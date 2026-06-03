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03. júna 2026
Minister Blanár otvoril novú kapitolu vzťahov s Islandom, rezonovala energetika a bezpečnosť – FOTO
Tagy: Energetická bezpečnosť Geotermálna energia Island Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár viedol na Islande bilaterálne rokovania. Slovensko a Island otvárajú novú kapitolu vzájomnej spolupráce v oblastiach energetiky, ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár viedol na Islande bilaterálne rokovania.
Slovensko a Island otvárajú novú kapitolu vzájomnej spolupráce v oblastiach energetiky, zdravotníctva, bezpečnosti a ďalších sektoroch.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár viedol na Islande bilaterálne rokovania s islandskou ministerkou zahraničných vecí Thorhgerdur Katrín Gunnarsdóttirovou, prezidentkou Halla Tómasdóttirovou, ako aj predstaviteľmi islandského parlamentu. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Moja cesta potvrdila, že vzťahy medzi Slovenskom a Islandom sú veľmi dobré a máme na čom stavať. Zhodli sme sa na záujme ďalej rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, ale aj koordináciu na multilaterálnej úrovni. Veľký potenciál vidíme predovšetkým v ekonomickej spolupráci, energetike, zdravotníctve a nových technológiách,“ vyhlásil minister Juraj Blanár.
Počas stretnutí diskutovali partneri o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe, možnostiach rozšírenia hospodárskej spolupráce a podpore mierových riešení konfliktov. Juraj Blanár zdôraznil význam dlhodobých vzťahov medzi oboma krajinami, osobitne v oblasti vzdelávania.
„Mnohí Islanďania študujú na slovenských vysokých školách, a to najmä v Martine a Košiciach. Práve tieto osobné skúsenosti so Slovenskom vytvárajú pevný základ pre ďalšie rozvíjanie slovensko-islandských vzťahov a vzájomné porozumenie medzi našimi krajinami,“ dodal Blanár.
Energetická bezpečnosť a využívanie geotermálnej energie boli významnými témami bilaterálnych rokovaní. Island, ako svetový líder v geotermálnej energetike, priťahuje záujem Slovenska o implementáciu podobných riešení v rámci rozvoja vlastného potenciálu.
„Island disponuje jedinečnými skúsenosťami s využívaním geotermálnej energie. Pre Slovensko ide o mimoriadne perspektívnu oblasť, ktorá nám môže pomôcť pri znižovaní emisií, posilňovaní energetickej bezpečnosti aj diverzifikácii energetických zdrojov. Zhodli sme sa, že práve tu existuje veľký priestor na konkrétne spoločné projekty,“ informoval slovenský šéf diplomacie.
Na programe bola tiež spolupráca v rámci Severoatlantickej aliancie vrátane diskusií o možnom zapojení SR do ochrany vzdušného priestoru Islandu, kybernetickej bezpečnosti a spoločnom postupe proti hybridným hrozbám. Minister Blanár sa stretol aj s predsedom zahraničného výboru islandského parlamentu Pawelom Bartoszekom a členmi výboru, aby diskutoval o európskych aktuálnostiach, vojne na Ukrajine a bezpečnostných výzvach.
„Otvorená výmena názorov je základom dobrej diplomacie. Aj v otázkach, kde môžu existovať rozdielne pohľady, je dôležité viesť vecný a úprimný dialóg. Práve takéto rozhovory pomáhajú lepšie si porozumieť a hľadať spoločné riešenia,“ konštatoval Blanár.
V oblasti zdravotníctva naviazali rokovania na nedávnu návštevu ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška na Islande. Islandský zdravotnícky systém zamestnáva mnohých odborníkov so vzdelaním zo slovenských univerzít.
Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v súčasnosti študuje 178 islandských vysokoškolákov a ďalších približne 200 islandských lekárov už absolvovalo štúdium na tejto fakulte. Islandskí študenti pôsobia rovnako na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
V uplynulom období absolvovali na Islande expertné misie viacerých slovenských rezortov, ktoré sa oboznámili s fungovaním geotermálnych elektrární Hellisheidi a Svartsengi, príkladmi efektívneho využívania geotermálnej energie a moderných technológií zachytávania CO₂. Islandské skúsenosti by mohli byť uplatnené v pripravovaných projektoch v slovenských mestách ako Košice, Prešov, Martin a Humenné.
