NHL: Montreal prehral v Bostone 4:6, New Jersey doma s Torontom 2:4

Hokejisti Montrealu v zostave aj s Jurajom Slafkovským neuspeli vo svojom druhom stretnutí novej sezóny NHL, keď prehrali na ľade Bostonu 4:6. Slovenský útočník sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešilo ani slovenské duo v drese New Jersey Šimon Nemec a Tomáš Tatar, Devils podľahli doma Torontu 2:4. Kapitán Los Angeles Anže Kopitar zariadil hetrikom víťazstvo Kings v Buffale, Jevgenij Malkin zaznamenal 800. asistenciu a tohtoročná draftová jednotka Macklin Celebrini v debute v profilige skóroval aj asistoval, ale San Jose Sharks napokon prehrali so St. Louis 4:5 po predĺžení.





NHL - sumáre:

Slafkovský odohral 20:37 min a pripísal si jednu strelu na bránku, štyri hity a jeden plusový bod. Zápas začal tradične v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, ale v tretej tretine ho tréner Martin St. Louis presunul do druhej formácie ku Kirbymu Dachovi a Alexovi Newhookovi. Montreal nenadviazal na víťazstvo z prvého duelu proti Torontu (1:0). K víťazstvu Bruins pomohli gólom a dvoma asistenciami Elias Lindholm a Cole Koepke, brankár Jeremy Swayman vo svojom sezónnom debute kryl 20 striel. "Je to skvelý pocit byť znovu na ľade s tímom a v tejto aréne. Som veľmi šťastný, že sa to celé vyriešilo,” povedal pre nhl.com Swayman, ktorý sa s Bostonom dohodol na novej osemročnej zmluve na 66 miliónov len dva dni pred začiatkom sezóny a vynechal tak celý tréningový kemp. Dvakrát skóroval Mark Kastelic, kanonier David Pastrňák mal bilanciu 1+1. Štvrtý útok “medveďov” Koepke (1+2), Kastelic (2+0) a John Beecher (0+1) nazbieral šesť bodov. Za Canadiens skóroval dvakrát veterán Brendan Gallagher, Oliver Kapanen v debute v NHL zaznamenal asistenciu. Montreal viedol 1:0 aj 2:1, keď aj v druhom zápase v sezóne skóroval Caufield, ale potom domáci otočili na 5:2. Montreal ešte ožil po znížení v tretej tretine na 4:5, ale posledné slovo mal Kastelic. "Boli lepší celých 60 minút. Mali sme dobré momenty, ale nestačilo to," povedal tréner St. Louis. Boston bodoval s Montrealom v 15. zápase za sebou, séria trvá od 26. novembra 2019.Hráči New Jersey si pripísali prvú prehru v treťom zápase sezóny, po tom, ako ju otvorili v Prahe dvoma víťazstvami nad Buffalom. Tatar zaznamenal jednu strelu na bránku a v kolonke plus-mínus mal nulu s hracím časom 12:25, Nemec odohral len 11:49 min, čo je najmenej v jeho kariére a v bilancii plus-mínus si zapísal -2. Víťazstvo vo svojom debute v NHL zaznamenal brankár “javorových listov” Dennis Hildeby, ktorý kryl 23 striel. “Boli to veľké emócie, snažil som sa čo najviac skoncentovať a zažehnať nervozitu. Som rád, že to vyšlo,” povedal 23-ročný Švéd. Prvé víťazstvo v novom pôsobisku zaznamenal tréner Toronta Craig Berube, na lavičke Devils nevyšiel domáci debut Sheldonovi Keefovi, ktorý posledných päť sezón viedol práve Toronto.Hokejisti Los Angeles vstúpili do sezóny víťazstvom 3:1 v Buffale, keď čistý hetrik v tretej tretine zaznamenal Kopitar. Pre 37-ročného Slovinca to bol siedmy hetrik v kariére, v klubovej štatistike sa dostal na šieste miesto pred Waynea Gretzkého a Dustina Browna. Sabres viedli po góle Alexa Tucha v oslabení po dvoch tretinách 1:0, ale Kopitar v 13. sekunde záverečnej časti vyrovnal, v 59. minúte dal v presilovke víťazný gól a veľký večer uzavrel zásahom do prázdnej bránky. “Bol to prvý zápas sezóny a dve tretiny sme sa trochu hľadali. Neboli sme však frustrovaní a verili sme, že nájdeme správny rytmus, čo sa aj podarilo,” povedal Kopitar, ktorý ako siedmy hráč v histórii NHL zaznamenal čistý hetrik v otváracom zápase sezóny. K víťazstvu “kráľov” prispel výborným výkonom aj brankár Darcy Kuemper, ktorý zlikvidoval 32 striel a v prvej tretine chytil trestné strieľanie Ryana McLeoda. Sabres po dvoch pražských prehrách s Devils zaznamenali tretí neúspech v sezóne.Linus Ullmark sa vo svojom debute v drese Ottawy blysol 30 úspešnými zákromi a Senators zdolali na domácom ľade obhjahcu Stanley Cupu Floridu 3:1. Švédsky brankár prišiel do Ottawy v lete výmenou z Bostonu a v júni podpísal štvoročný kontrakt na 33 miliónov. “V bránke pôsobil presne ako od prvého dňa po príchode. Sebavedomý a pokojný. Podal fantastický výkon,” chválil Ullmarka tréner “senátorov” Travis Green, pre ktorého to bol premiérový duel na lavičke Ottawy. Dva góly strelil Tim Stützle, presadil sa aj Shane Pinto. V priamom bratskom súboji sa stretli Brady a Matthew Tkachukovci, obaja si pripísali po jednej asistencii. Panthers sa okrem prehry musia vyrovnať aj so zranením kapitána Aleksandera Barkova, ktorý v závere tretej tretiny v snahe zabrániť Stützlemu pri skórovani do prázdnej bránky narazil na zadný mantinel a ľadovú plochu opustil za pomoci spoluhráčov, pričom nazaťažoval pravú nohu. Barkov bol bez hokejky, čo Stützle využil a skóroval na 3:1. “V prvom rade dúfam, že Barkov nie je zranený a že bude v poriadku. Bol to nešťastný súboj, videl som, že stratil hokejku a išiel som za pukom aby som dal gól,” povedal nemecký útočník Ottawy.Hráči St. Louis prehrávali ešte po druhej tretine v San Jose 1:4, no napokon zvíťazili 5:4 po predĺžení. Duel poslal do extračasu pri hre bez brankára v poslednej minúte obranca Justin Faulk a o rozhodujúci presný zásah sa postaral 43 sekúnd po začiatku predĺženia kapitán tímu Brayden Schenn. Blues zaznamenali druhé víťazstvo v druhom zápase sezóny, v noci na stredu otočili z 0:2 na 3:2 na ľade Seattlu. Najvyššie draftovaný hráč v roku 2024 Celebrini otvoril v 8. minúte skóre a potom krásnou prihrávkou spoza bránky pripravil gól na 2:1 pre veterána Tylera Toffoliho, ktorý pri debute za “žralokov” zaznamanal aj asistenciu.Hráči Utahu uspeli aj v druhom zápase po presťahovaní z Arizony, o víťazstve Hockey Club na ľade New Yorku Islanders 5:4 rozhodol v predĺžení svojim druhým gólom v zápase Dylan Guenther. “Ostrovania” viedli dve minúty pred koncom 4:3, keď vo svojom debute v NHL skóroval ruský útočník Maxim Cypľakov, ale o 13 sekúnd neskôr vyrovnal Josh Doan a v predĺžení rozhodol Guenther, ktorý v dvoch zápasoch strelil štyri góly. “Boli sme za posledné roky v rôznych situáciách, ale títo chlapci sa nikdy nevzdávajú,” povedal tréner Utahu Andre Tourigny.“Tučniaci” z Pittsburghu po domácej prehre 0:6 s New Yorkom Rangers uspeli na ľade Detroitu, kde vyhrali 6:3. Fínsky brankár Joel Blomqvist chytil pri svojom debute v NHL 29 striel, Jevgenin Malkin nazbieral dve asistencie a v kariére ich má na konte už 800. Malkin dosiahol na túto métu ako 34. hráč v histórii NHL a tretí aktívny, pričom všetci traja nastúpili v tomto zápase. Kapitán Penguins Sidney Crosby si pripísal takisto dve asistencie a na konte ich má 1006, útočník Red Wings Patrick Kane nebodoval, ale celkovo nazbieral 816 asistencií.Dallas vyhral v Nashville 4:3, keď dvakrát skóroval Mason Marchment. Neúspešný debut v drese Predators absolvovali veľké letné posily Steven Stamkos a Jonathan Marchessault. Stamkos bol na ľade viac ako 23 minút, mal tri strely, ale nebodoval, Marchessault vyslal na Jakea Oeetingera (33 zákrokov) až šesť striel a zaznamenal dve asistencie. “Nehrali sme zle, vytvárali sme si šance a to je dôležité. Hrali sme proti silnému tímu, prehrávali sme o tri góly a už to bolo náročné,” povedal Stamkos, ktorý prvých 16 sezón v NHL odohral v drese Tampy Bay. Stars viedli po dvoch tretinách 4:1, gól a asistenciu zaznamenal Roope Hintz, tri asistencie si pripísal Logan Stankoven. Za domácich mal bilanciu 1+1 Filip Forsberg, brankár Scott Wedgewood, ktorý prišiel do Nashvillu práve z Dallasu a nastúpil namiesto zraneného Juusa Sarosa, chytil 20 striel.Pred zápasom Minnesoty s Columbusom si videom a 13-sekundovým momentom ticha zaspomínali na tragicky zosnulých bratov Johnnyho a Matthewa Gaudreovcov. Johnny bol hráčom Columbusu a Blue Jackets nastúpili prvýkrát v NHL po jeho úmrtí. Wild vyhrali 3:2, keď pri všetkých góloch bol Matt Boldy s bilanciou 1+2. Presadili sa aj Joel Eriksson Ek a Mats Zuccarello, dve asistencie zaznamenal Marcus Johansson. Na lavičke Columbusu debutoval bývalý tréner Minnesoty Dean Evason, ktorý Wild do svojho odvolania v decembri 2023 viedol päť sezón.



Boston Bruins - Montreal Canadiens 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)



Góly: 12. McAvoy (Marchand, Lindholm), 14. Kastelic (Zadorov, Koepke), 19. Lindholm (Zadorov, Pastrňák), 36. Pastrňák (Zacha, Lindholm), 37. Koepke (Beecher, Carlo), 56. Kastelic (Koepke, Carlo) - 9. Gallagher (Armia, Hutson), 13. Caufield (Guhle, Hutson), 50. Anderson (Guhle, Kapanen), 56. Gallagher (Evans, Armia). Brankári: Swayman - Primeau, strely na bránku: 29:24.







Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)



Góly: 37. Tuch - 41. Kopitar (Laferriere, Edmundson), 59. Kopitar (Spence, Fiala), 60. Kopitar (Byfield, Kempe). Brankári: Luukkonen - Kuemper, strely na bránku: 33:23:







New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)



Góly: 20. Bratt, 40. Meier (Kovacevic, Dillon) - 9. Pacioretty (Holmberg, Timmins), 12. McMann (McCabe, Lorentz), 15. Lorentz (Kämpf), 35. Tavares (Domi, Ekman-Larsson). Brankári: Markström - Hildeby, strely na bránku: 24:22.







Ottawa Senators - Florida Panthers 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)



Góly: 6. Stützle (Norris, Sanderson), 11. Pinto, 59. Stützle (B. Tkachuk) - 36. Forsling (Bennett, M. Tkachuk). Brankári: Ullmark - Bobrovskij, strely na bránku: 31:31.







New York Islanders - Utah Hockey Club 4:5 pp (1:1, 0:1, 3:2 - 0:1)



Góly: 12. Duclair (Dobson, Barzal), 42. Horvat (Duclair, Dobson), 47. Pageau (Holmström), 58. Cyplakov (Nelson, Palmieri) - 20. Crouse (Maccelli, Cooley), 34. Hayton (Sergačov, Keller), 48. Guenther (Keller, Sergačov), 59. Doan (Kerfoot, Crouse), 78. Guenther (Durzi, Cooley). Brankári: Varlamov - Ingram, strely na bránku: 25:26.







Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)



Góly: 4. DeBrincat (Raymond, Larkin), 33. Tarasenko (Seider, DeBrincat), 49. DeBrincat (Gustafsson, Raymond) - 16. Beauvillier (Crosby, Puljujärvi), 23. Beauvillier (Pettersson, Crosby), 24. O'Connor (Malkin, Karlsson), 26. Pettersson, 42. Karlsson (Letang, Malkin), 53. Hayes (Glass, Acciari). Brankári: Husso (26. Talbot) - Blomqvist, strely na bránku: 32:28.







Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 18. Boldy (Johansson, Brodin), 37. Eriksson Ek (Johansson, Boldy), 50. Zuccarello (Boldy, Kaprizov) - 22. Johnson (Sillinger, Severson), 58. Werenski (Činachov, Johnson). Brankári: Gustavsson - Merzlikins, strely na bránku: 26:33.







Nashville Predators - Dallas Stars 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)



Góly: 24. Forsberg (Marchessault, Josi), 45. Novak (Evangelista, Forsberg), 59. O'Reilly (Marchessault, Forsberg) - 23. Hintz (Stankoven, Johnston), 23. Robertson (Hintz, Stankoven), 29. Marchment (Duchene, Stankoven), 39. Marchment (Seguin, Harley). Brankári: Wedgewood - Oettinger, strely na bránku: 36:20.







San Jose Sharks - St. Louis Blues 4:5 pp (2:1, 2:0, 0:3 - 0:1)



Góly: 8. Celebrini (Eklund, Walman), 18. Toffoli (Celebrini, Rutta), 29. Zetterlund (Granlund, Toffoli), 38. Goodrow - 9. Bučnevič (Kyrou, Broberg), 43. Faksa (Walker), 47. Suter (Toropčenko), 60. Faulk (Thomas, Kyrou), 61. Schenn (Parayko, Thomas). Brankári: Blackwood - Hofer, strely na bránku: 29:40.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 20:37 0 0 0 +1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:25 0 0 0 0 1 0



Šimon Nemec (New Jersey) 11:49 0 0 0 -2 0 0