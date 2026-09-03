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03. septembra 2026

Vo vedení parlamentu by nemal byť poslanec obžalovaný z korupcie, navrhuje Progresívne Slovensko


Tagy: Kauza Očistec Korupcia Podpredseda NR SR Predseda NR SR Súd v kauze Očistec - Tibor Gašpar

Progresívci chcú tiež navrhnúť, aby advokát zastupujúci obvineného z korupcie v živej kauze nemohol ovplyvňovať trestnú politiku. Opozičné



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66c45e6dec26f765903840 scaled 1 e1779805044613 676x453 3.9.2026 (SITA.sk) - Progresívci chcú tiež navrhnúť, aby advokát zastupujúci obvineného z korupcie v živej kauze nemohol ovplyvňovať trestnú politiku.


Opozičné Progresívne Slovensko chce docieliť, aby predsedom či podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie. Ako progresívci ďalej informovali, takýto návrh predložia na najbližšej schôdzi parlamentu v reakcii na obžalovaného podpredsedu národnej rady Tibora Gašpara, ktorý podľa nich zo svojej pozície môže ovplyvňovať súdny proces v kauze Očistec a verejnú mienku.

„Svedkovia vypovedajú o korupcii, manipulácii rozhodnutí a vyšetrovania či lustrácii. A v tejto situácii chce Gašpar meniť trestnú politiku. To je absolútne neakceptovateľné, aby takýto človek reprezentoval zákonodarný orgán,“ vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu progresívcov Zuzana Mesterová.

Poslanec Jaroslav Spišiak doplnil, že obžalovaný podpredseda parlamentu zneužíva pôdu národnej rady na vlastnú obhajobu, a čo je najhoršie, navrhuje, obhajuje a schvaľuje zákony jednoznačne vo svoj prospech. „On vôbec neberie ohľad na to, ako týmto konaním dehonestuje obraz Národnej rady SR, ktorá prijíma zákony v prospech zločinu,“ skonštatoval.

Progresívci chcú podľa Spišiaka tiež navrhnúť, aby advokát zastupujúci obvineného z korupcie v živej kauze nemohol ovplyvňovať trestnú politiku. „Ako môže objektívne vykonávať svoju prácu? Išiel by proti svojim záujmom a záujmom svojich klientov. Neprijateľné,“ dodal poslanec.


Zdroj: SITA.sk - Vo vedení parlamentu by nemal byť poslanec obžalovaný z korupcie, navrhuje Progresívne Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kauza Očistec Korupcia Podpredseda NR SR Predseda NR SR Súd v kauze Očistec - Tibor Gašpar
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