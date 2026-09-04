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Gorenje na veľtrhu IFA 2026 predstavilo novú generáciu spotrebičov pre modernú domácnosť
Veľtrh IFA v Berlíne patrí každoročne medzi najväčšie prehliadky noviniek zo sveta spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov. Medzi jeho tradičných vystavovateľov dlhodobo patrí aj ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Veľtrh IFA v Berlíne patrí každoročne medzi najväčšie prehliadky noviniek zo sveta spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov.
Medzi jeho tradičných vystavovateľov dlhodobo patrí aj spoločnosť Gorenje, ktorá tento rok predstavila nové produkty pre celú domácnosť. Okrem novej generácie spotrebičov na varenie a chladenie odhalila napríklad umývačky riadu s automatickým dávkovaním umývacieho prostriedku, riešenia na pranie a sušenie obuvi či zmrzlinovač, ktorý pripraví domácu zmrzlinu približne za minútu.
Spoločným menovateľom noviniek je snaha zjednodušiť každodenný chod domácnosti a čo najviac činností automatizovať. Gorenje sa zároveň zameriava na úspornejšiu prevádzku, praktickejšie využitie priestoru a dizajn, vďaka ktorému spotrebiče prirodzene zapadnú do moderných interiérov. Na veľtrhu tak predstavilo nielen úplne nové produktové rady, ale aj nové technológie a funkcie naprieč svojím existujúcim portfóliom.
Významná časť noviniek sa týka varenia a celkového poňatia modernej kuchyne. Nový koncept Matt Edition prepája varné dosky, rúry a odsávače pár do dizajnovo zjednoteného celku s matným povrchom. Jeho základom je technológia InfiniteMatt, ktorá okrem vzhľadu zohľadňuje aj praktickú stránku každodenného používania. Povrch je v porovnaní so štandardným sklom až desaťkrát odolnejší proti poškriabaniu, znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov a odráža až o 80 % menej svetla. Okrem technológie InfiniteMatt prichádza aj variant InfiniteMatt SE s až päťnásobnou odolnosťou proti poškriabaniu.
Matné vyhotovenie sa objavuje pri klasických indukčných varných doskách aj modeloch Hood-in-Hob, ktoré spájajú varnú plochu a odsávanie pár do jedného spotrebiča. Nové dosky využívajú napríklad automatické rozpoznanie riadu, stabilnú reguláciu teploty či flexibilné varné zóny. Pri modeloch s integrovaným odsávaním sa výkon ventilácie automaticky prispôsobuje aktuálnemu priebehu varenia.
Výraznú novinku prinášajú aj vstavané rúry. Funkcia PizzaPlus vytvára v hornej časti rúry prostredie s teplotou viac ako 360 °C a umožňuje pripraviť pizzu neapolského typu približne za dve minúty. Na tento režim sa rúra zo studeného stavu predhreje približne za 12 minút. Súčasťou riešenia je špeciálny plech umiestnený tesne pod hornými ohrevnými telesami. Funkcia PizzaPlus bude dostupná vo vybraných rúrach z radov G600, G800 a G900.
Automatizácia sa dostáva aj do novej generácie odsávačov pár G600. Senzor PureAir priebežne monitoruje prostredie v kuchyni a reaguje na paru, dym, pachy a ďalšie nečistoty. Odsávač pár sa podľa potreby automaticky spustí a upraví svoj výkon. Technológia HoodSync H2H navyše umožňuje jeho komunikáciu s varnou doskou, vďaka čomu odsávanie reaguje priamo na priebeh varenia. Nový rad zahŕňa vertikálne modely, odsávače v tvare písmena T aj plne integrované modely.
Novinky sa týkajú aj chladenia. Vstavaná kombinovaná chladnička BigVolume ponúka objem 377 litrov, teda až o 50 % viac priestoru ako štandardné modely Gorenje v rovnakej kategórii. Väčšiu kapacitu prináša vďaka rozmerom 69 cm na šírku a 193 cm na výšku.
Vnútorný priestor možno prispôsobiť aktuálnym potrebám. Funkcia ConvertActive umožňuje zmeniť mraziacu časť na chladiaci priestor alebo zónu s teplotou okolo 0 °C. Technológia AdaptTech sa zároveň učí, kedy používatelia chladničku najčastejšie otvárajú, a ešte pred očakávanou zvýšenou prevádzkou upraví chladenie tak, aby obmedzila teplotné výkyvy. Oddelené chladiace systémy chladničky a mrazničky zároveň zabraňujú prenosu pachov medzi oboma časťami.
Gorenje na veľtrhu IFA predstavilo aj nové voľne stojace modely radu G600 s objemom 413 litrov. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou ponúkajú o 52 litrov viac priestoru a nový systém AirPurifier, ktorý obmedzuje nežiaduce pachy prirodzene vznikajúce pri dozrievaní potravín. Vybrané modely zároveň dosahujú spotrebu až o 15 % nižšiu, než je hranica energetickej triedy A.
V oblasti umývania riadu predstavilo Gorenje nové modely radov G600 a G400. Vybrané varianty dosahujú spotrebu energie až o pätinu nižšiu, než je hranica energetickej triedy A. Automatický dávkovací systém umožňuje naplniť zásobník umývacieho prostriedku naraz až na 20 umývacích cyklov. Spotrebič následne sám zvolí potrebné množstvo podľa vybraného programu. Vo vybraných modeloch pribudol aj špeciálny držiak na fľaše s cieleným prúdom vody, ktorý zabezpečuje ich dôkladnejšie umytie zvnútra.
Pre menšie kuchyne Gorenje predstavilo aj novú generáciu úzkych umývačiek riadu so šírkou 45 cm. V závislosti od vyhotovenia pojmú deväť alebo jedenásť súprav riadu, pričom dostupný je aj variant s tretím košom. Vybrané modely spotrebujú 6,4 litra vody na jeden cyklus a pracujú s hlučnosťou 38 dB. Okrem automatického dávkovania umývacieho prostriedku ponúkajú napríklad automatické otvorenie dvierok po dokončení programu alebo funkciu TimerLight, ktorá premieta zostávajúci čas do konca umývania priamo na podlahu.
Gorenje predstavilo aj nové možnosti starostlivosti o bielizeň v rámci platformy SimpliCare. Jednou z najzaujímavejších noviniek je ShoeWash, riešenie určené na starostlivosť o obuv. Špeciálne príslušenstvo spolu s príslušným programom umožňuje vyprať doma tenisky aj ďalšiu bežnú obuv, pričom chráni topánky aj samotnú práčku. Na pranie nadväzuje špeciálne riešenie pre sušičky, ktoré počas sušenia udržiava obuv na mieste.
SimpliCare prináša aj technológie zamerané na starostlivosť o bielizeň a spotrebič. Funkcia TotalFresh pomáha po skončení programu znižovať množstvo vlhkosti vo vnútri práčky, zatiaľ čo NatureDry využíva pri sušení nižšie teploty, a tým zabezpečuje šetrnejšiu starostlivosť o materiály, farby a štruktúru textílií. Práčka a sušička môžu navyše prostredníctvom funkcie Wash & Dry Sync vzájomne komunikovať a automaticky si odovzdať informácie potrebné na nastavenie nadväzujúceho sušiaceho programu.
Na veľtrhu IFA 2026 mali premiéru aj bezdrôtové vysávače NEO. Šestica modelov je navrhnutá tak, aby pokryla rozličné potreby domácností, od ľahkého každodenného upratovania cez starostlivosť o tvrdé podlahy a domácnosti so zvieratami až po kombináciu vysávania a umývania podlahy v jednom kroku.
Najvyšší model NEOEXPERT ponúka sací výkon až 190 AW a dve vyberateľné batérie, s ktorými vydrží pracovať až 120 minút. Nabíjacia stanica zároveň automaticky vyprázdňuje nádobu na nečistoty a zabezpečuje jej čistenie.
