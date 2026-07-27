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27. júla 2026

Hasiči zasahovali pri nehode pri Moldave nad Bodvou, zranili sa tri deti – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Hasičský a záchranný zbor zranené osoby

Na miesto udalosti boli vyslaní šiesti profesionálni hasiči s dvoma hasičskými vozidlami. V piatok 25. júla vo večerných hodinách zasahovali hasiči z Moldavy nad Bodvou (okres ...



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757375044_1702194290892680_2856265512418246966_n 676x507 27.7.2026 (SITA.sk) - Na miesto udalosti boli vyslaní šiesti profesionálni hasiči s dvoma hasičskými vozidlami.


V piatok 25. júla vo večerných hodinách zasahovali hasiči z Moldavy nad Bodvou (okres Košice-okolie) pri dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili tri deti. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, dopravná nehoda sa stala na ceste v katastri mesta Moldava nad Bodvou.

Auto skončilo v poli


Účastníkmi nehody bolo päť osôb, pričom tri maloleté osoby utrpeli zranenia. Na miesto udalosti boli vyslaní šiesti profesionálni hasiči s dvoma hasičskými vozidlami," uvádza KR HaZZ.

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Ako pre agentúru SITA priblížil hovorca KR HaZZ v Košiciach Jozef Bálint, išlo o nehodu jedného osobného vozidla, ktoré skončilo mimo vozovky v poli. Hasiči auto stabilizovali a vykonali na ňom protipožiarne opatrenia. Účastníci nehody sa pri príchode hasičov vo vozidle už nenachádzali, čakali na ceste. Z piatich osôb vo vozidle boli štyri neplnoleté.

Zásah hasičov


Hasiči dorazili na miesto ako prví a trom zraneným deťom poskytli predlekársku prvú pomoc do príchodu záchranárov, ktorým následne zranené osoby odovzdali do starostlivosti. Riadili tiež cestnú premávku, cesta bola z dôvodu bezpečnosti v danom úseku dočasne uzatvorená.

Počas zásahu vykonali na havarovanom vozidle protipožiarne opatrenia a pomocou osvetľovacieho stožiara zabezpečili osvetlenie miesta nehody pre potreby jej dokumentovania Policajným zborom," dopĺňa KR HaZZ v Košiciach.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri nehode pri Moldave nad Bodvou, zranili sa tri deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Hasičský a záchranný zbor zranené osoby
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