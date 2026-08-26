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VÚB banka v ére digitalizácie posilňuje aj osobný kontakt
Tagy: Digitalizácia PR
Banku máme v mobile. Prečo pri veľkých finančných rozhodnutiach stále hľadáme človeka? VÚB banka chce byť klientom bližšie pri ich dôležitých finančných rozhodnutiach. Rozvíja preto ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Banku máme v mobile. Prečo pri veľkých finančných rozhodnutiach stále hľadáme človeka?
VÚB banka chce byť klientom bližšie pri ich dôležitých finančných rozhodnutiach. Rozvíja preto nový model unikátneho finančného sprostredkovania prostredníctvom finančných agentov, ktorý prinesie klientom viac flexibility pri zachovaní istoty banky už v tomto roku. Nový spôsob starostlivosti prepája osobný vzťah s digitálnymi riešeniami a dopĺňa mobilné bankovníctvo aj existujúcu sieť pobočiek.
Mobilná aplikácia dnes klientom umožňuje vybaviť väčšinu každodenných bankových operácií rýchlo a bez návštevy pobočky. Pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia ich financie na celé roky, však samotná technológia často nestačí. Bývanie, investovanie či dlhodobé finančné plánovanie si vyžadujú nielen správne údaje, ale aj pochopenie životnej situácie, potrieb a priorít konkrétneho človeka.
"Digitalizácia klientom výrazne zjednodušila každodennú správu financií. Pri dôležitých rozhodnutiach však stále potrebujú partnera, ktorý pozná ich situáciu, dokáže s nimi prejsť jednotlivé možnosti a pomôže im rozhodovať sa v širších súvislostiach. Budúcnosť bankovníctva preto vidíme v prepojení technológií, odbornosti aj ľudského kontaktu," hovorí Miroslav Mrázek, riaditeľ odboru riadenia externých distribučných kanálov VÚB banky.
V novom modeli klient získava konkrétneho finančného agenta, s ktorým si môže budovať dlhodobý vzťah. Agent sa mu môže venovať flexibilne, prechádzať s ním jeho plány a životné priority a pomáhať mu pri finančných rozhodnutiach aj vtedy, keď sa jeho situácia postupne mení.
Najväčšou zmenou má byť kvalita a flexibilita kontaktu. Klient získa viac priestoru na konzultáciu, dostupnosť aj mimo bežných otváracích hodín pobočiek a konkrétneho finančného experta, ktorý pozná jeho situáciu. Pri zložitejších rozhodnutiach, ako sú bývanie, investovanie alebo finančné plánovanie, môže byť takýto dlhodobý vzťah rozhodujúci.
"Klient pri každom finančnom rozhodnutí nechce začínať od začiatku a opakovane vysvetľovať svoju situáciu ďalšiemu expertovi. Hodnotou dlhodobého vzťahu je, že finančný agent pozná jeho potreby, vie nadviazať na predchádzajúce rozhovory a môže mu byť k dispozícii flexibilnejšie než pri tradičnom kontakte v pobočke – napríklad v kaviarni," dopĺňa Miroslav Mrázek. Zároveň môžu finanční agenti pri riešení klientskych situácií na stretnutiach využívať pomoc AI nástroja Sofia. Unikátny AI nástroj VÚB banky získal dokonca ocenenie magazínu Global Finance v rámci programu Top Financial Innovators 2026.
Technológia však podľa banky nenahrádza schopnosť viesť zmysluplný rozhovor a budovať dlhodobú dôveru. Najmä pri komplexnejších témach klienti potrebujú odborníka, ktorý im dokáže vysvetliť možnosti a pozná ich finančné plány aj životné priority.
"Umelá inteligencia dokáže finančným agentom pomôcť lepšie sa zorientovať v potrebách klienta a efektívnejšie pracovať s informáciami. O kvalite navrhnutého riešenia však stále rozhoduje schopnosť človeka počúvať, vysvetľovať súvislosti a budovať dôveru. Technológia a osobný kontakt preto nie sú protiklady, ale navzájom sa dopĺňajú," vysvetľuje Miroslav Mrázek.
Pri rozvoji nového modelu VÚB využíva skúsenosti spoločnosti Fideuram, ktorá je rovnako ako VÚB súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo. Fideuram má viac ako 50-ročnú tradíciu a patrí medzi lídrov v oblasti správy majetku a privátneho bankovníctva v Taliansku.
