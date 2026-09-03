Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 3.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Gorenje predlžuje partnerstvo s UEFA EURO 2028™


Tagy: Futbal PR UEFA

Spája fanúšikov prostredníctvom okamihov, na ktorých záleží. Spoločnosť Gorenje sa stáva oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028™ a nadväzuje tak na úspešnú spoluprácu s najvýznamnejším ...



Zdieľať
soccer stadium full people 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Spája fanúšikov prostredníctvom okamihov, na ktorých záleží.


Spoločnosť Gorenje sa stáva oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028™ a nadväzuje tak na úspešnú spoluprácu s najvýznamnejším európskym futbalovým šampionátom národných tímov. Zároveň tým potvrdzuje svoj dlhodobý záväzok spájať ľudí prostredníctvom spoločnej vášne pre šport.

Futbal má jedinečnú schopnosť spájať ľudí – či už v obývačkách, kuchyniach alebo na stretnutiach fanúšikov po celej Európe. Prináša okamihy, ktoré spoločne prežívajú rodiny, priatelia aj celé komunity. Gorenje je značka pevne spätá s európskymi domácnosťami, a preto je hrdá na to, že môže aj naďalej podporovať jednu z najsledovanejších športových udalostí na kontinente.

Turnaj UEFA EURO 2028™ spojí najlepšie európske národné tímy a pritiahne pozornosť miliónov fanúšikov. Pre spoločnosť Gorenje je toto partnerstvo prirodzeným pokračovaním jej poslania – uľahčovať každodenný život a umožňovať ľuďom venovať viac času tomu, čo si skutočne užívajú.

Partnerstvo s UEFA EURO 2028™ zároveň prirodzene nadväzuje na spoluprácu spoločnosti Gorenje s jedným z najvýraznejších predstaviteľov európskeho futbalu. Ambasádor značky Luka Modrić, držiteľ Zlatej lopty a výnimočný hráč svojej generácie, stelesňuje hodnoty, ktoré spoločnosť Gorenje dlhodobo spája so športom – odhodlanie, vytrvalosť, tímového ducha, ale aj význam rodiny a pevného domáceho zázemia. Práve na tejto myšlienke stojí aj spojenie spoločnosti Gorenje s Modrićom: veľké výkony a víťazstvá sa síce odohrávajú na ihrisku, ich základy však vznikajú doma. Modrić bude ako ambasádor značky aj naďalej súčasťou európskych komunikačných a marketingových aktivít spoločnosti Gorenje.

"Futbal je o emóciách, pocite spolupatričnosti a nezabudnuteľných spomienkach. A práve tieto hodnoty sú veľmi blízke aj značke Gorenje. Každý spoločne sledovaný zápas, každé jedlo pred úvodným hvizdom aj každá oslava po skončení zápasu začínajú doma. Sme hrdí na to, že môžeme na tejto ceste pokračovať spoločne s UEFA EURO 2028™ a zostať súčasťou jednej z najvýznamnejších športových udalostí v Európe," hovorí Regina Netolická, marketingová riaditeľka spoločnosti Gorenje spol. s r.o. CZ/SK.

Toto partnerstvo nadväzuje na úspešnú spoluprácu spoločnosti Gorenje s predchádzajúcimi ročníkmi UEFA EURO a ďalej posilňuje prítomnosť značky na medzinárodnej športovej scéne. Prostredníctvom aktivít zameraných na spotrebiteľov, marketingových kampaní a exkluzívnych zážitkov získajú fanúšikovia po celej Európe v rokoch pred UEFA EURO 2028™ nové možnosti, ako sa zapojiť do diania okolo turnaja aj samotnej značky.

Spoločnosť Gorenje už viac ako sedem desaťročí vyrába domáce spotrebiče navrhnuté s ohľadom na skutočný každodenný život. Kombináciou premysleného dizajnu, intuitívnych technológií a praktických riešení pomáha ľuďom venovať menej času domácim povinnostiam a viac času tomu, čo majú radi.

S rastúcim očakávaním UEFA EURO 2028™ sa spoločnosť Gorenje teší na ďalšie spoločné oslavy futbalu, zdieľané zážitky a silu okamihov, ktoré dokážu spájať ľudí.

O partnerstve s UEFA EURO 2028™


Partnerstvo medzi UEFA EURO a značkou Gorenje začalo počas UEFA EURO 2020™ a pokračovalo počas UEFA EURO 2024™. S UEFA EURO 2028™ vstupuje Gorenje už do tretieho po sebe idúceho cyklu partnerstva s najprestížnejšou európskou futbalovou súťažou národných tímov. Tým ďalej posilňuje prepojenie etablovanej európskej značky domácich spotrebičov s jednou z najsledovanejších športových udalostí na svete.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Gorenje predlžuje partnerstvo s UEFA EURO 2028™ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbal PR UEFA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vo vedení parlamentu by nemal byť poslanec obžalovaný z korupcie, navrhuje Progresívne Slovensko
<< predchádzajúci článok
Nicolás Maduro žiada americký súd o zrušenie obvinení z drogovej trestnej činnosti

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 