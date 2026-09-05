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05. septembra 2026

Záchranári prehľadávajú trosky aj tunely, po záplavách v Nepále zostávajú tisíce nezvestných


Tagy: Nezvestní Obete Povodne Záplavy

Pôvodné odhady vlády naznačovali, že v tuneloch by mohlo byť stále nažive viac ako 100 pracovníkov. Nepálske záchranné tímy pokračujú s obnovenou energiou v pátraní a odstraňovaní trosiek po ...



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nepal_flood_29719 676x451 5.9.2026 (SITA.sk) - Pôvodné odhady vlády naznačovali, že v tuneloch by mohlo byť stále nažive viac ako 100 pracovníkov.


Nepálske záchranné tímy pokračujú s obnovenou energiou v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1 200 obetí na životoch.

Počet mŕtvych v Nepále dosiahol 1 294, pričom 5 053 ľudí je stále nezvestných, uviedla tamojšia agentúra pre katastrofy. V Číne bolo hlásených 31 mŕtvych a 531 nezvestných, čím celkový počet obetí stúpol na 1 325 a nezvestných na 5 584.

Záchranné operácie


Dve zachránené osoby, ktoré boli uväznené v tuneli Trishuli 3A po zosuve pôdy a ľadu na hraniciach medzi Čínou a Nepálom 26. augusta, sú v stabilizovanom stave po deviatich dňoch v zajatí bahna.

„Pracujeme od rána na záchranných operáciách,“ povedal pre AFP hovorca nepálskej armády Raja Ram Basnet. Pátranie pokračuje nielen v tuneli Trishuli 3A, ale aj na ďalších miestach, kde bolo zničených najmenej 12 vodných elektrární.

„Práca pokračuje aj v tuneloch,“ dodal Basnet. Pôvodné odhady vlády naznačovali, že v tuneloch by mohlo byť stále nažive viac ako 100 pracovníkov.

Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Kórey pomáhajú nepálskym záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. S preplnenými márnicami bolo podľa nepálskej polície už približne 1 030 tiel pochovaných v hromadných hroboch po odobratí DNA vzoriek na identifikáciu rodinami.

Premiér Balendra Shah prisľúbil zabezpečiť „bezpečné a pohodlné ubytovanie“ pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch.

„Vieme, že pobyt v táboroch nie je pre vás ľahký,“ uviedol emocionálne na sociálnych sieťach. „Ale opäť vytvoríme prostredie, kde budete môcť snívať a budovať svoju budúcnosť.“


Zdroj: SITA.sk - Záchranári prehľadávajú trosky aj tunely, po záplavách v Nepále zostávajú tisíce nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezvestní Obete Povodne Záplavy
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