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03. júna 2026
Grécka polícia zadržala ďalších podozrivých v kauze podvodov s eurodotáciami
Vyšetrovanie údajnej sprenevery miliónov eur z poľnohospodárskych fondov EÚ otriaslo vládou Kyriakosa Mitsotakisa. Grécke úrady v stredu oznámili zadržanie ďalších ...
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Grécke úrady v stredu oznámili zadržanie ďalších 13 ľudí v rámci vyšetrovania rozsiahlych podvodov s európskymi poľnohospodárskymi dotáciami. Zadržania sa uskutočnili na severe krajiny v okolí miest Kozani a Agrinio.
Polícia uviedla, že ide o pokračovanie vyšetrovania, v rámci ktorého minulý týždeň zadržali 39 podozrivých. Ďalšie desiatky ľudí polícia zatkla už vlani v októbri.
Aj pranie peňazí
Európska prokuratúra (EPPO) minulý rok oznámila, že vyšetruje „masívne a systematické“ podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom.
Traja ministri
Podľa predbežného vyšetrovania škody presahujú 19 miliónov eur. Kauza vyvolala vážne politické dôsledky a viedla už k odstúpeniu troch ministrov a viacerých štátnych tajomníkov z konzervatívnej vlády premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.
Vyšetrovatelia preverujú podozrenia, že časť dotácií bola prideľovaná neoprávnene alebo na základe falošných údajov.
Európska prokuratúra patrí medzi hlavné inštitúcie Európskej únie (EÚ) zamerané na boj proti podvodom s európskymi financiami.
Zdroj: SITA.sk - Grécka polícia zadržala ďalších podozrivých v kauze podvodov s eurodotáciami © SITA Všetky práva vyhradené.
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