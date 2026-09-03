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03. septembra 2026
Vo vedení parlamentu by nemal byť poslanec obžalovaný z korupcie, navrhuje Progresívne Slovensko
Progresívci chcú tiež navrhnúť, aby advokát zastupujúci obvineného z korupcie v živej kauze nemohol ovplyvňovať trestnú politiku. Opozičné
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3.9.2026 (SITA.sk) - Progresívci chcú tiež navrhnúť, aby advokát zastupujúci obvineného z korupcie v živej kauze nemohol ovplyvňovať trestnú politiku.
Opozičné Progresívne Slovensko chce docieliť, aby predsedom či podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie. Ako progresívci ďalej informovali, takýto návrh predložia na najbližšej schôdzi parlamentu v reakcii na obžalovaného podpredsedu národnej rady Tibora Gašpara, ktorý podľa nich zo svojej pozície môže ovplyvňovať súdny proces v kauze Očistec a verejnú mienku.
„Svedkovia vypovedajú o korupcii, manipulácii rozhodnutí a vyšetrovania či lustrácii. A v tejto situácii chce Gašpar meniť trestnú politiku. To je absolútne neakceptovateľné, aby takýto človek reprezentoval zákonodarný orgán,“ vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu progresívcov Zuzana Mesterová.
Poslanec Jaroslav Spišiak doplnil, že obžalovaný podpredseda parlamentu zneužíva pôdu národnej rady na vlastnú obhajobu, a čo je najhoršie, navrhuje, obhajuje a schvaľuje zákony jednoznačne vo svoj prospech. „On vôbec neberie ohľad na to, ako týmto konaním dehonestuje obraz Národnej rady SR, ktorá prijíma zákony v prospech zločinu,“ skonštatoval.
Progresívci chcú podľa Spišiaka tiež navrhnúť, aby advokát zastupujúci obvineného z korupcie v živej kauze nemohol ovplyvňovať trestnú politiku. „Ako môže objektívne vykonávať svoju prácu? Išiel by proti svojim záujmom a záujmom svojich klientov. Neprijateľné,“ dodal poslanec.
Zdroj: SITA.sk - Vo vedení parlamentu by nemal byť poslanec obžalovaný z korupcie, navrhuje Progresívne Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Progresívne Slovensko chce docieliť, aby predsedom či podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie. Ako progresívci ďalej informovali, takýto návrh predložia na najbližšej schôdzi parlamentu v reakcii na obžalovaného podpredsedu národnej rady Tibora Gašpara, ktorý podľa nich zo svojej pozície môže ovplyvňovať súdny proces v kauze Očistec a verejnú mienku.
„Svedkovia vypovedajú o korupcii, manipulácii rozhodnutí a vyšetrovania či lustrácii. A v tejto situácii chce Gašpar meniť trestnú politiku. To je absolútne neakceptovateľné, aby takýto človek reprezentoval zákonodarný orgán,“ vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu progresívcov Zuzana Mesterová.
Poslanec Jaroslav Spišiak doplnil, že obžalovaný podpredseda parlamentu zneužíva pôdu národnej rady na vlastnú obhajobu, a čo je najhoršie, navrhuje, obhajuje a schvaľuje zákony jednoznačne vo svoj prospech. „On vôbec neberie ohľad na to, ako týmto konaním dehonestuje obraz Národnej rady SR, ktorá prijíma zákony v prospech zločinu,“ skonštatoval.
Progresívci chcú podľa Spišiaka tiež navrhnúť, aby advokát zastupujúci obvineného z korupcie v živej kauze nemohol ovplyvňovať trestnú politiku. „Ako môže objektívne vykonávať svoju prácu? Išiel by proti svojim záujmom a záujmom svojich klientov. Neprijateľné,“ dodal poslanec.
Zdroj: SITA.sk - Vo vedení parlamentu by nemal byť poslanec obžalovaný z korupcie, navrhuje Progresívne Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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