Práve dlhodobý vzťah medzi klientom a konkrétnym finančným expertom je jedným zo základných princípov, ktoré chce VÚB preniesť aj do nového spôsobu starostlivosti o klientov na Slovensku.
"Skúsenosti Fideuramu ukazujú, že dlhodobý osobnejší vzťah medzi klientom a finančným agentom môže úspešne fungovať aj v prostredí, v ktorom zohrávajú technológie čoraz väčšiu úlohu. Nejde o návrat k bankovníctvu spred digitalizácie, ale o modernejší a flexibilnejší spôsob, ako zostať klientovi nablízku," hovorí Miroslav Mrázek.
Finanční agenti predstavujú ďalšiu formu starostlivosti o klientov. Sú samostatnými podnikateľmi*, reprezentujú VÚB banku a ponúkajú jej produkty. Nový model nenahrádza digitálne bankovníctvo ani sieť pobočiek, ale rozširuje možnosti, akým spôsobom môže klient s bankou komunikovať.
VÚB zavádza nový model finančných agentov postupne počas roka 2026 v pilotnej fáze s vybranou skupinou finančných agentov. "V pilotnej fáze začíname s 21 agentmi, do konca roka sa plánujeme dostať na 40 – 50. Ide o skúsených odborníkov, ktorých klienti vyhľadávajú. Vďaka novému modelu získajú väčšiu flexibilitu pre budovanie dlhodobého vzťahu s klientmi," prezrádza Miroslav Mrázek z VÚB banky a dodáva: "Klienti ani ich potreby nie sú rovnaké. Niekto chce väčšinu služieb využívať digitálne, iný uprednostní pobočku a ďalší ocení osobnejší vzťah s konkrétnym finančným agentom. Moderné bankovníctvo im má umožniť vybrať si spôsob starostlivosti, ktorý najlepšie zodpovedá ich situácii."
*Pozn.: Finančný agent je osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie ako regulovanú podnikateľskú činnosť v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka v ére digitalizácie posilňuje aj osobný kontakt © SITA Všetky práva vyhradené.
VÚB banka chce byť klientom bližšie pri ich dôležitých finančných rozhodnutiach. Rozvíja preto nový model unikátneho finančného sprostredkovania prostredníctvom finančných agentov, ktorý prinesie klientom viac flexibility pri zachovaní istoty banky už v tomto roku. Nový spôsob starostlivosti prepája osobný vzťah s digitálnymi riešeniami a dopĺňa mobilné bankovníctvo aj existujúcu sieť pobočiek.
Mobilná aplikácia dnes klientom umožňuje vybaviť väčšinu každodenných bankových operácií rýchlo a bez návštevy pobočky. Pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia ich financie na celé roky, však samotná technológia často nestačí. Bývanie, investovanie či dlhodobé finančné plánovanie si vyžadujú nielen správne údaje, ale aj pochopenie životnej situácie, potrieb a priorít konkrétneho človeka.
"Digitalizácia klientom výrazne zjednodušila každodennú správu financií. Pri dôležitých rozhodnutiach však stále potrebujú partnera, ktorý pozná ich situáciu, dokáže s nimi prejsť jednotlivé možnosti a pomôže im rozhodovať sa v širších súvislostiach. Budúcnosť bankovníctva preto vidíme v prepojení technológií, odbornosti aj ľudského kontaktu," hovorí Miroslav Mrázek, riaditeľ odboru riadenia externých distribučných kanálov VÚB banky.
Konkrétny človek pre dlhodobé finančné rozhodnutia
V novom modeli klient získava konkrétneho finančného agenta, s ktorým si môže budovať dlhodobý vzťah. Agent sa mu môže venovať flexibilne, prechádzať s ním jeho plány a životné priority a pomáhať mu pri finančných rozhodnutiach aj vtedy, keď sa jeho situácia postupne mení.
Najväčšou zmenou má byť kvalita a flexibilita kontaktu. Klient získa viac priestoru na konzultáciu, dostupnosť aj mimo bežných otváracích hodín pobočiek a konkrétneho finančného experta, ktorý pozná jeho situáciu. Pri zložitejších rozhodnutiach, ako sú bývanie, investovanie alebo finančné plánovanie, môže byť takýto dlhodobý vzťah rozhodujúci.
