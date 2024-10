Gréci zaskočili Albión, Pavlidis o ťažkom dni: Hrali sme za Georgea

Futbalisti Grécka sa víťazstvom 2:1 na pôde Anglicka postarali o najväčšiu senzáciu štvrtkového programu tretieho kola Ligy národov. Od Albiónu sa na čele tabuľky 2. skupiny B-divízie odpútali na rozdiel troch bodov. Triumf vo Wembley venovali tragicky zosnulému spoluhráčovi Georgeovi Baldockovi.



Víťazstvo Hellas prišlo iba deň po tom, čo svet obletela informácia o úmrtí ich 31-ročného spoluhráča Baldocka. Obrancu Panathinaikosu našli v stredu večer mŕtveho v bazéne v jeho dome na aténskom južnom predmestí Glyfada. Rodák z Anglicka reprezentoval Grécko od roku 2022 vďaka rodinným koreňom. Na konte mal 12 reprezentačných štartov, ale pre zranenie nefiguroval v kádri na októbrový dvojzápas. Pred úvodným výkopom si uctili jeho pamiatku minútou ticha. "Bol to pre nás naozaj výnimočný deň kvôli Georgeovi. Nastupovať na zápas bolo pre nás ťažké, pretože George bol súčasťou tímu a navyše bol skvelý chlapík. Hrali sme pre neho, na skóre až tak veľmi nezáležalo," vravel v rozhovore pre ITV dvojgólový hrdina zápasu Vangelis Pavlidis.



Angličania prehrávali od 49. minúty po presnom zásahu útočníka Benficy Lisabon. Favorit sa trápil v ofenzíve, počas 85 minút dokázal vyslať iba jednu strelu na bránu. Grékom sa navyše podarilo druhýkrát udrieť v 83. minúte zásluhou Pavlidisa, no jeho gól neplatil pre ofsajd. Vicemajstrov Európy tento moment naštartoval a v 87. minúte udrel muž záverečných minút Jude Bellingham. Očakával sa mohutný nápor domácich, no Angličania sa nevyhli zaváhaniu v defenzíve a v štvrtej minúte nadstavenia inkasovali z kopačky Pavlidisa. Gréci zdolali Anglicko prvýkrát v histórii a ich nový tréner Ivan Jovanovič neskrýval dojatie. "Všetci sme si prešli veľmi ťažkými 24 hodinami. Baldockova smrť nás zasiahla, ľudia by nemali opúšťať tento svet v takom mladom veku. V týchto chvíľach je futbal až na druhom mieste. Hráči však k stretnutiu pristúpili ako profesionáli. Som na nich nesmierne hrdý."



Anglicko nastúpilo bez svojho kapitána Harryho Kanea, ktorý už na reprezentačný zraz prišiel so zranením nohy. "Chýbala nám odvaha a kreativita v ofenzíve. To boli hlavné príčiny našej prehry, za ktorú nesiem vinu. Nefungovalo to, ako by som si predstavoval," vyhlásil dočasný kouč Albionu Lee Carsley. Kapitánsku pásku si po Kaneovi navliekol na rukáv John Stones. "Štatistiky neklamú. Vystrelili sme iba dvakrát na bránu a to je málo. Fanúšikovia sú sklamaní právom, čakali od nás lepší výkon," priznal stopér Manchestru City a k úmrtiu Baldocka dodal: "Za nás všetkých v šatni a za Anglickú futbalovú asociáciu vyjadrujem úprimnú sústrasť Baldockovej rodine. Niekoľko chlapcov k nemu malo blízko. Vedeli sme, že to pre nich nebol ľahký deň. Dean Henderson bol jeho priateľ a keď sa správu o jeho smrti dozvedel, zamávalo to s ním," dodal Stones

TRAGICKÁ SPRÁVA: Bývalého hráča Premier League našli mŕtveho v bazéne

Atény 10. októbra - Grécky futbalový reprezentant George Baldock zomrel vo veku 31 rokov. Obrancu Panathinaikosu našli v stredu večer mŕtveho v bazéne v jeho dome na aténskom južnom predmestí Glyfada. Štátna televízia ERT uviedla, že Baldock ležal na dne bazéna približne päť hodín.



Bezpečnostné zložky privolala do rezidencie jeho manželka, ktorá sa s ním nevedela telefonicky spojiť. Po príchode policajných áut a sanitky sa pred budovou zhromaždilo niekoľko hráčov Panathinaikosu. Predbežná obhliadka tela neodhalila známky cudzieho zavinenia, ani nehnuteľnosť nevykazovala žiadne stopy násilného vniknutia. "Môžeme potvrdiť, že George bohužiaľ zomrel. Ako rodina sme v šoku z tejto obrovskej straty. V týchto chvíľach by sme chceli všetkých požiadať, aby rešpektovali naše súkromie," uviedla pozostalá rodina v stručnom vyhlásení.



Baldock prišiel do Panathinaikosu v júli po sedemročnom pôsobení v Sheffielde United, ktorý v minulej sezóne zostúpil z anglickej Premier League do druhej Championship. Rodák z Anglicka reprezentoval od roku 2022 Grécko vďaka rodinným koreňom. Na konte mal 12 reprezentačných štartov, ale pre zranenie nefiguroval v kádri na októbrové zápasy Ligy národov proti Anglicku vo Wembley a doma s Írskom. Grécka futbalová federácia (HFF) v súvislosti s jeho úmrtím uviedla, že jej reprezentanti budú mať počas nasledujúcich zápasov čierne pásky na rukávoch. Informovala o tom agentúra AFP.

