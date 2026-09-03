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Gorenje predlžuje partnerstvo s UEFA EURO 2028™
Spája fanúšikov prostredníctvom okamihov, na ktorých záleží. Spoločnosť Gorenje sa stáva oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028™ a nadväzuje tak na úspešnú spoluprácu s najvýznamnejším ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Spája fanúšikov prostredníctvom okamihov, na ktorých záleží.
Spoločnosť Gorenje sa stáva oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028™ a nadväzuje tak na úspešnú spoluprácu s najvýznamnejším európskym futbalovým šampionátom národných tímov. Zároveň tým potvrdzuje svoj dlhodobý záväzok spájať ľudí prostredníctvom spoločnej vášne pre šport.
Futbal má jedinečnú schopnosť spájať ľudí – či už v obývačkách, kuchyniach alebo na stretnutiach fanúšikov po celej Európe. Prináša okamihy, ktoré spoločne prežívajú rodiny, priatelia aj celé komunity. Gorenje je značka pevne spätá s európskymi domácnosťami, a preto je hrdá na to, že môže aj naďalej podporovať jednu z najsledovanejších športových udalostí na kontinente.
Turnaj UEFA EURO 2028™ spojí najlepšie európske národné tímy a pritiahne pozornosť miliónov fanúšikov. Pre spoločnosť Gorenje je toto partnerstvo prirodzeným pokračovaním jej poslania – uľahčovať každodenný život a umožňovať ľuďom venovať viac času tomu, čo si skutočne užívajú.
Partnerstvo s UEFA EURO 2028™ zároveň prirodzene nadväzuje na spoluprácu spoločnosti Gorenje s jedným z najvýraznejších predstaviteľov európskeho futbalu. Ambasádor značky Luka Modrić, držiteľ Zlatej lopty a výnimočný hráč svojej generácie, stelesňuje hodnoty, ktoré spoločnosť Gorenje dlhodobo spája so športom – odhodlanie, vytrvalosť, tímového ducha, ale aj význam rodiny a pevného domáceho zázemia. Práve na tejto myšlienke stojí aj spojenie spoločnosti Gorenje s Modrićom: veľké výkony a víťazstvá sa síce odohrávajú na ihrisku, ich základy však vznikajú doma. Modrić bude ako ambasádor značky aj naďalej súčasťou európskych komunikačných a marketingových aktivít spoločnosti Gorenje.
"Futbal je o emóciách, pocite spolupatričnosti a nezabudnuteľných spomienkach. A práve tieto hodnoty sú veľmi blízke aj značke Gorenje. Každý spoločne sledovaný zápas, každé jedlo pred úvodným hvizdom aj každá oslava po skončení zápasu začínajú doma. Sme hrdí na to, že môžeme na tejto ceste pokračovať spoločne s UEFA EURO 2028™ a zostať súčasťou jednej z najvýznamnejších športových udalostí v Európe," hovorí Regina Netolická, marketingová riaditeľka spoločnosti Gorenje spol. s r.o. CZ/SK.
Toto partnerstvo nadväzuje na úspešnú spoluprácu spoločnosti Gorenje s predchádzajúcimi ročníkmi UEFA EURO a ďalej posilňuje prítomnosť značky na medzinárodnej športovej scéne. Prostredníctvom aktivít zameraných na spotrebiteľov, marketingových kampaní a exkluzívnych zážitkov získajú fanúšikovia po celej Európe v rokoch pred UEFA EURO 2028™ nové možnosti, ako sa zapojiť do diania okolo turnaja aj samotnej značky.
Spoločnosť Gorenje už viac ako sedem desaťročí vyrába domáce spotrebiče navrhnuté s ohľadom na skutočný každodenný život. Kombináciou premysleného dizajnu, intuitívnych technológií a praktických riešení pomáha ľuďom venovať menej času domácim povinnostiam a viac času tomu, čo majú radi.
S rastúcim očakávaním UEFA EURO 2028™ sa spoločnosť Gorenje teší na ďalšie spoločné oslavy futbalu, zdieľané zážitky a silu okamihov, ktoré dokážu spájať ľudí.