Na mokré aj suché čistenie sa zameriava model NEOCLEAN, ktorý možno sklopiť až do uhla 180 stupňov, vďaka čomu sa dostane aj hlboko pod nábytok. Naprieč celým radom sa objavujú aj senzory nečistôt, HEPA filtrácia, osvetlenie pred kefou či technológia obmedzujúca namotávanie vlasov.
Gorenje v Berlíne predstavilo aj zmrzlinovač 3 v 1 Instant Ice Cream Maker GIICM. Na rozdiel od tradičných zmrzlinovačov nie je potrebné niekoľko hodín vopred mraziť špeciálnu nádobu. Používateľ vloží zmrazené ingrediencie priamo do spotrebiča, ktorý ich dokáže približne za jednu minútu spracovať na zmrzlinu, sorbet, mrazený jogurt alebo iný dezert.
Predstavený bol aj rozšírený rad Retro Line. Nová kolekcia kombinuje vzhľad inšpirovaný klasickými kuchynskými spotrebičmi s modernými technológiami a zahŕňa mikrovlnnú rúru, hriankovač, rýchlovarnú kanvicu, tyčový aj stolný mixér, kuchynský robot a mlynček na kávu.
Gorenje je jedným z popredných výrobcov domácich spotrebičov s viac ako 75-ročnou tradíciou a zastúpením vo viac ako 160 krajinách sveta. Značka je známa spojením pokročilých technológií s charakteristickým európskym dizajnom a vyrába intuitívne a energeticky úsporné spotrebiče, ktoré uľahčujú každodenný život. Prevádzkuje výrobné závody po celej Európe a od roku 2018 je súčasťou skupiny Hisense Group, jedného z najvýznamnejších svetových hráčov v oblasti inovácií v spotrebnej elektronike a domácich spotrebičoch. Gorenje naďalej prináša inteligentné riešenia prispôsobené potrebám moderných domácností a meniacemu sa životnému štýlu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gorenje na veľtrhu IFA 2026 predstavilo novú generáciu spotrebičov pre modernú domácnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzi jeho tradičných vystavovateľov dlhodobo patrí aj spoločnosť Gorenje, ktorá tento rok predstavila nové produkty pre celú domácnosť. Okrem novej generácie spotrebičov na varenie a chladenie odhalila napríklad umývačky riadu s automatickým dávkovaním umývacieho prostriedku, riešenia na pranie a sušenie obuvi či zmrzlinovač, ktorý pripraví domácu zmrzlinu približne za minútu.
Spoločným menovateľom noviniek je snaha zjednodušiť každodenný chod domácnosti a čo najviac činností automatizovať. Gorenje sa zároveň zameriava na úspornejšiu prevádzku, praktickejšie využitie priestoru a dizajn, vďaka ktorému spotrebiče prirodzene zapadnú do moderných interiérov. Na veľtrhu tak predstavilo nielen úplne nové produktové rady, ale aj nové technológie a funkcie naprieč svojím existujúcim portfóliom.
Nový koncept Matt Edition
Významná časť noviniek sa týka varenia a celkového poňatia modernej kuchyne. Nový koncept Matt Edition prepája varné dosky, rúry a odsávače pár do dizajnovo zjednoteného celku s matným povrchom. Jeho základom je technológia InfiniteMatt, ktorá okrem vzhľadu zohľadňuje aj praktickú stránku každodenného používania. Povrch je v porovnaní so štandardným sklom až desaťkrát odolnejší proti poškriabaniu, znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov a odráža až o 80 % menej svetla. Okrem technológie InfiniteMatt prichádza aj variant InfiniteMatt SE s až päťnásobnou odolnosťou proti poškriabaniu.
Matné vyhotovenie sa objavuje pri klasických indukčných varných doskách aj modeloch Hood-in-Hob, ktoré spájajú varnú plochu a odsávanie pár do jedného spotrebiča. Nové dosky využívajú napríklad automatické rozpoznanie riadu, stabilnú reguláciu teploty či flexibilné varné zóny. Pri modeloch s integrovaným odsávaním sa výkon ventilácie automaticky prispôsobuje aktuálnemu priebehu varenia.
