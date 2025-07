Mimovládky čelia hrozbám aj obťažovaniu, Amnesty International žiada vládu vyšetriť útoky na ich zamestnancov

Cieľ prieskumu

Obťažovanie alebo hrozby v online priestore

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Skúsenosti majú aj s obťažovaním v offline priestore

Zníženie financovania z vládnych grantov

Výzva vláde

14.7.2025 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie na Slovensku čelia autoritárskym praktikám zo strany štátu, ako aj hrozbám a obťažovaniu v online aj offline priestore. Vyplýva to z prieskumu , ktorý zrealizovala Amnesty International Slovensko V dotazníku odpovedalo vyše 120 organizácií, ktoré sa venujú ľudským právam, ochrane životného prostredia, poskytovaniu sociálnych služieb alebo boju proti korupcii."Cieľom prieskumu bolo zdokumentovať konkrétne skúsenosti za uplynulých 16 mesiacov (január 2024 – apríl 2025), a to aj v kontexte viacerých autoritárskych praktík zo strany štátu, vrátane prebiehajúcich diskusií a následného prijatia tzv. "lex atentát" a "lex MVO", umlčiavania mimovládnych organizácií formou obmedzovania alebo rušenia finančných zdrojov, zvýšeného byrokratického dozoru, a najmä démonizácie, očierňovania, vyhrážania a stigmatizácie občianskej spoločnosti zo strany štátnych orgánov," uviedla Amnesty.Až 85 percent organizácií má obavy do budúcnosti v súvislosti s prijatím novely zákona o mimovládnych organizáciách. Týkajú sa hlavne nadbytočného reportovania alebo nových povinností na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.Podľa dotazníkového prieskumu sa mimovládky stretávajú okrem nenávistných prejavov zo strany verejnosti aj s obťažovaním od politikov a političiek, alebo influencerov, ktorí sú s nimi spriaznení. Až 35 percent organizácií uviedlo, že mali ako celok alebo časť jej členstva a zamestnanectva v uplynulých mesiacoch skúsenosti s obťažovaním alebo hrozbami v online priestore."Páchateľmi obťažovania a hrozieb bola v tomto prípade najmä verejnosť. V niektorých prípadoch vedeli organizácie nájsť aj konkrétnu spojitosť medzi obťažovaním od verejnosti a kritickými vyjadreniami politikov a političiek na ich adresu alebo sa stretli s obťažovaním influencermi blízkymi vláde. Obťažovania a hrozieb v online priestore sa dopúšťali aj priamo politici a političky, alebo konkrétne (dezinformačné) médiá," upozorňuje Amnesty.Organizácie alebo ich členovia sa pritom v online prostredí stretávali najmä s kyberšikanou, nenávistnými komentármi na sociálnych sieťach, nenávistnými e-mailmi, pokusmi o hacking, doxxingom, očierňujúcimi kampaňami a videami, uverejňovaním zoznamov alebo vyhrážkami násilím.Až 18 percent organizácií alebo ich zamestnancov má skúsenosti aj s obťažovaním v offline priestore, teda osobne, na ulici, v priestore kancelárií alebo v hromadnej doprave, a to konkrétne formou vulgarizmov, vyhrážok, osobných útokov aj s ublížením na tele, natáčania videí, sledovania alebo poškodzovania majetku.V následnosti na obťažovanie v online aj offline priestore bolo 31 percent oslovených organizácií nútených prijať dodatočné opatrenia na svoju ochranu.Organizácie majú za posledných 16 mesiacov skúsenosti najmä so znížením financovania z vládnych grantov alebo dotácií, respektíve so zvýšenými prevádzkovými nákladmi.Okrem straty donorov jedna z organizácií spomenula aj komplikácie súvisiace s prijímaním zahraničnej podpory a pocit hanby, ktorej čelia v zahraničí pri komunikácii s partnermi. Vyše tretina mimovládnych organizácií uvažuje aj o obmedzení aktivít alebo znížení počtu zamestnanectva z finančných dôvodov.Amnesty International odporúča vláde dodržiavať medzinárodné ľudskoprávne štandardy s ohľadom na slobodu zhromažďovania, slobodu združovania a slobodu prejavu. Žiada, aby vláda prijala konkrétne opatrenia na vyšetrenie obvinení týkajúcich sa prenasledovania a zastrašovania obrancov ľudských práv a novinárov.Takisto má zabezpečiť, aby aktéri a aktérky občianskej spoločnosti na Slovensku mohli vykonávať svoju činnosť v priaznivom a bezpečnom prostredí, bez obáv z prenasledovania, represií alebo akéhokoľvek zastrašovania.