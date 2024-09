Grendel vyzýva opozíciu, aby bojkotovala neformálne stretnutie s Pavlom Gašparom

Poslancom sú právomoci odopreté

Grendel vyzval Žigu

6.9.2024 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Gábor Grendel hnutie Slovensko ) vyzýva celú opozíciu, aby nepristúpila na neformálne stretnutie s riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom a trvala na tom, aby vládna koalícia sfunkčnila parlamentný výbor pre kontrolu SIS.Ako ďalej uviedol vo vyhlásení, Zákon o Slovenskej informačnej službe ani Zákon o rokovacom poriadku nepoznajú „neformálne stretnutie pri kávičke“.„Právomoci kontrolovať Slovenskú informačnú službu sú poslancom od júna odopreté. Je to škandál,“ vyhlásil Grendel s tým, že vládna koalícia z absurdných dôvodov v júni tohto roka odvolaním predsedníčky Márie Kolíkovej z funkcie znefunkčnila výbor pre kontrolu SIS.„Neexistuje žiaden ďalší štát Severoatlantickej aliancie, kde by nefungovala poslanecká kontrola spravodajských služieb,“ upozornil opozičný poslanec. Nefunkčnosť parlamentných výborov je podľa Grendela zodpovednosťou povereného predsedu Národnej rady SR „Ten 28. júna prisľúbil v pléne NR SR, že problém v najbližších hodinách vyrieši. Odvtedy prešlo 1 680 „najbližších“ hodín,“ zdôraznil Gendel s tým, že vyzýva listom Žigu, aby zvolal spoločné rokovanie výborov – výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru na kontrolu SIS, na čo má kompetenciu podľa Zákona o rokovacom poriadku.„Ide o dočasné riešenie, kým koaličná väčšina sfunkční výbor na kontrolu SIS,“ dodal Grendel.Riaditeľ SIS Pavol Gašpar pozval členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS na neformálne stretnutie. Informovala o tom vo štvrtok 5. septembra hovorkyňa SIS Zuzana Morávková s tým, že Gašpar pozval všetkých členov tohto kontrolného orgánu. Témou rokovania by mal byť aj systém Pegasus