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28. augusta 2026

Polícia vystríha pred novým podvodom, páchatelia sa v telefóne vydávajú za sociálnych pracovníkov


Tagy: Podvodné telefonáty

Páchatelia sa vydávajú za pracovníkov Sociálnej poisťovne a následne i za príslušníkov polície. Polícia vystríha pred novým telefonickým podvodom na senioroch, páchatelia sa vydávajú za ...



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gettyimages 1157093922 676x434 28.8.2026 (SITA.sk) - Páchatelia sa vydávajú za pracovníkov Sociálnej poisťovne a následne i za príslušníkov polície.


Polícia vystríha pred novým telefonickým podvodom na senioroch, páchatelia sa vydávajú za pracovníkov Sociálnej poisťovne a policajtov. Upozorňuje verejnosť, najmä seniorov a ich blízkych, na tento nový spôsob telefonického podvodu. Páchatelia sa vydávajú za pracovníkov Sociálnej poisťovne a následne i za príslušníkov polície.

V prvom telefonáte kontaktuje páchateľ seniora na pevnú linku a vystupuje pod falošnou identitou pracovníka Sociálnej poisťovne alebo inej dôveryhodnej inštitúcie. Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje,” priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.

Časový a psychický nátlak


Dodal, že poškodeného následne kontaktuje ďalší člen skupiny a predstaví sa ako príslušník kriminálnej polície, pričom tvrdí, že finančné prostriedky na účte sú ohrozené prípadne sa ich niekto pokúša odcudziť. Takto zisťuje výšku úspor a poškodeného presviedča, aby peniaze z banky vybral a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.

Typickým znakom takéhoto podvodu je vytváranie časového a psychického nátlaku. Páchatelia požadujú, aby poškodený zostal neustále na telefónnej linke, zakazujú mu kontaktovať rodinu alebo políciu a snažia sa ho izolovať od osôb, ktoré by mohli podvod odhaliť,” vysvetľuje policajný hovorca.

Polícia v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje, že ani polícia, ani Sociálna poisťovňa či iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe.

Oficiálny kontakt


Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje. Ak volajúci vyvíja nátlak, žiada utajiť komunikáciu pred rodinou alebo zakazuje kontaktovať políciu, ide o vážny varovný signál podvodu,” dodal Hájek.

Odporučil tiež, aby občania v prípade podobného telefonátu hovor ihneď ukončili, informácie si overili prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie a ak majú podozrenie na podvod, aby kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.

Nevyberajte peniaze z banky na základe telefonických pokynov neznámych osôb a nikdy neodovzdávajte hotovosť cudziemu človeku,” zdôraznil Hájek na záver.


Zdroj: SITA.sk - Polícia vystríha pred novým podvodom, páchatelia sa v telefóne vydávajú za sociálnych pracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podvodné telefonáty
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