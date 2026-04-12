Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Grendel: Zrušenie voľby poštou má oslabiť opozíciu, nie riešiť manipulácie – VIDEO
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia pri parlamentných voľbách je podľa poslanca Gábora ...
12.4.2026 (SITA.sk) - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia pri parlamentných voľbách je podľa poslanca Gábora Grendela z Hnutia Slovensko motivované snahou vládnej koalície zhoršiť volebný výsledok opozície. Uviedol to v rozhovore pre SITA.
Grendel spochybnil argumenty o možnej manipulácii hlasovania zo zahraničia. Pripomenul, že voľba poštou funguje na Slovensku už od legislatívnych zmien počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu a dlhodobo nebola predmetom žiadnej zásadnej kritiky. Ak by existovali pochybnosti o manipulácii, objavili by sa už dávno, poznamenal.
Zároveň upozornil, že aj výsledky volieb z minulosti neukazujú na žiadne systematické zneužívanie tohto spôsobu hlasovania. "Odkedy sa hlasuje poštou, parlamentné voľby opakovane vyhral Smer, čo len potvrdzuje, že nejde o nástroj zvýhodňujúci jednu konkrétnu politickú silu," doplnil. Podľa neho však väčšina hlasov zo zahraničia v posledných voľbách smerovala k opozičným stranám, čo môže byť hlavný dôvod aktuálnej iniciatívy.
"Pravda je tá, že k žiadnej manipulácii nedochádza. Skutočný dôvod prezradil pán Micheľko (poslanec SNS Roman Micheľko, pozn. SITA), ktorý povedal, že nebude urážať intelekt ľudí na Slovensku tým, že by sa tu vyhováral na nejakú manipuláciu. Jediným skutočným dôvodom je to, že vládna koalícia potrebuje znížiť počet hlasov pre opozičné strany v budúcich parlamentných voľbách, aby ten rozdiel medzi koaličnými a opozičnými stranami bol čo najmenší," poukázal Grendel. A ten rozdiel môže byť podľa neho naozaj tesný, pretože hrozí aj prepad hlasov, ak sa niektorá zo strán, ktorá dnes balansuje na hranici piatich percent, nakoniec do parlamentu nedostane.
Grendel pripomenul, že hlasovanie zo zahraničia síce nepredstavuje rozhodujúcu časť elektorátu, no ide o desaťtisíce hlasov, ktoré môžu zohrávať úlohu najmä pri tesných výsledkoch alebo pri stranách pohybujúcich sa okolo päťpercentnej hranice zvoliteľnosti. Poslanec zároveň poukázal na to, že hlasovanie poštou nie je slovenským unikátom.
Tento model funguje aj v zahraničí, napríklad v Maďarsku, kde ho považujú za štandardnú súčasť volebného systému. Odmietol aj argumenty o nedostatočnej kontrole hlasovania. "Volič sa musí na hlasovanie poštou vopred zaregistrovať, čo predstavuje základný kontrolný mechanizmus. Nie je to proces bez pravidiel," vysvetlil.
V rozhovore sa dotkol aj návrhov na zvýšenie volebnej kaucie pre politické strany. Podľa neho by takýto krok mohol obmedziť politickú súťaž a znížiť počet kandidujúcich subjektov. "Zvyšovanie kaucie môže vyradiť nové alebo menšie strany ešte pred tým, ako dostanú šancu osloviť voličov," uviedol.
Kriticky sa postavil aj k ďalším návrhom vládnej koalície, vrátane úvah o zmene dĺžky volebného obdobia v samosprávach. Podľa neho ide skôr o zástupné témy, ktoré odvádzajú pozornosť od reálnych problémov. "Namiesto riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň ľudí – ako sú ceny potravín či energií – sa otvárajú témy, ktoré pre občanov nemajú bezprostredný význam," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Grendel: Zrušenie voľby poštou má oslabiť opozíciu, nie riešiť manipulácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Grendel spochybnil argumenty o možnej manipulácii hlasovania zo zahraničia. Pripomenul, že voľba poštou funguje na Slovensku už od legislatívnych zmien počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu a dlhodobo nebola predmetom žiadnej zásadnej kritiky. Ak by existovali pochybnosti o manipulácii, objavili by sa už dávno, poznamenal.
