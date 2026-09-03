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03. septembra 2026

Nicolás Maduro žiada americký súd o zrušenie obvinení z drogovej trestnej činnosti


Tagy: americko-venezuelské vzťahy narkoterorizmus obchodovanie s drogami Pašovanie drog

Zosadený venezuelský prezident a jeho manželka odmietajú obvinenia z pašovania kokaínu aj trestných činov súvisiacich so zbraňami. Bývalý venezuelský líder



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venezuela_us_66654 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Zosadený venezuelský prezident a jeho manželka odmietajú obvinenia z pašovania kokaínu aj trestných činov súvisiacich so zbraňami.


Bývalý venezuelský líder Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová požiadali americký súd o zrušenie obvinení z obchodovania s drogami a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Tvrdia, že ako prezident a prvá dáma suverénneho štátu požívajú imunitu.

Maduro sa sťažuje


Dvojicu zadržiavajú vo väznici v Brooklyne od 3. januára, keď ju americké jednotky zajali v Caracase počas operácie, ktorá viedla k Madurovmu zosadeniu. Obaja vyhlásili, že sú nevinní.

„Žiadny americký súd nikdy neviedol trestný proces proti zahraničnému lídrovi, ktorého jeho vlastná krajina v čase vznesenia obvinení uznávala za úradujúcu hlavu štátu,“ uviedol Madurov právnik v súdnom podaní.

Obhajoba nesúhlasí


Podľa obhajoby ide o pravidlo, podľa ktorého sú hlavy štátov vyňaté z trestnej právomoci súdov iných krajín.

Maduro sa zároveň odvoláva na štátnu imunitu, keďže obvinenia sa týkajú jeho konania počas výkonu prezidentskej funkcie.

Vojnový zajatec


Americká prokuratúra tvrdí, že Maduro využíval štátnu moc na ochranu pašovania drog a spolupracoval s kartelmi pri preprave ton kokaínu do Spojených štátov. Maduro čelí štyrom bodom obžaloby vrátane sprisahania na narkoterorizmus.

Maduro už skôr pred americkým súdom vyhlásil, že bol „unesený“, a označil sa za „vojnového zajatca“.

O návrhu na zrušenie obvinení bude súd rokovať 7. novembra. Proces je naplánovaný na jún 2027.


Zdroj: SITA.sk - Nicolás Maduro žiada americký súd o zrušenie obvinení z drogovej trestnej činnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-venezuelské vzťahy narkoterorizmus obchodovanie s drogami Pašovanie drog
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