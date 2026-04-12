 Meniny má Estera
 Z domova

12. apríla 2026

Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany“, ako dôkaz vytiahla viacero fotografií


Tagy: diskusná relácia

V úvode diskusnej relácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) O 5 minút 12 poslankyňa parlamentu Beáta Jurík ...



jurik uhrik 676x451 12.4.2026 (SITA.sk) - V úvode diskusnej relácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) O 5 minút 12 poslankyňa parlamentu Beáta Jurík (Progresívne Slovensko) vysvetľovala, prečo prišla do diskusnej relácie s predsedom mimoparlamentného hnutia Republika Milanom Uhríkom, napriek tomu, že s fašistami sa podľa nej nediskutuje.


Uhríka v relácii opakovane označila za "predsedu fašistickej strany”. Ako dôkaz vytiahla viacero fotografií, na ktorých sú predstavitelia Republiky s osobami spájanými s krajnou pravicou.

"Vy si kľudne môžete dať slušný oblek, ale to, kým v skutočnosti ste, neskryjete,” deklarovala. Uhrík na jej vyjadrenia reagovať nechcel. Jurík a opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) mali v relácii pripnuté odznaky, na ktorých sa dala prečítať skratka SNP (Slovenské národné povstanie).


Zdroj: SITA.sk - Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany“, ako dôkaz vytiahla viacero fotografií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia
