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04. augusta 2026
Poslanci prešovského samosprávneho kraja opäť neotvorili rokovanie, kraj zostáva v neistote pred voľbami
Mimoriadne zastupiteľstvo nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné, takže o zmene sporného uznesenia k volebným obvodom a počtu poslancov sa nerozhodlo.
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4.8.2026 (SITA.sk) - Mimoriadne zastupiteľstvo nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné, takže o zmene sporného uznesenia k volebným obvodom a počtu poslancov sa nerozhodlo.
Prešovskému samosprávnemu kraju sa ani na druhý pokus nepodarilo zmeniť sporné uznesenie o volebných obvodoch a počte krajských poslancov pred jesennými voľbami. Mimoriadne zasadnutie krajského zastupiteľstva v utorok nebolo uznášaniaschopné, keďže sa prezentovalo len 27 z celkového počtu 65 poslancov. Rovnaká situácia nastala aj po polhodinovej prestávke a rokovanie sa preto neotvorilo.
Poslanci mali rozhodovať o zmene júnového uznesenia, ktorým zvýšili počet poslancov budúceho zastupiteľstva zo 65 na 67 a zachovali 13 volebných obvodov. Generálna prokuratúra SR však toto uznesenie napadla protestom pre rozpor so zákonom a ústavným princípom rovnosti volebného práva. Podľa prokuratúry vznikli medzi volebnými obvodmi neprimerané rozdiely v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca.
Predseda PSK Milan Majerský po neúspešnom rokovaní upozornil, že kraj sa dostáva do právnej neistoty. Pripomenul, že vedenie kraja od začiatku presadzovalo model s 55 poslancami v 12 volebných obvodoch, ktorý podľa neho rešpektuje zákonné požiadavky aj odporúčania odborných inštitúcií. Zdôraznil, že stanovisko Generálnej prokuratúry nadväzuje aj na názory verejného ochrancu práv, Benátskej komisie a ďalších právnikov.
Majerský zároveň varoval, že ak sa situácia nevyrieši, hrozí spochybnenie volieb krajských poslancov. „Hrozba opakovania volieb na poslancov tu je,“ uviedol s tým, že rozhodnutia správnych súdov môžu prísť až po uskutočnení volieb. Podľa neho by tak mohli byť voľby poslancov dodatočne vyhlásené za neplatné a museli by sa opakovať.
Pred opakovanou prezentáciou poslancov prostredníctvom videoprenosu vystúpil aj prokurátor Generálnej prokuratúry SR Peter Mihál. Potvrdil, že prokuratúra na podanom proteste trvá a považuje ho za dôvodný. Upozornil, že zastupiteľstvo má zákonnú povinnosť rozhodnúť o proteste do 60 dní od jeho podania. Ak sa tak nestane, kraj sa podľa neho dostane do ďalšieho nezákonného stavu, na ktorý bude musieť prokuratúra reagovať. Cieľom protestu podľa Mihála nie je ohroziť voľby. „Náš protest smeruje k tomu, aby voľby prebehli čo najčistejším spôsobom, aby boli dodržané aj ústavné práva obyvateľov,“ uviedol Mihál.
Majerský pripomenul, že pôvodný návrh vedenia kraja počítal s menším počtom poslancov nielen z dôvodu dodržania zákonných pravidiel, ale aj s cieľom zefektívniť fungovanie samosprávy a ušetriť verejné financie. „Mali sme za to, že by tých 55 poslancov stačilo. V priemere za jednotlivé uznesenia na našich zastupiteľstvách hlasovalo 46 poslancov. Treba sa zamyslieť nad tým, či na Slovensku nie je veľa poslancov. Samosprávy vedia ušetriť stovky tisíc eur, v našom prípade je to viac ako milión eur za volebné obdobie,“ uviedol Majerský, podľa ktorého by sa ušetrené prostriedky mohli využiť napríklad na opravy ciest, kultúru alebo ďalšie služby pre obyvateľov kraja.
Sporné uznesenie prijalo krajské zastupiteľstvo 22. júna po rozsiahlej diskusii. Poslanci vtedy schválili pozmeňujúci návrh Richarda Eliáša z klubu Hlas-SD a nezávislí, ktorým zvýšili počet mandátov na 67, pričom okres Prešov získal dve ďalšie poslanecké miesta. Pôvodný návrh úradu PSK počítal so znížením počtu poslancov na 55 a zlúčením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Už počas júnového rokovania Majerský upozorňoval, že alternatívne návrhy môžu byť napadnuté prokuratúrou a bude potrebné zvolať mimoriadne zasadnutie.
