený tím ich už viac ako pätnásť rokov aranžuje ručne a neustále prichádza s novými nápadmi a originálnymi kombináciami. Koše plné kvalitných slovenských a regionálnych výrobkov ako napríklad čučoriedkové cestoviny pripravujú na mieru podľa želaní zákazníkov aj ku konkrétnej príležitosti. Nie náhodou patrili aj medzi najobľúbenejšie výhry počas rekordného večera. Súčasťou novej prevádzky je aj darčekový pult, kde si zákazníci môžu vybrať z atraktívnej ponuky týchto personalizovaných darčekových košov.

Rekordný nákup, ktorým pomôže rodinám v núdzi


Prvý COOP rekord nebol len oslavou otvorenia najväčšej nonstop predajne Tempo SUPERMARKET. Každý nákup uskutočnený počas rekordnej hodiny pomohol dobrej veci. Výťažok z večerného predaja totižto poputuje rodinám v núdzi, čím sa z otvorenia stalo podujatie, ktoré spojilo moderné nakupovanie, goralské tradície aj solidaritu. Rekordný večer tak potvrdil, že predajne COOP Jednota nie sú len miestom na nákup, ale aj prirodzenou súčasťou komunít, ktoré držia spolu.

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Zdroj: SITA.sk - Goralské kroje zaplnili najväčšiu nonstop predajňu COOP Jednota Tempo SUPERMARKET 24/7 na Slovensku. V Zákamennom vznikol prvý COOP rekord © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nonstop predajňa PR Supermarket
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