Grécke lesy stále horia, s požiarmi bojujú stovky hasičov a pomocnú ruku podali aj Poliaci

Hasenie komplikuje nedostatok prístupových ciest

Grécko požiadalo o medzinárodnú pomoc

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Rozsiahly požiar, ktorý spálil borovicový les a domy severozápadne od gréckeho hlavného mesta Atény, v piatok mierne zoslabol, no stovky hasičov sa ho aj naďalej snažia dostať pod kontrolu. Požiar, ktorý vypukol v pondelok neďaleko obce Vilia, asi 60 kilometrov od Atén, je jedným zo stoviek, ktoré tento mesiac zachvátili Grécko.V piatok ráno bojovalo s plameňmi 461 hasičov, vrátane 143 Poliakov, 166 vozidiel, štyri hasičské lietadlá a štyri vrtuľníky, informovali hasiči.Minister civilnej ochrany Michalis Chrisochoidis vo štvrtok v noci informoval, že „najväčšia časť“ požiaru je pod kontrolou, no celý zatiaľ pod kontrolou nemajú. Hasiči pritom podľa jeho slov pracujú v nesmierne náročných podmienkach, vrátane nedostatku prístupových ciest v hustom lese, vysokých teplôt, sucha a neustále sa meniaceho vetra.Lesné požiare zasiahli Grécko v čase najhoršej vlny horúčav za uplynulých 30 rokov, ktoré extrémne vysušili lesy a kroviny. Príčinu všetkých požiarov zatiaľ oficiálne neurčili, no viac ako desiatku ľudí už zadržali pre podozrenie z podpaľačstva.Rozsah požiarov prinútil Grécko požiadať o medzinárodnú pomoc, vrátane pomoci prostredníctvom systému núdzovej reakcie Európskej únie. Na výzvu zareagovalo asi 24 európskych a blízkovýchodných krajín, ktoré vyslali svoj personál, lietadlá, vrtuľníky a ďalšiu hasičskú techniku.Extrémne horúčavy a lesné požiare zasiahli aj ďalšie stredomorské krajiny. V Alžírsku si plamene vyžiadali najmenej 75 obetí a v Turecku zahynulo 16 ľudí.Na juhu Francúzska zas asi 1 200 hasičov bojuje s požiarom, ktorý si vynútil evakuáciu tisícok ľudí, dve osoby zabil a ďalších asi 26 v súvislosti s ním utrpelo zranenia. Zhoršujúce sa sucho a horúčavy spôsobili požiare aj na západe Spojených štátov a v ruskej Sibíri.