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27. júla 2026
Kauza Očistec pokračuje výsluchom Tibora Gašpara, vo výpovedi sa chce venovať „Slobodníkovým klamstvám“
Tagy: Akcia "Očistec" Bývalý policajný prezident Podpredseda parlamentu Súd v kauze Očistec - Tibor Gašpar Súdy
V kauze Očistec začal výsluch Tibora Gašpara. V kauze Očistec sa v pondelok na
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27.7.2026 (SITA.sk) - V kauze Očistec začal výsluch Tibora Gašpara.
V kauze Očistec sa v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začal výsluch obžalovaného bývalého policajného prezidenta a aktuálneho podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.
Ako informoval Denník N, Gašpar od začiatku odmieta všetky obvinenia a vinu popiera. „Obžalovaný je z toho, že spolu s Norbertom Bödörom založil v polícii zločineckú skupinu, ktorá ju zneužívala na politické ciele Smeru,“ pripomenul denník.
Ešte predtým sa obžalovaní mali možnosť vyjadriť k výpovedi spoluobžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý minulý týždeň na súde vypovedal celkovo tri dni. „Norbert Bödör vyhlásil, že Slobodník klamal. Tibor Gašpar povedal, že Slobodníkovým klamstvám sa bude podrobnejšie venovať vo svojej výpovedi,“ doplnil Denník N.
Zdroj: SITA.sk - Kauza Očistec pokračuje výsluchom Tibora Gašpara, vo výpovedi sa chce venovať „Slobodníkovým klamstvám“ © SITA Všetky práva vyhradené.
V kauze Očistec sa v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začal výsluch obžalovaného bývalého policajného prezidenta a aktuálneho podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.
Ako informoval Denník N, Gašpar od začiatku odmieta všetky obvinenia a vinu popiera. „Obžalovaný je z toho, že spolu s Norbertom Bödörom založil v polícii zločineckú skupinu, ktorá ju zneužívala na politické ciele Smeru,“ pripomenul denník.
Ešte predtým sa obžalovaní mali možnosť vyjadriť k výpovedi spoluobžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý minulý týždeň na súde vypovedal celkovo tri dni. „Norbert Bödör vyhlásil, že Slobodník klamal. Tibor Gašpar povedal, že Slobodníkovým klamstvám sa bude podrobnejšie venovať vo svojej výpovedi,“ doplnil Denník N.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/sud-v-kauze-ocistec-obzalovani-je-podpredseda-parlamentu-tibor-gaspar-aj-dalsi-fotografie/">Súd v kauze Očistec: Obžalovaný je podpredseda parlamentu Tibor Gašpar aj ďalší (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kauza Očistec pokračuje výsluchom Tibora Gašpara, vo výpovedi sa chce venovať „Slobodníkovým klamstvám“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Akcia "Očistec" Bývalý policajný prezident Podpredseda parlamentu Súd v kauze Očistec - Tibor Gašpar Súdy
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