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03. júna 2026

Kaliňák odmieta jadrové zbrane pre Slovensko, podporuje však politiku jadrového odstrašenia


Tagy: Jadrové zbrane Minister obrany SR podpredseda vlády

O jadrovú výzbroj pritom žiada aj Poľsko či niektoré pobaltské krajiny. Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní, sú totiž primárnym cieľom akéhokoľvek útoku. Uviedol to podpredseda vlády a ...



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3.6.2026 (SITA.sk) - O jadrovú výzbroj pritom žiada aj Poľsko či niektoré pobaltské krajiny.


Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní, sú totiž primárnym cieľom akéhokoľvek útoku. Uviedol to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády. Reagoval tak na informácie o tom, že USA zvažujú nasadenie jadrových zbraní v ďalších európskych štátoch. O jadrovú výzbroj pritom žiada aj Poľsko či niektoré pobaltské krajiny. Slovensko podľa slov ministra o niečom takom neuvažuje.

„My nie sme prívržencami jadrových zbrani a vieme, čo všetko to prináša. Sú primárnym cieľom akéhokoľvek útoku. Ja rozumiem politike jadrového odstrašenia, aj s tým súhlasím. Rozumiem žiadosti Poľska, ale my máme na toto iný názor,“ dodal minister s tým, že to určite prispieva aj k určitej eskalácii. Ak ide o pobaltské štáty, tam jadrové zbrane podľa neho nemajú čo robiť.

„Ale Poľsko je jedna z najsilnejších armád. Ich prístup k obrane je zásadný, stávajú sa jedným z pilierov NATO. Túto ich žiadosť chápem a je to na ich vládnom rozhodnutí,“ uzavrel minister Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák odmieta jadrové zbrane pre Slovensko, podporuje však politiku jadrového odstrašenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrové zbrane Minister obrany SR podpredseda vlády
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