Program návštevy zahŕňal aj stretnutia so slovenskou komunitou na Islande. Minister Blanár sa stretol s biskupom diecézy Reykjavík Dávidom Tencerom, ktorý na Islande pôsobí od roku 2015 a aktívne prispieva k rozvoju krajanského života. Tiež rokoval so Slovákmi žijúcimi na Islande, ktorí svojou prácou prispievajú k dobrému menu Slovenskej republiky v tejto severskej krajine.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár otvoril novú kapitolu vzťahov s Islandom, rezonovala energetika a bezpečnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Island otvárajú novú kapitolu vzájomnej spolupráce v oblastiach energetiky, zdravotníctva, bezpečnosti a ďalších sektoroch.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár viedol na Islande bilaterálne rokovania s islandskou ministerkou zahraničných vecí Thorhgerdur Katrín Gunnarsdóttirovou, prezidentkou Halla Tómasdóttirovou, ako aj predstaviteľmi islandského parlamentu. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Dobré vzťahy
„Moja cesta potvrdila, že vzťahy medzi Slovenskom a Islandom sú veľmi dobré a máme na čom stavať. Zhodli sme sa na záujme ďalej rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, ale aj koordináciu na multilaterálnej úrovni. Veľký potenciál vidíme predovšetkým v ekonomickej spolupráci, energetike, zdravotníctve a nových technológiách,“ vyhlásil minister Juraj Blanár.
Počas stretnutí diskutovali partneri o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe, možnostiach rozšírenia hospodárskej spolupráce a podpore mierových riešení konfliktov. Juraj Blanár zdôraznil význam dlhodobých vzťahov medzi oboma krajinami, osobitne v oblasti vzdelávania.
„Mnohí Islanďania študujú na slovenských vysokých školách, a to najmä v Martine a Košiciach. Práve tieto osobné skúsenosti so Slovenskom vytvárajú pevný základ pre ďalšie rozvíjanie slovensko-islandských vzťahov a vzájomné porozumenie medzi našimi krajinami,“ dodal Blanár.
Rokovania o energetickej bezpečnosti a spoločnom postupe proti hrozbám
Energetická bezpečnosť a využívanie geotermálnej energie boli významnými témami bilaterálnych rokovaní. Island, ako svetový líder v geotermálnej energetike, priťahuje záujem Slovenska o implementáciu podobných riešení v rámci rozvoja vlastného potenciálu.
„Island disponuje jedinečnými skúsenosťami s využívaním geotermálnej energie. Pre Slovensko ide o mimoriadne perspektívnu oblasť, ktorá nám môže pomôcť pri znižovaní emisií, posilňovaní energetickej bezpečnosti aj diverzifikácii energetických zdrojov. Zhodli sme sa, že práve tu existuje veľký priestor na konkrétne spoločné projekty,“ informoval slovenský šéf diplomacie.
Na programe bola tiež spolupráca v rámci Severoatlantickej aliancie vrátane diskusií o možnom zapojení SR do ochrany vzdušného priestoru Islandu, kybernetickej bezpečnosti a spoločnom postupe proti hybridným hrozbám. Minister Blanár sa stretol aj s predsedom zahraničného výboru islandského parlamentu Pawelom Bartoszekom a členmi výboru, aby diskutoval o európskych aktuálnostiach, vojne na Ukrajine a bezpečnostných výzvach.
„Otvorená výmena názorov je základom dobrej diplomacie. Aj v otázkach, kde môžu existovať rozdielne pohľady, je dôležité viesť vecný a úprimný dialóg. Práve takéto rozhovory pomáhajú lepšie si porozumieť a hľadať spoločné riešenia,“ konštatoval Blanár.
Slováci žijúci na Islande
V oblasti zdravotníctva naviazali rokovania na nedávnu návštevu ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška na Islande. Islandský zdravotnícky systém zamestnáva mnohých odborníkov so vzdelaním zo slovenských univerzít.
Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v súčasnosti študuje 178 islandských vysokoškolákov a ďalších približne 200 islandských lekárov už absolvovalo štúdium na tejto fakulte. Islandskí študenti pôsobia rovnako na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
V uplynulom období absolvovali na Islande expertné misie viacerých slovenských rezortov, ktoré sa oboznámili s fungovaním geotermálnych elektrární Hellisheidi a Svartsengi, príkladmi efektívneho využívania geotermálnej energie a moderných technológií zachytávania CO₂. Islandské skúsenosti by mohli byť uplatnené v pripravovaných projektoch v slovenských mestách ako Košice, Prešov, Martin a Humenné.
Program návštevy zahŕňal aj stretnutia so slovenskou komunitou na Islande. Minister Blanár sa stretol s biskupom diecézy Reykjavík Dávidom Tencerom, ktorý na Islande pôsobí od roku 2015 a aktívne prispieva k rozvoju krajanského života. Tiež rokoval so Slovákmi žijúcimi na Islande, ktorí svojou prácou prispievajú k dobrému menu Slovenskej republiky v tejto severskej krajine.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár otvoril novú kapitolu vzťahov s Islandom, rezonovala energetika a bezpečnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Energetická bezpečnosť Geotermálna energia Island Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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