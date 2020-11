Grécka ekonomika sa pre druhý lockdown prepadne ešte viac, ako sa očakávalo

Grécky verejný dlh stúpne

21.11.2020 (Webnoviny.sk) - Grécko zhoršilo prognózu vývoja svojej ekonomiky, keďže do nej zahrnulo vplyv druhého lockdownu, a očakáva, že jeho verejný dlh prekročí úroveň 200 percent hrubého domáceho produktu (HDP).Ministerstvo financií Grécka odhaduje, že ekonomika sa v tomto roku zmenší o 10,5 percenta a v budúcom roku posilní iba o 4,8 percenta. Minulomesačná predikcia pritom rátala s tohtoročným poklesom len o 8,2 percenta a budúcoročným rastom o 7,5 percenta.Grécka vláda prijala druhý celoštátny lockdown 7. novembra v reakcii na dramatický rast počtu prípadov ochorenia COVID-19.Teraz sa očakáva, že grécky verejný dlh v tomto roku stúpne na 208,9 percenta HDP z vlaňajšej úrovne 180,5 percenta HDP a v budúcom roku opäť klesne, a to na 199,6 percenta HDP.Pandémia otriasla gréckou ekonomikou, keďže je veľmi závislá od turizmu. Hospodárstvo krajiny je pritom zaťažené vysokým verejným dlhom po finančnej kríze a sérii zahraničných núdzových úverov v rokoch 2010 až 2018.Grécko by však malo z balíčka obnovy Európskej únie dostať finančnú podporu v sume zhruba 31 miliárd eur.