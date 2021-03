Zverejnili nominácie na Oscarov, zoznamu kandidátov kraľuje životopisná dráma Mank

Silná konkurencia

Nominovaný je aj zosnulý herec

Víťazov vyhlásia v apríli





Prehľad nominácií v 93. ročníku udeľovania Oscarov:



Najlepší film:

Krajina Nomádov

Chicagský tribunál

Minari

Nádejná mladá žena

Mank

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah



Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Chadwick Boseman - Ma Rainey - matka blues

Riz Ahmed - Sound of Metal

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari



Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - Chicagský tribunál

Paul Raci - Sound of Metal

LaKeith Stanfield - Judas and the Black Messiah



Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Carey Mulligan - Nádejná mladá žena

Frances McDormand - Krajina Nomádov

Viola Davis - Ma Rainey - matka blues

Vanessa Kirby - Čriepky ženy

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday



Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Americká elégia

Youn Yuh-jung - Minari

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank



Réžia:

Chloé Zhao - Krajina Nomádov

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Emerald Fennell - Nádejná mladá žena

Thomas Vinterberg - Chľast



Adaptovaný scenár:

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman a Lee Kern - Borat Subsequent Moviefilm

Chloé Zhao - Krajina Nomádov

Kemp Powers - One Night in Miami

Christopher Hampton a Florian Zeller - The Father

Ramin Bahrani - Biely tiger



Pôvodný scenár:

Emerald Fennell - Nádejná mladá žena

Aaron Sorkin - Chicagský tribunál

Lee Isaac Chung - Minari

Derek Cianfrance, Abraham Marder a Darius Marder - Sound of Metal

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas a Kenny Lucas - Judas and the Black Messiah



Medzinárodný film:

Bosna a Hercegovina - Quo Vadis, Aida?

Dánsko - Chľast

Hongkong - Shao nian de ni (anglický názov: Better Days)

Rumunsko - Kolektív

Tunisko - L'Homme qui a vendu sa peau (anglický názov: The Man Who Sold His Skin)



Dokumentárny film:

Kolektív

Kripl Kemp: Revolúcia na kolieskach

Tajný agent

Moja učiteľka chobotnica

Time



Animovaný film:

Duša

Vlkochodci

Až na Mesiac

Vpred

Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon



Pôvodná filmová pieseň:

Husavik z filmu Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Fight For You z filmu Judas and the Black Messiah

lo Si z filmu Život pred sebou

Speak Now z filmu One Night in Miami

Hear My Voice z filmu Chicagský tribunál



Pôvodná filmová hudba:

Bratstvo piatich

Mank

Minari

Správy zo sveta

Duša



Kamera:

Mank

Krajina Nomádov

Správy zo sveta

Judas and the Black Messiah

Chicagský tribunál



Kostýmy:

Mank

Ma Rainey - matka blues

Emma

Mulan

Pinocchio



Masky:

Emma

Americká elégia

Ma Rainey - matka blues

Mank

Pinocchio



Strih:

Sound of Metal

Chicagský tribunál

Krajina Nomádov

The Father

Nádejná mladá žena



Výprava:

Mank

Tenet

Správy zo sveta

The Father

Ma Rainey - matka blues



Zvuk:

Sound of Metal

Mank

Správy zo sveta

Duša

Greyhound



Vizuálne efekty:

Love and Monsters

Polnočné nebo

Mulan

Ivan je len jeden

Tenet



Krátky animovaný film:

Burrow

Genius Loci

Mám vás rada, nech sa stane čokoľvek

Opera

Yes-People



Krátky hraný film:

Feeling Through

The Letter Room

Dovana (anglický názov: The Present)

Two Distant Strangers

Ayn Levana (anglický názov: White Eye)



Krátky dokumentárny film:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Držme spolu

Hunger Ward

A Love Song for Latasha





15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zoznamu kandidátov v 93. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne životopisná dráma Mank s desiatimi nomináciami.Snímka o scenáristovi Hermanovi J. Mankiewiczovi a období, keď dokončoval scenár filmu Občan Kane (1941), sa uchádza o ceny v kategóriách Najlepší film, Réžia (David Fincher), Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Gary Oldman), Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Amanda Seyfried), Kamera, Kostýmy, Masky, Pôvodná filmová hudba, Výprava a Zvuk.Po šesť nominácií si vyslúžili snímky The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Krajina Nomádov, Sound of Metal a Chicagský tribunál. Práve tieto tituly, spolu s filmom Nádejná mladá žena, pritom Mankovi konkurujú v kategórii Najlepší film.V kategórii medzinárodných filmov nominovali bosniansku drámu Quo Vadis, Aida?, dánsky Chľast, hongkonskú romantickú drámu Shao nian de ni (anglický názov: Better Days), rumunský dokument Kolektív a tuniskú snímku L'Homme qui a vendu sa peau (anglický názov: The Man Who Sold His Skin).Cenu pre najlepší dokumentárny film môžu získať Kolektív, Kripl Kemp: Revolúcia na kolieskach, Tajný agent, Moja učiteľka chobotnica alebo Time.Najlepším animovaným filmom sa stane jeden z pätice Duša, Vlkochodci, Až na Mesiac, Vpred a Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon.Päticu nominovaných režisérov spolu s Fincherom tvoria Chloé Zhao (Krajina Nomádov), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Nádejná mladá žena) a Thomas Vinterberg (Chľast).O Oscara za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe sa spolu s Garym Oldmanom (Mank) uchádzajú Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Steven Yeun (Minari) a podľa očakávania aj zosnulý Chadwick Boseman (Ma Rainey - matka blues).Päticu herečiek nominovaných za hlavné úlohy tvoria Viola Davis (Ma Rainey - matka blues), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Čriepky ženy), Frances McDormand (Krajina Nomádov) a Carey Mulligan (Nádejná mladá žena).Davis, ktorá si vyslúžila Oscara za vedľajšiu rolu v dráme Fences (2016), si pripísala na konto už štvrtú nomináciu, čo je najviac spomedzi afroamerických herečiek. Yeun je vôbec prvý Američan ázijského pôvodu nominovaný v hlavnej mužskej hereckej kategórii.Za vedľajšie roly akademici nominovali päticu hercov Sacha Baron Cohen (Chicagský tribunál), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami), Paul Raci (Sound of Metal) a LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah) a päticu herečiek Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Americká elégia), Olivia Colman (The Father), Youn Yuh-jung (Minari) a spomenutá Amanda Seyfried (Mank).Nominácie vo všetkých 23 kategóriách dnes v priamom prenose z Londýna vyhlásili Priyanka Chopra Jonas a Nick Jonas. Ocenených svet spozná v nedeľu 25. apríla.