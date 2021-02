Granada mala FC Barcelona na lopate, Katalánci sa však pozviechali a napokon triumfovali po predĺžení

Granada hrozila z brejkov

Najprístupnejšia cesta k trofeji

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne divoký priebeh mal štvrťfinálový duel španielskeho Kráľovského pohára vo futbale medzi domácou Granadou a favorizovaným tímom FC Barcelona . Domáci ešte niekoľko minút pred koncom druhého polčasu viedli šokujúco 2:0, no Katalánci v 88. minúte skorigovali zásluhou francúzskeho legionára Antoina Griezmanna a v nadstavenom čase vyrovnal krajný obranca Jordi Alba.Nasledovalo predĺženie, v ktorom na ďalší zásah Griezmanna odpovedala Granada úspešným pokutovým kopom, no zverenci trénera Ronalda Koemana v závere naklonili misky váh na svoju stranu gólmi Frenkieho de Jonga a Jordiho Albu. Po boku FC Sevilla Levante sa Katalánci prebojovali už do semifinále, posledný účastník tejto časti vzíde zo štvrtkového merania síl medzi Betisom Sevilla a Bilbaom."Bol to skvelé. Prehrávali sme 0:2, no hráči ukázali veľkú dávku mentálnej odolnosti. Možno práve toto bol akýsi bod zlomu. Tím ukázal charakter, na ktorý som hrdý," radoval sa po postupe holandský kouč Koeman.Jeho zverenci mali už v úvode duelu výraznú prevahu, no Granada s pribúdajúcim časom čoraz častejšie hrozila najmä z brejkov. Hráči FC Barcelona počas celého duelu až trikrát poslali loptu do konštrukcie bránky súpera."Veľmi sme trpeli, ale vďaka Frenkiemu sme si v závere mohli aj vydýchnuť," povedal po súboji spomenutý Griezmann, ktorý mal výrazný podiel na postupe svojho tímu. Okrem dvoch gólov sa totiž podieľal vynikajúcimi prihrávkami na oboch zásahoch Jordiho Albu.Katalánci sa v tejto sezóne dostali v Copa del Rey ďalej ako vlani, keďže v ročníku 2019/2020 vypadli už vo štvrťfinále. Naopak, Granada si nezopakuje vlaňajšie semifinále.Práve domáca pohárová súťaž je pre FC Barcelona aktuálne najschodnejšou cestou k nejakej trofeji, keďže v minulej sezóne skončili bez akéhokoľvek úspechu v tomto smere. V tomto ročníku nepochodili vo finále národného Superpohára, v La Lige z 2. priečky strácajú na vedúce Atlético Madrid priepastných 10 bodov a v Lige majstrov ich čaká osemfinále proti francúzskemu PSG.