Pizza za dve minúty a odsávanie, ktoré sa riadi samo
Výraznú novinku prinášajú aj vstavané rúry. Funkcia PizzaPlus vytvára v hornej časti rúry prostredie s teplotou viac ako 360 °C a umožňuje pripraviť pizzu neapolského typu približne za dve minúty. Na tento režim sa rúra zo studeného stavu predhreje približne za 12 minút. Súčasťou riešenia je špeciálny plech umiestnený tesne pod hornými ohrevnými telesami. Funkcia PizzaPlus bude dostupná vo vybraných rúrach z radov G600, G800 a G900.
Automatizácia sa dostáva aj do novej generácie odsávačov pár G600. Senzor PureAir priebežne monitoruje prostredie v kuchyni a reaguje na paru, dym, pachy a ďalšie nečistoty. Odsávač pár sa podľa potreby automaticky spustí a upraví svoj výkon. Technológia HoodSync H2H navyše umožňuje jeho komunikáciu s varnou doskou, vďaka čomu odsávanie reaguje priamo na priebeh varenia. Nový rad zahŕňa vertikálne modely, odsávače v tvare písmena T aj plne integrované modely.
Chladničky ponúkajú o polovicu viac priestoru a dohliadnu na čerstvosť potravín
Novinky sa týkajú aj chladenia. Vstavaná kombinovaná chladnička BigVolume ponúka objem 377 litrov, teda až o 50 % viac priestoru ako štandardné modely Gorenje v rovnakej kategórii. Väčšiu kapacitu prináša vďaka rozmerom 69 cm na šírku a 193 cm na výšku.
Vnútorný priestor možno prispôsobiť aktuálnym potrebám. Funkcia ConvertActive umožňuje zmeniť mraziacu časť na chladiaci priestor alebo zónu s teplotou okolo 0 °C. Technológia AdaptTech sa zároveň učí, kedy používatelia chladničku najčastejšie otvárajú, a ešte pred očakávanou zvýšenou prevádzkou upraví chladenie tak, aby obmedzila teplotné výkyvy. Oddelené chladiace systémy chladničky a mrazničky zároveň zabraňujú prenosu pachov medzi oboma časťami.
Gorenje na veľtrhu IFA predstavilo aj nové voľne stojace modely radu G600 s objemom 413 litrov. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou ponúkajú o 52 litrov viac priestoru a nový systém AirPurifier, ktorý obmedzuje nežiaduce pachy prirodzene vznikajúce pri dozrievaní potravín. Vybrané modely zároveň dosahujú spotrebu až o 15 % nižšiu, než je hranica energetickej triedy A.
Menej starostí s umývaním: umývačka si prostriedok dávkuje sama
V oblasti umývania riadu predstavilo Gorenje nové modely radov G600 a G400. Vybrané varianty dosahujú spotrebu energie až o pätinu nižšiu, než je hranica energetickej triedy A. Automatický dávkovací systém umožňuje naplniť zásobník umývacieho prostriedku naraz až na 20 umývacích cyklov. Spotrebič následne sám zvolí potrebné množstvo podľa vybraného programu. Vo vybraných modeloch pribudol aj špeciálny držiak na fľaše s cieleným prúdom vody, ktorý zabezpečuje ich dôkladnejšie umytie zvnútra.
Pre menšie kuchyne Gorenje predstavilo aj novú generáciu úzkych umývačiek riadu so šírkou 45 cm. V závislosti od vyhotovenia pojmú deväť alebo jedenásť súprav riadu, pričom dostupný je aj variant s tretím košom. Vybrané modely spotrebujú 6,4 litra vody na jeden cyklus a pracujú s hlučnosťou 38 dB. Okrem automatického dávkovania umývacieho prostriedku ponúkajú napríklad automatické otvorenie dvierok po dokončení programu alebo funkciu TimerLight, ktorá premieta zostávajúci čas do konca umývania priamo na podlahu.
