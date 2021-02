Vlhová vynechá zjazd na MS v Cortine d’Ampezo, o super G sa rozhodne po kombinácii

Neistý štart

Cieľom sú medaily

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2021 - Petra Vlhová sa na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezo (8.- 21. 2.) predstaví v maximálne piatich disciplínach. Obhajkyňa medailového kompletu z Aare 2019 s určitosťou vynechá zjazd, ktorý sa uskutoční 13. februára. Pre Sportnet to potvrdil stály člen tímu a brat líderky Svetového pohára Boris Vlha."Áno, zjazd nepôjdeme. Na majstrovstvách sveta sa nezbierajú body do celkového hodnotenia Svetového pohára a zjazdovka v Cortine patrí medzi náročnejšie. Navyše Petra tam dosiaľ nesúťažila," priznal Boris Vlha.Podľa talianskych zdrojov istý nie je ani Vlhovej štart v super G. Hneď v prvý deň šampionátu v pondelok 8. februára sa 25-ročná Slovenka podľa plánu predstaví v alpskej kombinácii, kde bude obhajovať striebro spred dvoch rokov. A super G na Olympia delle Tofane príde na rad už o 20 hodín neskôr."Až po kombinácii sa rozhodneme, či Petra pôjde aj super G," citoval trénera Livia Magoniho portál Neveitalia.it. "Po pretekoch v Ga-Pa a náročnom januári mala Petra tri dni voľno. Pred odchodom do Cortiny by sme ešte mali trénovať slalom v Ladurnse," doplnil Magoni.Na vrchole sezóny by sa mala 25-ročná Liptáčka predstaviť aj v troch technických disciplínach - paralelnom obrovskom slalome (16. 2.), obrovskom slalome (18. 2.) a na záver v slalome (20. 2.). Jej ambície sú vo všetkých troch prípadoch medailové. V slalome bude obhajovať bronz a v obrovskom slalome titul majsterky sveta. Tímovú súťaž na MS 2021 Slovensko zrejme neobsadí."Kopec v Cortine nepoznám, preto sa musím najprv adaptovať. Mojím cieľom sú medaily. Pôjdem do toho naplno, lebo desiate či dvadsiate pozície ma nezaujímajú. Nakoniec uvidíme, ako to dopadne," uviedla Petra Vlhová pre RTVS ešte po pretekoch v Ga-Pa, kde si pripísala prvé pódium v kariére v superobrovskom slalome.