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04. septembra 2026
Ministerstvo vnútra chce v Bratislave sídliť v štyroch budovách, investícia má stáť 85 miliónov eur – VIDEO
Tagy: Budovy Optimalizácia predaj nehnutelnosti Rekonštrukcia budov Štátny rozpočet výnosy z predaja
Rezort plánuje zrekonštruovať historickú budovu na Pribinovej a postaviť vedľa nej novú s kapacitou až 1 350 zamestnancov. Projekt chce financovať najmä z predaja 14 nepotrebných nehnuteľností.
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4.9.2026 (SITA.sk) - Rezort plánuje zrekonštruovať historickú budovu na Pribinovej a postaviť vedľa nej novú s kapacitou až 1 350 zamestnancov. Projekt chce financovať najmä z predaja 14 nepotrebných nehnuteľností.
Ministerstvo vnútra chce v rámci optimalizácie svojho fungovania v budúcnosti sídliť v Bratislave v štyroch budovách. Ako ďalej na piatkovej tlačovej konferencii povedal šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok, ministerstvo chce zrekonštruovať historickú budovu na Pribinovej ulici a vedľa nej postaviť novú budovu.
V jednom areáli by tak pracovalo vyše 1 000 zamestnancov rezortu. Zároveň chce ministerstvo získať do vlastníctva budovu na Štefánikovej ulici, kde je dnes v nájme.
„Chceme nepotrebné budovy a pozemky predať alebo efektívne zameniť,“ zdôraznil minister s tým, že celkovo rezort uvoľní 14 nehnuteľností vrátane dvoch prenajatých priestorov. Ministerstvo chce tiež podľa Šutaja Eštoka zefektívniť nájmy, aby mohlo začať s rekonštrukciou a predajom budov a zamestnancov niekde dočasne umiestniť. Nájom by však podľa ministra mal byť efektívny a hospodárny.
Optimalizácia bude mať podľa ministra nulový vplyv na štátny rozpočet. Financovaná bude totiž z výnosu z predaja nehnuteľností. „Znalecké posudky odhadujú ich hodnotu približne na úrovni 65 miliónov eur,“ povedal Šutaj Eštok. Doplnil, že zo štátneho rozpočtu si na projekt nepýta ani euro navyše. „Dávame tak jasný záväzok, že pokým nebude jednoznačné finančné krytie z predaja, tak sa akékoľvek zmluvy nepodpíšu,“ vyhlásil minister vnútra.
Celkové náklady na projekt boli podľa Šutaja Eštoka vyčíslené na 85 miliónov eur, rezort však počíta s nižšou sumou. „Ide o predbežný odhad,“ doplnil s tým, že 30 miliónov eur by mala stáť rekonštrukcia historickej budovy a 40 miliónov nová budova s podzemnými garážami a krytom civilnej ochrany.
Vláda koncom augusta schválila „Zámer optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave“, ktorého cieľom je modernizovať a zefektívniť administratívne zázemie Ministerstva vnútra SR. Ako rezort v tejto súvislosti ozrejmil, zámer počíta so sústredením značnej časti zamestnancov rezortu do moderných administratívnych priestorov, znížením počtu využívaných budov a zároveň znížením prevádzkových nákladov. Tento cieľ sa má dosiahnuť rekonštrukciou existujúcej budovy sídla ministerstva vnútra na Pribinovej ulici a výstavbou novej modernej administratívnej budovy v jej areáli. Po ukončení realizácie projektu by administratívne centrum na Pribinovej ulici mohlo disponovať kapacitou 1 018 až 1 350 zamestnancov ministerstva, čo predstavuje viac ako polovicu aktuálneho administratívneho aparátu rezortu.