"Klient pri každom finančnom rozhodnutí nechce začínať od začiatku a opakovane vysvetľovať svoju situáciu ďalšiemu expertovi. Hodnotou dlhodobého vzťahu je, že finančný agent pozná jeho potreby, vie nadviazať na predchádzajúce rozhovory a môže mu byť k dispozícii flexibilnejšie než pri tradičnom kontakte v pobočke – napríklad v kaviarni," dopĺňa Miroslav Mrázek. Zároveň môžu finanční agenti pri riešení klientskych situácií na stretnutiach využívať pomoc AI nástroja Sofia. Unikátny AI nástroj VÚB banky získal dokonca ocenenie magazínu Global Finance v rámci programu Top Financial Innovators 2026.
Technológie pomáhajú, rozhodujúca zostáva dôvera
Technológia však podľa banky nenahrádza schopnosť viesť zmysluplný rozhovor a budovať dlhodobú dôveru. Najmä pri komplexnejších témach klienti potrebujú odborníka, ktorý im dokáže vysvetliť možnosti a pozná ich finančné plány aj životné priority.
"Umelá inteligencia dokáže finančným agentom pomôcť lepšie sa zorientovať v potrebách klienta a efektívnejšie pracovať s informáciami. O kvalite navrhnutého riešenia však stále rozhoduje schopnosť človeka počúvať, vysvetľovať súvislosti a budovať dôveru. Technológia a osobný kontakt preto nie sú protiklady, ale navzájom sa dopĺňajú," vysvetľuje Miroslav Mrázek.
Skúsenosť z talianskeho privátneho bankovníctva
Pri rozvoji nového modelu VÚB využíva skúsenosti spoločnosti Fideuram, ktorá je rovnako ako VÚB súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo. Fideuram má viac ako 50-ročnú tradíciu a patrí medzi lídrov v oblasti správy majetku a privátneho bankovníctva v Taliansku.
Práve dlhodobý vzťah medzi klientom a konkrétnym finančným expertom je jedným zo základných princípov, ktoré chce VÚB preniesť aj do nového spôsobu starostlivosti o klientov na Slovensku.
"Skúsenosti Fideuramu ukazujú, že dlhodobý osobnejší vzťah medzi klientom a finančným agentom môže úspešne fungovať aj v prostredí, v ktorom zohrávajú technológie čoraz väčšiu úlohu. Nejde o návrat k bankovníctvu spred digitalizácie, ale o modernejší a flexibilnejší spôsob, ako zostať klientovi nablízku," hovorí Miroslav Mrázek.
Ďalšia možnosť popri aplikácii a pobočke
Finanční agenti predstavujú ďalšiu formu starostlivosti o klientov. Sú samostatnými podnikateľmi*, reprezentujú VÚB banku a ponúkajú jej produkty. Nový model nenahrádza digitálne bankovníctvo ani sieť pobočiek, ale rozširuje možnosti, akým spôsobom môže klient s bankou komunikovať.
VÚB zavádza nový model finančných agentov postupne počas roka 2026 v pilotnej fáze s vybranou skupinou finančných agentov. "V pilotnej fáze začíname s 21 agentmi, do konca roka sa plánujeme dostať na 40 – 50. Ide o skúsených odborníkov, ktorých klienti vyhľadávajú. Vďaka novému modelu získajú väčšiu flexibilitu pre budovanie dlhodobého vzťahu s klientmi," prezrádza Miroslav Mrázek z VÚB banky a dodáva: "Klienti ani ich potreby nie sú rovnaké. Niekto chce väčšinu služieb využívať digitálne, iný uprednostní pobočku a ďalší ocení osobnejší vzťah s konkrétnym finančným agentom. Moderné bankovníctvo im má umožniť vybrať si spôsob starostlivosti, ktorý najlepšie zodpovedá ich situácii."
O finančných agentoch VÚB
- reprezentujú iba VÚB banku,
- sú to samostatní podnikatelia*,
- predstavujú ďalšiu formu starostlivosti o klientov.
Výhody pre klientov
- individuálna a dlhodobá starostlivosť,
- odborná pomoc pri finančných rozhodnutiach klienta,
- dostupnosť aj mimo otváracích hodín pobočiek.
*Pozn.: Finančný agent je osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie ako regulovanú podnikateľskú činnosť v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka v ére digitalizácie posilňuje aj osobný kontakt © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Digitalizácia PR
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