Partnerstvo medzi UEFA EURO a značkou Gorenje začalo počas UEFA EURO 2020™ a pokračovalo počas UEFA EURO 2024™. S UEFA EURO 2028™ vstupuje Gorenje už do tretieho po sebe idúceho cyklu partnerstva s najprestížnejšou európskou futbalovou súťažou národných tímov. Tým ďalej posilňuje prepojenie etablovanej európskej značky domácich spotrebičov s jednou z najsledovanejších športových udalostí na svete.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gorenje predlžuje partnerstvo s UEFA EURO 2028™ © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Gorenje sa stáva oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028™ a nadväzuje tak na úspešnú spoluprácu s najvýznamnejším európskym futbalovým šampionátom národných tímov. Zároveň tým potvrdzuje svoj dlhodobý záväzok spájať ľudí prostredníctvom spoločnej vášne pre šport.
Futbal má jedinečnú schopnosť spájať ľudí – či už v obývačkách, kuchyniach alebo na stretnutiach fanúšikov po celej Európe. Prináša okamihy, ktoré spoločne prežívajú rodiny, priatelia aj celé komunity. Gorenje je značka pevne spätá s európskymi domácnosťami, a preto je hrdá na to, že môže aj naďalej podporovať jednu z najsledovanejších športových udalostí na kontinente.
Turnaj UEFA EURO 2028™ spojí najlepšie európske národné tímy a pritiahne pozornosť miliónov fanúšikov. Pre spoločnosť Gorenje je toto partnerstvo prirodzeným pokračovaním jej poslania – uľahčovať každodenný život a umožňovať ľuďom venovať viac času tomu, čo si skutočne užívajú.
Partnerstvo s UEFA EURO 2028™ zároveň prirodzene nadväzuje na spoluprácu spoločnosti Gorenje s jedným z najvýraznejších predstaviteľov európskeho futbalu. Ambasádor značky Luka Modrić, držiteľ Zlatej lopty a výnimočný hráč svojej generácie, stelesňuje hodnoty, ktoré spoločnosť Gorenje dlhodobo spája so športom – odhodlanie, vytrvalosť, tímového ducha, ale aj význam rodiny a pevného domáceho zázemia. Práve na tejto myšlienke stojí aj spojenie spoločnosti Gorenje s Modrićom: veľké výkony a víťazstvá sa síce odohrávajú na ihrisku, ich základy však vznikajú doma. Modrić bude ako ambasádor značky aj naďalej súčasťou európskych komunikačných a marketingových aktivít spoločnosti Gorenje.
"Futbal je o emóciách, pocite spolupatričnosti a nezabudnuteľných spomienkach. A práve tieto hodnoty sú veľmi blízke aj značke Gorenje. Každý spoločne sledovaný zápas, každé jedlo pred úvodným hvizdom aj každá oslava po skončení zápasu začínajú doma. Sme hrdí na to, že môžeme na tejto ceste pokračovať spoločne s UEFA EURO 2028™ a zostať súčasťou jednej z najvýznamnejších športových udalostí v Európe," hovorí Regina Netolická, marketingová riaditeľka spoločnosti Gorenje spol. s r.o. CZ/SK.
Toto partnerstvo nadväzuje na úspešnú spoluprácu spoločnosti Gorenje s predchádzajúcimi ročníkmi UEFA EURO a ďalej posilňuje prítomnosť značky na medzinárodnej športovej scéne. Prostredníctvom aktivít zameraných na spotrebiteľov, marketingových kampaní a exkluzívnych zážitkov získajú fanúšikovia po celej Európe v rokoch pred UEFA EURO 2028™ nové možnosti, ako sa zapojiť do diania okolo turnaja aj samotnej značky.
Spoločnosť Gorenje už viac ako sedem desaťročí vyrába domáce spotrebiče navrhnuté s ohľadom na skutočný každodenný život. Kombináciou premysleného dizajnu, intuitívnych technológií a praktických riešení pomáha ľuďom venovať menej času domácim povinnostiam a viac času tomu, čo majú radi.
S rastúcim očakávaním UEFA EURO 2028™ sa spoločnosť Gorenje teší na ďalšie spoločné oslavy futbalu, zdieľané zážitky a silu okamihov, ktoré dokážu spájať ľudí.
O partnerstve s UEFA EURO 2028™
Partnerstvo medzi UEFA EURO a značkou Gorenje začalo počas UEFA EURO 2020™ a pokračovalo počas UEFA EURO 2024™. S UEFA EURO 2028™ vstupuje Gorenje už do tretieho po sebe idúceho cyklu partnerstva s najprestížnejšou európskou futbalovou súťažou národných tímov. Tým ďalej posilňuje prepojenie etablovanej európskej značky domácich spotrebičov s jednou z najsledovanejších športových udalostí na svete.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gorenje predlžuje partnerstvo s UEFA EURO 2028™ © SITA Všetky práva vyhradené.
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