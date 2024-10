Liga národov: Anglicko prehralo s Gréckom 1:2, Taliani premrhali dvojgólové vedenie

Anglickí futbalisti zakopli v treťom kole B-divízie Ligy národov s Gréckom. Hráči "Albionu" v 2. skupine prehrali vo Wembley v súboji o prvé miesto v skupine prekvapivo 1:2. Taliani v A-divízii premrhali v šlágri programu dvojgólové vedenie a s Belgickom remizovali 2:2. Oba góly Belgičanov padli po tom, čo "azúroví" dohrávali od 38. minúty bez vylúčeného Lorenza Pellegriniho. Do histórie sa zapísal nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý 34. gólom v národnom tíme prekonal 87 rokov starý rekord Jörgena Juveho.





Angličania prehrávali od 49. minúty po góle útočníka Vangelisa Pavlidisa. Favorit sa trápil v ofenzíve, počas 85 minút dokázal vyslať iba jednu strelu na bránu. Grékom sa navyše podarilo druhýkrát udrieť v 83. minúte zásluhou Pavlidisa, no gól útočníka Benficy Lisabon neplatil pre ofsajd. Vicemajstrov Európy tento moment naštartoval a v 87. minúte udrel muž záverečných minút Jude Bellingham. Očakával sa mohutný nápor domácich, no Angličania sa nevyhli zaváhaniu v defenzíve a v štvrtej minúte nadstavenia inkasovali z kopačky Pavlidisa. Gréci zdolali Anglicko prvýkrát v histórii a v skupine sú naďalej stopercentní. Ich víťazstvo prišlo iba deň po tom, čo svet obletela informácia o úmrtí ich 31-ročného spoluhráča Georga Baldocka. Obrancu Panathinaikosu našli v stredu večer mŕtveho v bazéne v jeho dome na aténskom južnom predmestí Glyfada. Rodák z Anglicka reprezentoval Grécko od roku 2022 vďaka rodinným koreňom. Na konte mal 12 reprezentačných štartov, ale pre zranenie nefiguroval v kádri na októbrový dvojzápas.Skóre sa v Taliansku menilo už po 60 sekundách, keď Belgičania prepadli na súperovej polovici. Taliani potiahli kontru po ľavej strane, odkiaľ našiel Federico Dimarco prízemným centrom na zadnej žrdi Andreu Cambiasa a ten na dvakrát prekonal Koena Casteelsa. Mužstvo trénera Luciana Spallettiho bolo pri chuti a v 24. minúte viedlo už o dva góly. Výbornú prácu odviedol opäť Dimarco, ktorý kolmou prihrávkou preniesol hru na voľného Cambiasa a jeho strelu vyrazil Casteels iba pred Matea Reteguiho - 2:0. Ešte v závere prvého polčasu si však "azúroví" skomplikovali komfortnú situáciu vylúčením Lorenza Pellegriniho a Belgičania udreli hneď z následnej štandardnej situácie. Nacvičený signál zakončil obaľovačkou k žrdi Maxim De Cuyper, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v národnom tíme.Po hodine hry sa hosťom podarilo vyrovnať, keď sa v malom vápne presadil Leandro Trossard. Belgicko malo územnú prevahu v držaní lopty, na tri body však nedosiahlo. Taliani majú po troch zápasoch na konte sedem bodov a sú prví, Belgičania nazbierali štyri a sú tretí. Pred nimi sú Francúzi, ktorí hladko zvíťazili nad Izraelom 4:1.Haaland odohral za reprezentáciu svoj prvý zápas v pozícii kapitána. Stalo sa tak pri neúčasti zraneného Martina Ödegaarda, pričom do streleckej listiny sa zapísal už v siedmej minúte duelu proti Slovinsku. Pre útočníka Manchestru City to bol 33. presný zásah v národnom tíme, čím najskôr vyrovnal historického lídra Jörgena Juveho. Tento 87-ročný rekord napokon aj prekonal v 62. minúte. Severania v súboji o prvenstvo v 3. skupine "béčka" zdolali Slovincov 3:0. V druhom stretnutí skupiny si Rakúšania poradili s Kazachstanom 4:0 a so štyrmi bodmi im patrí druhá priečka o skóre pred Slovinskom.

Liga národov, 3. kolo:



A-divízia



2. skupina:



Taliansko - Belgicko 2:2 (2:1)



Góly: 2. Cambiaso, 24. Retegui - 42. De Cuyper, 61. Trossard. ČK: 38. Pellegrini (Tal.)







Izrael - Francúzsko 1:4 (1:2)



Góly: 24. Gandelman - 7. Camavinga, 28. Nkunku, 87. Guendouzi, 89. Barcola







tabuľka:



1. Taliansko 3 2 1 0 7:4 7



2. Francúzsko 3 2 0 1 7:4 6



3. Belgicko 3 1 1 1 5:5 4



4. Izrael 3 0 0 3 3:9 0







B-divízia



2. skupina:



Anglicko - Grécko 1:2 (0:0)



Góly: 87. Bellingham - 49. a 90.+4 Pavlidis







Fínsko - Írsko 1:2 (1:0)



Góly: 17. Pohjanpalo - 57. Scales, 88. Brady







1. Grécko 3 3 0 0 7:1 9



2. Anglicko 3 2 0 1 5:2 6



3. Írsko 3 1 0 2 2:5 3



4. Fínsko 3 0 0 3 1:7 0







3. skupina:



Rakúsko - Kazachstan 4:0 (1:0)



Góly: 10. Baumgartner, 53. Lienhart, 56. Sabitzer, 79. Seidl







Nórsko - Slovinsko 3:0 (1:0)



Góly: 7. a 62. Haaland, 52 Sörloth







1. Nórsko 3 2 1 0 5:1 7



2. Rakúsko 3 1 1 1 6:3 4



3. Slovinsko 3 1 1 1 4:4 4



4. Kazachstan 3 0 1 2 0:7 1







C-divízia



4. skupina:



Lotyšsko - Severné Macedónsko 0:3 (0:1)



Góly: 35. Atanasov, 70. Qamili, 90.+3 Elmas







Faerské ostrovy - Arménsko 2:2 (1:1)



Góly: 37. Benjaminsen, 85. Bjartalid - 44. Zelarajan, 90.+3 Manveljan







1. Severné Macedónsko 3 2 1 0 6:1 7



2. Arménsko 3 1 1 1 6:5 4



3. Lotyšsko 3 1 0 2 2:7 3



4. Faerské ostrovy 3 0 2 1 3:4 2







D-divízia



1. skupina:



Gibraltár - San Maríno 1:0 (0:0)



Gól: 62. Britto







1. Gibraltar 2 1 1 0 3:2 4



1. San Maríno 2 1 0 1 1:1 3



3. Lichtenštajnsko 2 0 1 1 2:3 1







2. skupina:



Moldavsko - Andorra 2:0 (1:0)



Góly: 31. Ionita, 90.+5 Cojocaru







1. Moldavsko 2 2 0 0 4:0 6



2. Malta 2 1 0 1 1:2 3



3. Andorra 2 0 0 2 0:3 0