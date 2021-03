Ak kupujete banány, pred konzumáciou radšej venujte pozornosť ich vzhľadu.

Šupka sa potom ľahko zlúpne a banán je ihneď pripravený na konzumáciu.

Prírodný zdroj energie a zdravia

Veľkou prednosťou banánov je to, že telu dodávajú rýchlu energiu. Je to vďaka tomu, že obsahujú niekoľko prírodných cukrov, a to sacharózu, fruktózu a glukózu. Preto môžete často vidieť aj vrcholových športovcov, ako v priebehu výkonu alebo po ňom vďaka banánu dodávajú telu potrebnú dávku energie, a to tou najlepšou, teda prírodnou cestou.

Banány majú aj svoje využitie v gastronómii, je možno z nich robiť napríklad zdravé kokteily, pridávať ich do dezertov, niektoré odrody sú vhodné tiež na pečenie a vyprážanie.

Odborníci na výživu odporúčajú konzumovať banány pravidelne. Ak budete túto zásadu dodržiavať, sami čoskoro spoznáte blahodarné účinky banánov na ľudské zdravie.

Banány pomáhajú…

k udržaniu potrebnej hladiny vody v tele

podporujú optimálny srdcový rytmus

znižujú vysoký krvný tlak

u detí a mladých ľudí napomáhajú správnemu rastu a sile kostí

posilňujú funkciu obličiek.

Nebezpečenstvo, ktoré banány môžu skrývať

Cez všetky vyššie uvedené blahodarné účinky na ľudské zdravie sa aj banány môžu stať zdrojom nebezpečenstva pre zdravie človeka, a dokonca aj pre jeho život. Je totiž potrebné si uvedomiť, z akých oblastí banány pochádzajú a aké živočíchy sa v týchto oblastiach viac či menej bežne vyskytujú.

Banány sa do Európy dovážajú predovšetkým z Kolumbie, Kostariky a Ekvádoru, teda krajín, kde sa možno stretnúť s radom nebezpečných živočíchov, napríklad pavúkov. Jedným z veľmi nebezpečných druhov je palovčík brazílsky, ktorému sa hovorí tiež banánový pavúk. Stáva sa, že so zásielkou banánov putuje tiež tento pavúk, ktorý potom môže niekoho ohroziť. Ide totiž nielen o veľmi jedovatého, ale aj útočného pavúka. Problémom však nie je len možný transport dospelých jedincov, ale aj pavúčích kokónov na ovocí, ktoré potom obsahujú aj pavúčí jed. Práve z týchto dôvodov je nevyhnutné venovať pozornosť banánom a ich vzhľadu, ako sa o tom presvedčila jedna matka z Veľkej Británie. Po návrate z nákupu mala jej dcérka hlad, a tak jej matka chcela dať banán ako zdravú desiatu. Jej pozornosť však upútala zvláštna škvrna na šupke jedného banánu. Prezrela celý trs a zistila, že podobné škvrny sú na viacerých banánoch. Pri bližšom pozorovaní sa jej zdalo, že by mohlo ísť o pavúčí zámotok, ale nebola si istá. Z opatrnosti banány starostlivo zabalila a vrátila sa s nimi do supermarketu, kde ich zakúpila. Spoločnosť sa jej ospravedlnila a ponúkla nielen kompenzáciu za nákup, ale aj prešetrenie celej udalosti. Ako neskôr vyšlo najavo, banány boli infikované práve jedom palovčíka a mohli tak byť nesmierne nebezpečné.

Ak teda kupujete akékoľvek ovocie alebo zeleninu, ktoré nie sú z domácich zdrojov, starostlivo ich prezrite a buďte opatrní, aby ste sa nedostali do podobne nepríjemnej a potenciálnej nebezpečnej situácie.