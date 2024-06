Mount Everest je veľmi znečistený, armáda odstraňuje tony odpadu a ľudské pozostatky

Vzali aj štyri telá

18.6.2024 (SITA.sk) - Mount Everest , najvyšší vrch sveta, naďalej zápasí s enormným znečistením , ktoré zahŕňa tony odpadu a roztrúsené telá horolezcov. Po takmer dvoch mesiacoch intenzívneho čistenia je hora o niečo čistejšia, no stále obsahuje obrovské množstvo odpadu, informuje portál iMeteo.sk. Armáda dva mesiace zbierala odpadky, exkrementy a ľudské pozostatky na najvyššom vrchu zeme.Z hory bolo odstránených viac ako desať ton odpadu a štyri telá mŕtvych horolezcov. Obrovským problémom sú aj ľudské exkrementy. Mount Everest je tak teraz vo výrazne lepšom stave, avšak ďalšie čistenie bude nevyhnutné, aby sa z hory odstránili zostávajúce tony odpadu.Odkedy sa takéto čistiace aktivity konajú, od roku 2019 sa podarilo z hory odstrániť 119 ton odpadu a odviezť 14 ľudských pozostatkov. Stále je tam však toľko odpadu, že by čistenie mohlo trvať ďalšie dlhé mesiace.Odborníci odhadujú, že na svahoch hory zostáva ešte najmenej 200 ľudských pozostatkov a približne 50 ton odpadkov, uvádza ďalej portál iMeteo.skNepál v roku 2024 prijal nové nariadenia, podľa ktorých je každý návštevník povinný nosiť sledovacie zariadenie a zbierať svoje vlastné exkrementy do špeciálneho hygienického vrecka.„Vláda zvažuje možnosť vytvorenia samostatnej skupiny horolezcov na prácu v horách, ktorá by pomáhala, ale aj kontrolovala návštevníkov hory," uviedol predstaviteľ vládneho rezortu cestovného ruchu Rakesh Gurung.V prvom polroku tohto roka pri pokuse zdolať najvyššiu horu sveta zomrelo alebo je považovaných za nezvestných už osem ľudí. Tieto tragické udalosti len zvýrazňujú nebezpečenstvo a výzvy spojené s udržiavaním hory bez odpadu.