K žiadnej manipulácii nedochádza
Zároveň upozornil, že aj výsledky volieb z minulosti neukazujú na žiadne systematické zneužívanie tohto spôsobu hlasovania. "Odkedy sa hlasuje poštou, parlamentné voľby opakovane vyhral Smer, čo len potvrdzuje, že nejde o nástroj zvýhodňujúci jednu konkrétnu politickú silu," doplnil. Podľa neho však väčšina hlasov zo zahraničia v posledných voľbách smerovala k opozičným stranám, čo môže byť hlavný dôvod aktuálnej iniciatívy.
"Pravda je tá, že k žiadnej manipulácii nedochádza. Skutočný dôvod prezradil pán Micheľko (poslanec SNS Roman Micheľko, pozn. SITA), ktorý povedal, že nebude urážať intelekt ľudí na Slovensku tým, že by sa tu vyhováral na nejakú manipuláciu. Jediným skutočným dôvodom je to, že vládna koalícia potrebuje znížiť počet hlasov pre opozičné strany v budúcich parlamentných voľbách, aby ten rozdiel medzi koaličnými a opozičnými stranami bol čo najmenší," poukázal Grendel. A ten rozdiel môže byť podľa neho naozaj tesný, pretože hrozí aj prepad hlasov, ak sa niektorá zo strán, ktorá dnes balansuje na hranici piatich percent, nakoniec do parlamentu nedostane.
Hlasovanie poštou nie je slovenským unikátom
Grendel pripomenul, že hlasovanie zo zahraničia síce nepredstavuje rozhodujúcu časť elektorátu, no ide o desaťtisíce hlasov, ktoré môžu zohrávať úlohu najmä pri tesných výsledkoch alebo pri stranách pohybujúcich sa okolo päťpercentnej hranice zvoliteľnosti. Poslanec zároveň poukázal na to, že hlasovanie poštou nie je slovenským unikátom.
Tento model funguje aj v zahraničí, napríklad v Maďarsku, kde ho považujú za štandardnú súčasť volebného systému. Odmietol aj argumenty o nedostatočnej kontrole hlasovania. "Volič sa musí na hlasovanie poštou vopred zaregistrovať, čo predstavuje základný kontrolný mechanizmus. Nie je to proces bez pravidiel," vysvetlil.
Zvýšenie volebnej kaucie
V rozhovore sa dotkol aj návrhov na zvýšenie volebnej kaucie pre politické strany. Podľa neho by takýto krok mohol obmedziť politickú súťaž a znížiť počet kandidujúcich subjektov. "Zvyšovanie kaucie môže vyradiť nové alebo menšie strany ešte pred tým, ako dostanú šancu osloviť voličov," uviedol.
Kriticky sa postavil aj k ďalším návrhom vládnej koalície, vrátane úvah o zmene dĺžky volebného obdobia v samosprávach. Podľa neho ide skôr o zástupné témy, ktoré odvádzajú pozornosť od reálnych problémov. "Namiesto riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň ľudí – ako sú ceny potravín či energií – sa otvárajú témy, ktoré pre občanov nemajú bezprostredný význam," uzavrel.
>>> Celý rozhovor SITA s Gáborom Grendelom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Grendel: Zrušenie voľby poštou má oslabiť opozíciu, nie riešiť manipulácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany", ako dôkaz vytiahla viacero fotografií
Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany“, ako dôkaz vytiahla viacero fotografií
Vražda v Tesárskych Mlyňanoch: O život prišiel 27-ročný muž
Vražda v Tesárskych Mlyňanoch: O život prišiel 27-ročný muž