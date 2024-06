Gotický portál Baziliky sv. Kríža v Kežmarku zreštaurujú, získali grant vo výške 50-tisíc eur

6 700 hlasov

Najväčší neskorogotický objekt

Online hlasovanie

18.6.2024 (SITA.sk) - Gotický portál Baziliky sv. Kríža v Kežmarku čaká obnova. Rozhodla o tom hlasujúca verejnosť v rámci 15. ročníka iniciatívy Poklady Slovenska , ktorá je zameraná na záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku. Vyberala spomedzi deviatich ohrozených objektov a umeleckých diel.Celkovo sa do hlasovania zapojilo viac ako 20-tisíc ľudí, z toho takmer 6 700 dalo hlas bazilike v Kežmarku. Od Nadácie Všeobecnej úverovej banky tak získala grant vo výške 50-tisíc eur na odborné zreštaurovanie portálu. Informoval o tom dnes PR manažér banky Dominik Miša Vstupný portál baziliky v Kežmarku prejde odborným zreštaurovaním do konca tohto roka, cieľom je priblížiť pamiatku čo najviac jej pôvodnej estetickej podobe a historickému významu.„Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí v súťaži Poklady Slovenska podporili našu kežmarskú baziliku. Máme radosť z toho, že môžeme aj vďaka ich aktivite a hlasom zrealizovať dlho čakajúcu obnovu jej vstupného portálu,“ uviedol dekan rímskokatolíckej farnosti v Kežmarku Martin Majda.Bazilika sv. Kríža v Kežmarku bola v čase svojej prestavby na neskorogotický objekt koncom 15. storočia jednou z najväčších sakrálnych stavieb vo vtedajšej krajine. Súčasťou prestavby pôvodného kostola z 13. storočia bol aj pre naše územie neobvyklý kamenný vstupný portál v južnej časti chrámu. Jeho zvláštnosťou sú dva združené vstupy umiestnené do lomeného oblúku s pretínajúcimi sa prútmi vo vrchole.Ostenia otvorov zdobia sochy a v tympanone je neúplný kruhový otvor vyplnený kamennou kružbou so sklenenou výplňou. Po jeho oboch stranách sa vinú nápisové stuhy s letopočtom 1498, datujúcim ukončenie prestavby kostola. Pilier s konzolou nesie sochu Bolestného Krista stojaceho pod baldachýnom pokrytým kamennými prepletanými vetvovými úponkami.Online hlasovanie o pripravený grant trvalo od 1. do 15. júna medzi deviatimi objektmi či dielami, ktoré vybrala nezávislá komisia expertov spomedzi takmer 200 verejne zaslaných tipov, a to zo 109 miest a obcí Slovenska. O výsledok hlasovania sa postarali nielen samotní priaznivci pamiatok z jednotlivých regiónov, ale aj správcovia či zástupcovia organizácií, ktorí za budúcnosť historických pokladov podľa nadácie bojujú dlhodobo.Poklady Slovenska je jediná verejná hlasovacia súťaž svojho druhu venovaná financovaniu obnovy chátrajúcich historických objektov a umeleckých diel na Slovensku. Ide o kľúčovú iniciatívu Nadácie VÚB. Doteraz prerozdelila na obnovu pamiatok cez rôzne partnerstvá a programy vrátane hlasovacej súťaže Poklady Slovenska granty v hodnote viac ako 3,5 milióna eur.