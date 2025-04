Potkan Ronin vytvoril svetový rekord v odhaľovaní nášľapných mín

Potkan menom Ronin, vycvičený na vyhľadávanie nastražených mín, vytvoril nový svetový rekord a stal sa prvým hlodavcom, ktorý odhalil viac než 100 mín a iných výbušných zariadení. Miestom jeho misie je Kambodža.





Ako informovala britská stanica BBC, Ronin od roku 2021 objavil 109 nášľapných mín a 15 kusov nevybuchnutej munície, uviedla vo vyhlásení charitatívna mimovládna organizácia APOPO, ktorá tieto zvieratá pred ich misiou cvičí. V súčasnosti pripravuje na nasadenie v teréne 104 hlodavcov nazývaných aj HeroRATS.Roninov pôsobivý výkon v provincii Preah Vihear na severe Kambodže prekonal doterajší rekord potkana Magawu, ktorý vyňuchal 71 mín a v roku 2020 dostal od Britského združenia pre dobré životné podmienky zvierat (PDSA) zlatú medailu za statočnosť pri odstraňovaní mín na kambodžskom vidieku.Roninovi „jeho výnimočné úspechy priniesli zápis do Guinessovej knihy rekordov, čo poukazuje na zásadnú úlohu týchto hlodavcov pri humanitárnom odmínovaní,“ uviedla APOPO. Ronin by podľa APOPO mohol mať pred sebou ešte dva alebo viac rokov detekčnej práce.Potkany sú vycvičené na to, aby vyňuchali chemikálie, ktoré sa nachádzajú v nášľapných mínach a iných zbraniach zanechaných na bojiskách. V rámci výcviku sa potkany učia vyškrabať znak na mieste, kde vyňuchali výbušninu.Vďaka svojmu malému telu potkany nie sú dosatočne ťažké na to, aby nastražené míny svojou váhou aj aktivovali.Technika, ktorej sa potkany učia, nie je založená na detegovaní kovového šrotu, preto umožňuje odmínovačom pracovať oveľa rýchlejšie než s detektorom kovov.APOPO uviedla, že plochu s rozlohou tenisového kurtu dokážu potkany skontrolovať asi za 30 minút - človeku s detektorom kovov by to mohlo trvať aj štyri dni.Počas takmer tri desaťročia trvajúcej občianskej vojny, ktorá sa skončila v roku 1998, boli v Kambodži nastražené milióny nášľapných mín. Ich výbuchy si už vyžiadali desiatky tisíc obetí.APOPO od svojho založenia pred 25 rokmi odstránila po celom svete 169.713 nášľapných mín a iných výbušnín – vyše 52.000 z nich sa nachádzalo v Kambodži. Podľa mimovládnej organizácie Landmine Monitor je v Kambodži stále zakopaných štyri až šesť miliónov nášľapných mín a inej nevybuchnutej munície.Charitatívna organizácia APOPO pôsobí aj v ďalších krajinách postihnutých vojnou, vrátane Ukrajiny, Južného Sudánu a Azerbajdžanu.