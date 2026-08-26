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26. augusta 2026
Grécko v septembri podpíše kontrakt na dve talianske vojenské fregaty
Tagy: Grécka vláda Vojnové lode
Cena lodí nebola zverejnená, ale prvá z nich má byť odovzdaná v prvej polovici roka 2028 a druhá o rok neskôr. Grécko budúci mesiac uzavrie dohodu o kúpe dvoch námorných fregát z Talianska, ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Cena lodí nebola zverejnená, ale prvá z nich má byť odovzdaná v prvej polovici roka 2028 a druhá o rok neskôr.
Grécko budúci mesiac uzavrie dohodu o kúpe dvoch námorných fregát z Talianska, oznámilo v stredu ministerstvo obrany.
Minister Nikos Dendias podpíše kontrakt na fregaty triedy Bergamini (FREMM) 8. septembra v Ríme konečný, uviedol rezort.
Cena lodí nebola zverejnená, ale prvá z nich má byť odovzdaná v prvej polovici roka 2028 a druhá o rok neskôr.
Fregaty FREMM vyvinuli spoločne talianska spoločnosť Fincantieri a francúzska Naval Group.
Grécko sa pustilo do rozsiahlej modernizácie ozbrojených síl. Konzervatívna vláda minulý rok spustila 12‑ročný program v hodnote 25 miliárd eur na opätovné vyzbrojenie armády novými stíhačkami, loďami a ďalšou technikou.
Zdroj: SITA.sk - Grécko v septembri podpíše kontrakt na dve talianske vojenské fregaty © SITA Všetky práva vyhradené.
Grécko budúci mesiac uzavrie dohodu o kúpe dvoch námorných fregát z Talianska, oznámilo v stredu ministerstvo obrany.
Minister Nikos Dendias podpíše kontrakt na fregaty triedy Bergamini (FREMM) 8. septembra v Ríme konečný, uviedol rezort.
Cena lodí nebola zverejnená, ale prvá z nich má byť odovzdaná v prvej polovici roka 2028 a druhá o rok neskôr.
Fregaty FREMM vyvinuli spoločne talianska spoločnosť Fincantieri a francúzska Naval Group.
Grécko sa pustilo do rozsiahlej modernizácie ozbrojených síl. Konzervatívna vláda minulý rok spustila 12‑ročný program v hodnote 25 miliárd eur na opätovné vyzbrojenie armády novými stíhačkami, loďami a ďalšou technikou.
Zdroj: SITA.sk - Grécko v septembri podpíše kontrakt na dve talianske vojenské fregaty © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grécka vláda Vojnové lode
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