Mesto Poprad chce pomôcť prevádzkovateľom terás, nemusia za ne platiť poplatky a môžu ich zastrešiť

21.11.2020 (Webnoviny.sk) - V Poprade dočasne zrušili akékoľvek obmedzenia vzhľadu terás, ktoré tak budú môcť byť aj zastrešené. Za terasy sa zároveň nebudú vyberať žiadne poplatky. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstve na svojom novembrovom zasadnutí.Poslanci tiež schválili predĺženie možnosti prevádzkovať letné terasy do 31. marca 2021 s oslobodením od dane za užívanie verejného priestranstva a s upustením od niektorých kritérií na ich umiestnenie a vzhľad.„Som presvedčený o tom, že aspoň takto si naši podnikatelia pôsobiaci v gastronómii môžu pomôcť v tejto zložitej situácii a samozrejme, aby si aj zákazníci mali možnosť posedieť na terasách v zimnom období,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Opatrením chcela samospráva pomôcť podnikateľským subjektom prevádzkujúcim letné terasy na pozemkoch mesta a eliminovať tak nepriaznivé dopady koronavírusu. V lete by mali terasy prejsť opäť do pôvodného stavu, mali by teda byť bez opláštenia a zastrešenia.