Kraj protest prokurátora následne uznal a pripravil nové uznesenie, ktoré sa vracia k modelu 55 poslancov a 12 volebných obvodov. O jeho schválení však poslanci nedokázali rokovať ani 24. júla na online zasadnutí, ani v utorok na prezenčnom rokovaní, keďže v oboch prípadoch nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci prešovského samosprávneho kraja opäť neotvorili rokovanie, kraj zostáva v neistote pred voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovskému samosprávnemu kraju sa ani na druhý pokus nepodarilo zmeniť sporné uznesenie o volebných obvodoch a počte krajských poslancov pred jesennými voľbami. Mimoriadne zasadnutie krajského zastupiteľstva v utorok nebolo uznášaniaschopné, keďže sa prezentovalo len 27 z celkového počtu 65 poslancov. Rovnaká situácia nastala aj po polhodinovej prestávke a rokovanie sa preto neotvorilo.
Protest pre rozpor so zákonom
Poslanci mali rozhodovať o zmene júnového uznesenia, ktorým zvýšili počet poslancov budúceho zastupiteľstva zo 65 na 67 a zachovali 13 volebných obvodov. Generálna prokuratúra SR však toto uznesenie napadla protestom pre rozpor so zákonom a ústavným princípom rovnosti volebného práva. Podľa prokuratúry vznikli medzi volebnými obvodmi neprimerané rozdiely v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca.
Predseda PSK Milan Majerský po neúspešnom rokovaní upozornil, že kraj sa dostáva do právnej neistoty. Pripomenul, že vedenie kraja od začiatku presadzovalo model s 55 poslancami v 12 volebných obvodoch, ktorý podľa neho rešpektuje zákonné požiadavky aj odporúčania odborných inštitúcií. Zdôraznil, že stanovisko Generálnej prokuratúry nadväzuje aj na názory verejného ochrancu práv, Benátskej komisie a ďalších právnikov.
Možné riziko spochybnenia volieb krajských poslancov
Majerský zároveň varoval, že ak sa situácia nevyrieši, hrozí spochybnenie volieb krajských poslancov. „Hrozba opakovania volieb na poslancov tu je,“ uviedol s tým, že rozhodnutia správnych súdov môžu prísť až po uskutočnení volieb. Podľa neho by tak mohli byť voľby poslancov dodatočne vyhlásené za neplatné a museli by sa opakovať.
Pred opakovanou prezentáciou poslancov prostredníctvom videoprenosu vystúpil aj prokurátor Generálnej prokuratúry SR Peter Mihál. Potvrdil, že prokuratúra na podanom proteste trvá a považuje ho za dôvodný. Upozornil, že zastupiteľstvo má zákonnú povinnosť rozhodnúť o proteste do 60 dní od jeho podania. Ak sa tak nestane, kraj sa podľa neho dostane do ďalšieho nezákonného stavu, na ktorý bude musieť prokuratúra reagovať. Cieľom protestu podľa Mihála nie je ohroziť voľby. „Náš protest smeruje k tomu, aby voľby prebehli čo najčistejším spôsobom, aby boli dodržané aj ústavné práva obyvateľov,“ uviedol Mihál.
Dodržanie zákonných pravidiel
Majerský pripomenul, že pôvodný návrh vedenia kraja počítal s menším počtom poslancov nielen z dôvodu dodržania zákonných pravidiel, ale aj s cieľom zefektívniť fungovanie samosprávy a ušetriť verejné financie. „Mali sme za to, že by tých 55 poslancov stačilo. V priemere za jednotlivé uznesenia na našich zastupiteľstvách hlasovalo 46 poslancov. Treba sa zamyslieť nad tým, či na Slovensku nie je veľa poslancov. Samosprávy vedia ušetriť stovky tisíc eur, v našom prípade je to viac ako milión eur za volebné obdobie,“ uviedol Majerský, podľa ktorého by sa ušetrené prostriedky mohli využiť napríklad na opravy ciest, kultúru alebo ďalšie služby pre obyvateľov kraja.
Sporné uznesenie prijalo krajské zastupiteľstvo 22. júna po rozsiahlej diskusii. Poslanci vtedy schválili pozmeňujúci návrh Richarda Eliáša z klubu Hlas-SD a nezávislí, ktorým zvýšili počet mandátov na 67, pričom okres Prešov získal dve ďalšie poslanecké miesta. Pôvodný návrh úradu PSK počítal so znížením počtu poslancov na 55 a zlúčením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Už počas júnového rokovania Majerský upozorňoval, že alternatívne návrhy môžu byť napadnuté prokuratúrou a bude potrebné zvolať mimoriadne zasadnutie.
Kraj protest prokurátora následne uznal a pripravil nové uznesenie, ktoré sa vracia k modelu 55 poslancov a 12 volebných obvodov. O jeho schválení však poslanci nedokázali rokovať ani 24. júla na online zasadnutí, ani v utorok na prezenčnom rokovaní, keďže v oboch prípadoch nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci prešovského samosprávneho kraja opäť neotvorili rokovanie, kraj zostáva v neistote pred voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.
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