Projekt má byť financovaný z predaja prebytočného majetku. Celkové predpokladané náklady na realizáciu administratívneho centra predstavujú 85,3 milióna eur. Prípadný rozdiel medzi výnosmi z predaja a celkovými investičnými nákladmi bude dofinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
V súčasnosti sú zamestnanci Ministerstva vnútra SR v Bratislave rozptýlení vo viac ako 10 budovách. Viaceré z nich sú podľa rezortu v technicky nevyhovujúcom stave a nezodpovedajú súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť a moderné administratívne priestory.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra chce v Bratislave sídliť v štyroch budovách, investícia má stáť 85 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra chce v rámci optimalizácie svojho fungovania v budúcnosti sídliť v Bratislave v štyroch budovách. Ako ďalej na piatkovej tlačovej konferencii povedal šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok, ministerstvo chce zrekonštruovať historickú budovu na Pribinovej ulici a vedľa nej postaviť novú budovu.
V jednom areáli by tak pracovalo vyše 1 000 zamestnancov rezortu. Zároveň chce ministerstvo získať do vlastníctva budovu na Štefánikovej ulici, kde je dnes v nájme.
Zefektívnenie nájmov
„Chceme nepotrebné budovy a pozemky predať alebo efektívne zameniť,“ zdôraznil minister s tým, že celkovo rezort uvoľní 14 nehnuteľností vrátane dvoch prenajatých priestorov. Ministerstvo chce tiež podľa Šutaja Eštoka zefektívniť nájmy, aby mohlo začať s rekonštrukciou a predajom budov a zamestnancov niekde dočasne umiestniť. Nájom by však podľa ministra mal byť efektívny a hospodárny.
Optimalizácia bude mať podľa ministra nulový vplyv na štátny rozpočet. Financovaná bude totiž z výnosu z predaja nehnuteľností. „Znalecké posudky odhadujú ich hodnotu približne na úrovni 65 miliónov eur,“ povedal Šutaj Eštok. Doplnil, že zo štátneho rozpočtu si na projekt nepýta ani euro navyše. „Dávame tak jasný záväzok, že pokým nebude jednoznačné finančné krytie z predaja, tak sa akékoľvek zmluvy nepodpíšu,“ vyhlásil minister vnútra.
Náklady na projekt
Celkové náklady na projekt boli podľa Šutaja Eštoka vyčíslené na 85 miliónov eur, rezort však počíta s nižšou sumou. „Ide o predbežný odhad,“ doplnil s tým, že 30 miliónov eur by mala stáť rekonštrukcia historickej budovy a 40 miliónov nová budova s podzemnými garážami a krytom civilnej ochrany.
Vláda koncom augusta schválila „Zámer optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave“, ktorého cieľom je modernizovať a zefektívniť administratívne zázemie Ministerstva vnútra SR. Ako rezort v tejto súvislosti ozrejmil, zámer počíta so sústredením značnej časti zamestnancov rezortu do moderných administratívnych priestorov, znížením počtu využívaných budov a zároveň znížením prevádzkových nákladov. Tento cieľ sa má dosiahnuť rekonštrukciou existujúcej budovy sídla ministerstva vnútra na Pribinovej ulici a výstavbou novej modernej administratívnej budovy v jej areáli. Po ukončení realizácie projektu by administratívne centrum na Pribinovej ulici mohlo disponovať kapacitou 1 018 až 1 350 zamestnancov ministerstva, čo predstavuje viac ako polovicu aktuálneho administratívneho aparátu rezortu.
Financovanie projektu
Projekt má byť financovaný z predaja prebytočného majetku. Celkové predpokladané náklady na realizáciu administratívneho centra predstavujú 85,3 milióna eur. Prípadný rozdiel medzi výnosmi z predaja a celkovými investičnými nákladmi bude dofinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
V súčasnosti sú zamestnanci Ministerstva vnútra SR v Bratislave rozptýlení vo viac ako 10 budovách. Viaceré z nich sú podľa rezortu v technicky nevyhovujúcom stave a nezodpovedajú súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť a moderné administratívne priestory.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra chce v Bratislave sídliť v štyroch budovách, investícia má stáť 85 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Budovy Optimalizácia predaj nehnutelnosti Rekonštrukcia budov Štátny rozpočet výnosy z predaja
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