Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany“, ako dôkaz vytiahla viacero fotografií
V úvode diskusnej relácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) O 5 minút 12 poslankyňa parlamentu Beáta Jurík ...
12.4.2026 (SITA.sk) - V úvode diskusnej relácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) O 5 minút 12 poslankyňa parlamentu Beáta Jurík (Progresívne Slovensko) vysvetľovala, prečo prišla do diskusnej relácie s predsedom mimoparlamentného hnutia Republika Milanom Uhríkom, napriek tomu, že s fašistami sa podľa nej nediskutuje.
Uhríka v relácii opakovane označila za "predsedu fašistickej strany”. Ako dôkaz vytiahla viacero fotografií, na ktorých sú predstavitelia Republiky s osobami spájanými s krajnou pravicou.
"Vy si kľudne môžete dať slušný oblek, ale to, kým v skutočnosti ste, neskryjete,” deklarovala. Uhrík na jej vyjadrenia reagovať nechcel. Jurík a opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) mali v relácii pripnuté odznaky, na ktorých sa dala prečítať skratka SNP (Slovenské národné povstanie).
Zdroj: SITA.sk - Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany", ako dôkaz vytiahla viacero fotografií © SITA Všetky práva vyhradené.
Uhríka v relácii opakovane označila za "predsedu fašistickej strany”. Ako dôkaz vytiahla viacero fotografií, na ktorých sú predstavitelia Republiky s osobami spájanými s krajnou pravicou.
"Vy si kľudne môžete dať slušný oblek, ale to, kým v skutočnosti ste, neskryjete,” deklarovala. Uhrík na jej vyjadrenia reagovať nechcel. Jurík a opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) mali v relácii pripnuté odznaky, na ktorých sa dala prečítať skratka SNP (Slovenské národné povstanie).
Zdroj: SITA.sk - Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany“, ako dôkaz vytiahla viacero fotografií © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia
