V Kalifornii začne platiť zákaz nočného vychádzania, sprísniť by sa mal aj lockdown

Platiť začne aj prísnejší lockdown

Rekordný počet nových prípadov

21.11.2020 (Webnoviny.sk) - Kalifornia od soboty uplatňuje zákaz nočného vychádzania, pretože rast počtu prípadov koronavírusu by mohol preťažiť systém zdravotníckej starostlivosti.Nové obmedzenia znamenajú, že obyvatelia Kalifornie majú zostať doma od 22:00 do 5:00. Zákaz vychádzania bude platiť do 21. decembra a týka sa 41 okresov, v ktorých žije väčšina obyvateľov štátu.V okrese Los Angeles, ktorý má približne 10 miliónov obyvateľov a je najväčším v Kalifornii, by sa mohol už na budúci týždeň uplatniť prísnejší lockdown, pretože stúpa počet nákaz a hospitalizácii.V okrese žije štvrtina zo 40 miliónov obyvateľov Kalifornie, ale je v ňom približne tretina kalifornských nákaz koronavírusom a takmer 40 percent úmrtí.V Kalifornii vo štvrtok zistili rekordných 13-tisíc nových infekcií. Celkovo bolo v štáte doteraz potvrdených viac ako milión prípadov nákazy.Infekcii v Kalifornii doteraz podľahlo 18 653 ľudí, čo je v rámci USA tretí najvyšší počet po New Yorku (34 252) a Texase (20 751).