Pomoc desiatim Afgancom nestačí, SNSĽP vyzýva vládu, aby poskytla ochranu čo najväčšiemu počtu ľudí

Slovensko by malo ísť príkladom

Taliban donútil k úteku aj prezidenta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyzýva vládu a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR) , aby poskytli ochranu čo najväčšiemu počtu ľudí z Afganistanu. SNSĽP to uviedlo v tlačovej správe.Stredisko apeluje na to, aby sa Slovensko pridalo k výzve generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na prijatie afgánskych utečencov a zdržanie sa akýchkoľvek deportácií. Pomoc by sa pritom mala sústrediť na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Tými sú zamestnanci ľudskoprávnych inštitúcií, novinári, aktivisti, ženy, deti a mnohí ďalší.SNSĽP ako národný antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia pre ľudské práva žiada vládu, MZV SR a Ministerstvo obrany SR (MO SR) , aby v spolupráci s ďalšími orgánmi štátnej správy rozšírili pôvodný plán a zabezpečili evakuáciu ďalších. Súčasný plán evakuácie sa podľa SNSĽP javí ako nedostatočný.Stredisko verí, že si všetky inštitúcie uvedomujú vážnosť situácie v Afganistane a rovnako ako Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska či Kanada pôjde Slovensko príkladom ďalším štátom. SNSĽP dodalo, že zachrániť život desiatich Afgancov, ktorým Slovensko poskytne azyl, nestačí.Krajiny začali s evakuáciou svojich občanov z Afganistanu po tom, čo sa militantné hnutie Taliban v krátkom čase zmocnilo takmer celej krajiny. K ústupu pritom donútilo aj doterajšiu vládu a prezidenta.Slovensko sa zaviazalo k poskytnutiu azylu pre desiatich Afgancov, ktorí pomáhali slovenským vojakom počas ich misie v Afganistane. Agentúra SITA požiadala o reakciu aj Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR.