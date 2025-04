Odbory na Najvyššom súde vyhlásili štrajkovú pohotovosť, kritizujú rozhodnutie ministerstva financií

Zahrnutie bodov vzťahujúce sa na rozpočtové kapitoly

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti

7.4.2025 (SITA.sk) - Základná organizácia Odborového zväzu justície v SR pri Kancelárii Najvyššieho súdu (NS) SR vyhlásila ešte v stredu 2. apríla štrajkovú pohotovosť Pri odôvodnení poukazuje na rozhodnutie ministerstva financií , ktoré zamietlo žiadosť vedúcej Kancelárie najvyššieho súdu o povolenie prekročenia limitu výdavkov s cieľom stabilizácie personálneho obsadenia a pretrvávajúcu nespokojnosť s platovými pomermi zamestnancov. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová , zámer stabilizácie situácie na súdoch pritom vychádza z uznesení vlády SR.V dokumente "Zabezpečenie stabilizácie personálneho obsadenia súdov" z dielne rezortu spravodlivosti sa konkrétne uvádza: "Súdom vytvára a zabezpečuje podmienky pre ich riadne fungovanie výkonná moc štátu. Ona určuje sústavu súdov, ich počet, obsadenie, materiálne a pracovné podmienky, financovanie prevádzky súdov. Výkonná moc nesmie nijako zasahovať do rozhodovacej činnosti súdov, ktorú súdy vykonávajú tým, že aplikujú právne predpisy od zákonodarnej a ústavodarnej moci".Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti malo podľa odborárov zahrnúť do uznesení vlády SR aj body vzťahujúce sa na samostatné rozpočtové kapitoly Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR , ktoré by v uznesení ukladali povinnosti ministerstvu financií navýšiť limit rozpočtu týmto kapitolám a následne im uložili spôsob naloženia s týmito finančnými prostriedkami. Na súdoch nižších stupňov boli opatrenia na stabilizáciu zavedené od 1. januára 2025."Uvedené skutočnosti majú za následok nastolenie stavu nekorešpondujúce s požiadavkou finančného ohodnotenia odzrkadľujúceho hierarchiu súdov v SR, s ktorou súvisia aj nároky na kvalifikáciu a odbornosť personálneho substrátu inštitúcie," vyhlásili odborári.Doplnili, že z tohto dôvodu a na základe uznesenia mimoriadnej členskej schôdze základnej organizácie Odborového zväzu justície v SR pri Kancelárii NS SR zo dňa 2. apríla 2025 došlo k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti od 2. apríla do 31. mája.