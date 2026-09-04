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04. septembra 2026
V tuneli Sitina došlo k hromadnej dopravnej nehode, zrazilo sa 13 áut a jeden kamión – FOTO
Škodové udalosti sa udiali v tuneli v smere do Bratislavy z Českej republiky. Bratislavskí dopravní policajti v piatok ráno upozorňovali vodičov na
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4.9.2026 (SITA.sk) - Škodové udalosti sa udiali v tuneli v smere do Bratislavy z Českej republiky.
Bratislavskí dopravní policajti v piatok ráno upozorňovali vodičov na dopravné obmedzenie, s ktorým mali počítať vo frekventovanom úseku v Bratislave.
Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, z dôvodu dvoch škodových udalostí v tuneli Sitina v smere do Bratislavy z Českej republiky, museli tunel uzatvoriť.
Podľa informácií Hasičského a záchranného zboru SR na sociálnej sieti v tuneli došlo k hromadnej zrážke, pri ktorej sa zrazilo 13 osobných áut a jeden kamión. Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil.
Zdroj: SITA.sk - V tuneli Sitina došlo k hromadnej dopravnej nehode, zrazilo sa 13 áut a jeden kamión – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavskí dopravní policajti v piatok ráno upozorňovali vodičov na dopravné obmedzenie, s ktorým mali počítať vo frekventovanom úseku v Bratislave.
Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, z dôvodu dvoch škodových udalostí v tuneli Sitina v smere do Bratislavy z Českej republiky, museli tunel uzatvoriť.
Podľa informácií Hasičského a záchranného zboru SR na sociálnej sieti v tuneli došlo k hromadnej zrážke, pri ktorej sa zrazilo 13 osobných áut a jeden kamión. Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil.
Zdroj: SITA.sk - V tuneli Sitina došlo k hromadnej dopravnej nehode, zrazilo sa 13 áut a jeden kamión – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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