Tenisky? Aj tie práčka zvládne
Gorenje predstavilo aj nové možnosti starostlivosti o bielizeň v rámci platformy SimpliCare. Jednou z najzaujímavejších noviniek je ShoeWash, riešenie určené na starostlivosť o obuv. Špeciálne príslušenstvo spolu s príslušným programom umožňuje vyprať doma tenisky aj ďalšiu bežnú obuv, pričom chráni topánky aj samotnú práčku. Na pranie nadväzuje špeciálne riešenie pre sušičky, ktoré počas sušenia udržiava obuv na mieste.
SimpliCare prináša aj technológie zamerané na starostlivosť o bielizeň a spotrebič. Funkcia TotalFresh pomáha po skončení programu znižovať množstvo vlhkosti vo vnútri práčky, zatiaľ čo NatureDry využíva pri sušení nižšie teploty, a tým zabezpečuje šetrnejšiu starostlivosť o materiály, farby a štruktúru textílií. Práčka a sušička môžu navyše prostredníctvom funkcie Wash & Dry Sync vzájomne komunikovať a automaticky si odovzdať informácie potrebné na nastavenie nadväzujúceho sušiaceho programu.
Šesť nových vysávačov pre rôzne typy domácností
Na veľtrhu IFA 2026 mali premiéru aj bezdrôtové vysávače NEO. Šestica modelov je navrhnutá tak, aby pokryla rozličné potreby domácností, od ľahkého každodenného upratovania cez starostlivosť o tvrdé podlahy a domácnosti so zvieratami až po kombináciu vysávania a umývania podlahy v jednom kroku.
Najvyšší model NEOEXPERT ponúka sací výkon až 190 AW a dve vyberateľné batérie, s ktorými vydrží pracovať až 120 minút. Nabíjacia stanica zároveň automaticky vyprázdňuje nádobu na nečistoty a zabezpečuje jej čistenie.
Na mokré aj suché čistenie sa zameriava model NEOCLEAN, ktorý možno sklopiť až do uhla 180 stupňov, vďaka čomu sa dostane aj hlboko pod nábytok. Naprieč celým radom sa objavujú aj senzory nečistôt, HEPA filtrácia, osvetlenie pred kefou či technológia obmedzujúca namotávanie vlasov.
Zmrzlina približne za minútu a návrat retro dizajnu
Gorenje v Berlíne predstavilo aj zmrzlinovač 3 v 1 Instant Ice Cream Maker GIICM. Na rozdiel od tradičných zmrzlinovačov nie je potrebné niekoľko hodín vopred mraziť špeciálnu nádobu. Používateľ vloží zmrazené ingrediencie priamo do spotrebiča, ktorý ich dokáže približne za jednu minútu spracovať na zmrzlinu, sorbet, mrazený jogurt alebo iný dezert.
Predstavený bol aj rozšírený rad Retro Line. Nová kolekcia kombinuje vzhľad inšpirovaný klasickými kuchynskými spotrebičmi s modernými technológiami a zahŕňa mikrovlnnú rúru, hriankovač, rýchlovarnú kanvicu, tyčový aj stolný mixér, kuchynský robot a mlynček na kávu.
O spoločnosti Gorenje
Gorenje je jedným z popredných výrobcov domácich spotrebičov s viac ako 75-ročnou tradíciou a zastúpením vo viac ako 160 krajinách sveta. Značka je známa spojením pokročilých technológií s charakteristickým európskym dizajnom a vyrába intuitívne a energeticky úsporné spotrebiče, ktoré uľahčujú každodenný život. Prevádzkuje výrobné závody po celej Európe a od roku 2018 je súčasťou skupiny Hisense Group, jedného z najvýznamnejších svetových hráčov v oblasti inovácií v spotrebnej elektronike a domácich spotrebičoch. Gorenje naďalej prináša inteligentné riešenia prispôsobené potrebám moderných domácností a meniacemu sa životnému štýlu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gorenje na veľtrhu IFA 2026 predstavilo novú generáciu spotrebičov pre modernú domácnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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