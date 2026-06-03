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03. júna 2026
Bývalá členka súdnej rady Jelinková Dudzíková podala podnet na odvolanie podpredsedníčky, vyčíta jej verejné vystupovanie
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová v reakcii uviedla, že podanie sudkyne Dany Jelinkovej Dudzíkovej obratom doručila všetkým členom rady. Predsedníčka senátu
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3.6.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová v reakcii uviedla, že podanie sudkyne Dany Jelinkovej Dudzíkovej obratom doručila všetkým členom rady.
Predsedníčka senátu Správneho súdu v Bratislave a bývalá členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková podala podnet na odvolanie Ayše Pružinec Eren z funkcie podpredsedníčky súdnej rady. Ako navrhovateľka uviedla, dôvodom sú verejné výroky Pružinec Eren, ktoré by si nemohol dovoliť vysloviť žiaden občan, prípadne iný sudca vo výkone funkcie, a už vôbec nie funkcionár súdnej rady.
„Súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity by mala mať v jej vrcholných orgánoch osoby, ktoré budú dôstojne reprezentovať súdnu moc. Je nepochybné, že spôsob, akým komunikujú predseda a podpredseda súdnej rady navonok, definuje aj obraz justície v očiach verejnosti,“ skonštatovala Jelinková Dudzíková.
Doplnila, že Pružinec Eren opakovane svojím vystupovaním dokazuje, že tieto predpoklady dôstojnej reprezentácie na verejnosti nespĺňa. „Jej potenciál sa naplnil a vyčerpal zvolením za členku súdnej rady,“ dodala navrhovateľka.
Podľa Denníka N sa spor Jelinkovej Dudzíkovej a Pružinec Eren týka webu sudnamoc.sk, na ktorom časť sudcov prezentuje svoje stanoviská. „Sudcovia ho založili v roku 2021 v súvislosti s reformou súdnej mapy presadzovanou vtedajšou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (SaS). Aktívne na webe boli Jelinková Dudzíková, ale aj Pružinec Eren. Podpredsedníčka rady začala web kritizovať po tom, ako sudkyňa v máji zverejnila dôvody svojho odchodu zo súdnej rady,“ uviedol denník.
Doplnil, že bývalá členka súdnej rady Jelinková Dudzíková, ktorá zodpovedá za web, tvrdí, že ju Pružinec Eren pred ostatnými sudcami nepravdivo obvinila, že netransparentne hospodárila s peniazmi poskytnutými na stránku a neposkytovala vyúčtovania.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová v reakcii uviedla, že podanie sudkyne Dany Jelinkovej Dudzíkovej obratom doručila všetkým členom rady.
Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková sa v januári listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky rady Marcely Kosovej, vzdala členstva v rade. Za členku súdnej rady bola zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022.
Ayše Pružinec Eren bola za podpredsedníčku súdnej rady zvolená v júli 2024. Za členku rady bola zvolená v apríli 2022 sudcami v západoslovenskom volebnom obvode.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá členka súdnej rady Jelinková Dudzíková podala podnet na odvolanie podpredsedníčky, vyčíta jej verejné vystupovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka senátu Správneho súdu v Bratislave a bývalá členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková podala podnet na odvolanie Ayše Pružinec Eren z funkcie podpredsedníčky súdnej rady. Ako navrhovateľka uviedla, dôvodom sú verejné výroky Pružinec Eren, ktoré by si nemohol dovoliť vysloviť žiaden občan, prípadne iný sudca vo výkone funkcie, a už vôbec nie funkcionár súdnej rady.
Reprezentácia súdnej moci
„Súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity by mala mať v jej vrcholných orgánoch osoby, ktoré budú dôstojne reprezentovať súdnu moc. Je nepochybné, že spôsob, akým komunikujú predseda a podpredseda súdnej rady navonok, definuje aj obraz justície v očiach verejnosti,“ skonštatovala Jelinková Dudzíková.
Doplnila, že Pružinec Eren opakovane svojím vystupovaním dokazuje, že tieto predpoklady dôstojnej reprezentácie na verejnosti nespĺňa. „Jej potenciál sa naplnil a vyčerpal zvolením za členku súdnej rady,“ dodala navrhovateľka.
Podľa Denníka N sa spor Jelinkovej Dudzíkovej a Pružinec Eren týka webu sudnamoc.sk, na ktorom časť sudcov prezentuje svoje stanoviská. „Sudcovia ho založili v roku 2021 v súvislosti s reformou súdnej mapy presadzovanou vtedajšou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (SaS). Aktívne na webe boli Jelinková Dudzíková, ale aj Pružinec Eren. Podpredsedníčka rady začala web kritizovať po tom, ako sudkyňa v máji zverejnila dôvody svojho odchodu zo súdnej rady,“ uviedol denník.
Nepravdivé obvinenie
Doplnil, že bývalá členka súdnej rady Jelinková Dudzíková, ktorá zodpovedá za web, tvrdí, že ju Pružinec Eren pred ostatnými sudcami nepravdivo obvinila, že netransparentne hospodárila s peniazmi poskytnutými na stránku a neposkytovala vyúčtovania.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová v reakcii uviedla, že podanie sudkyne Dany Jelinkovej Dudzíkovej obratom doručila všetkým členom rady.
Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková sa v januári listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky rady Marcely Kosovej, vzdala členstva v rade. Za členku súdnej rady bola zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022.
Ayše Pružinec Eren bola za podpredsedníčku súdnej rady zvolená v júli 2024. Za členku rady bola zvolená v apríli 2022 sudcami v západoslovenskom volebnom obvode.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá členka súdnej rady Jelinková Dudzíková podala podnet na odvolanie podpredsedníčky, vyčíta jej verejné vystupovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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