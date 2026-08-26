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26. augusta 2026

Pellegrini odmietol protest Žilinku, sankciu pre šéfa SIS Gašpara nezruší


Tagy: Generálny prokurátor Nehoda Prezident Slovenskej republiky protest prokurátora riaditeľ Slovenskej informačnej služby

Pellegrini trvá na výške tejto sankcie a považuje ju za zákonnú. Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora



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peter pellegrini 676x461 26.8.2026 (SITA.sk) - Pellegrini trvá na výške tejto sankcie a považuje ju za zákonnú.


Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v súvislosti s jeho minuloročnou dopravnou nehodou.

Ako ďalej informovala kancelária hlavy štátu, prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu ako bežný občan. Generálny prokurátor totiž žiadal nižší finančný postih.

„Prezident SR v dnešnom rozhodnutí odmietol ako nedôvodný protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku z 28. júla voči disciplinárnemu opatreniu, ktorým prezident SR uložil sankciu riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi, zníženie platu o 15 percent na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci," uviedla prezidentská kancelária s tým, že Pellegrini trvá na výške tejto sankcie a považuje ju za zákonnú.

Prezident chce objasniť aj ďalšie okolnosti nehody


„Hlava štátu týmto rozhodnutím postihla riaditeľa SIS iba za tento skutok. Ak sa kedykoľvek preukáže iný skutok, ktorého sa mohol riaditeľ SIS dopustiť v súvislosti s jeho dopravnou nehodou v Nitre, rozhodne prezident bezodkladne aj o takomto návrhu," zdôraznila kancelária.

Prezident zároveň dôrazne žiada, aby príslušný dopravný inšpektorát aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnili všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul jeden rok.

Žilinka žiadal zrušenie sankcie


Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v júli po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.

Ako generálny prokurátor informoval, v podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Dôvodom podania protestu prokurátora je podľa Žilinku skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

„Prezident Slovenskej republiky v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom,“ zdôraznil v júli Žilinka.

Hlava štátu podľa neho tiež nezistila presne a úplne skutočný stav veci, neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident tiež podľa generálneho prokurátora v odôvodnení rozhodnutia opomenul správnu úvahu, ktorou sa ako správny orgán viedol pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné. Rovnako Pellegrini nezisťoval skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie, ktoré má znaky priestupku a uložil disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty, ktorá je za konanie majúce znaky priestupku ustanovená osobitným zákonom.

Gašpar prekročil povolenú rýchlosť


Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15 percent na dobu jedného mesiaca. Zo spisu k nehode podľa hlavy štátu vyplýva, že Gašpar ju nezavinil.

Prekročil však maximálnu povolenú rýchlosť, keďže išiel rýchlosťou 54 kilometrov za hodinu. Bežný občan by podľa hlavy štátu dostal za takýto priestupok blokovú pokutu vo výške 50 eur. „Je potrebné klásť vyššie nároky na verejných funkcionárov,“ skonštatoval v marci tohto roku prezident. Doplnil, že Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje. „Nemieni využiť žiadny opravný prostriedok,“ zdôraznil Pellegrini.

Prezident tiež pripomenul, že voči Gašparovi mal v tejto súvislosti v rámci disciplinárneho konania štyri možnosti. Buď mu uložiť pokarhanie, zrážku zo mzdy vo výške 15 percent na dobu maximálne tri mesiace, uložiť mu zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Zdôraznil však, že Gašpar nebol vinníkom a pri nehodne neutrpel nikto zranenia. „Ako prezident sa musím držať čisto faktov alebo dôkazov,“ uviedla v marci hlava štátu.


Pavol Gašpar bol 30. augusta 2025 účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou,“ uviedol po nehode riaditeľ SIS.




Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odmietol protest Žilinku, sankciu pre šéfa SIS Gašpara nezruší © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor Nehoda Prezident Slovenskej republiky protest prokurátora riaditeľ Slovenskej informačnej služby
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