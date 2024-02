Gripeny za členstvo v NATO? Orbán a Kristersson uzavreli obrannú dohodu medzi Maďarskom a Švédskom

Bod zmierenia

Čaká sa na Maďarsko

23.2.2024 (SITA.sk) - Premiéri Maďarska a Švédska v piatok uzavreli obrannú dohodu, ktorá rozšíri maďarskú letku švédskych stíhačiek a pravdepodobne aj cestu k ratifikácii švédskeho členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) Ulf Kristersson pricestoval do Maďarska po opakovaných pozvánkach zo strany maďarskej vlády, čo jej predseda Viktor Orbán naznačil ako podmienku ratifikácie švédskeho členstva v NATO.Piatková dohoda je pravdepodobne rozhodný bod zmierenia medzi Budapešťou a Štokholmom. Orbán naznačil, že jeho strana je pripravená ratifikovať švédske prístupové protokoly v pondelok.Na tlačovej konferencii po stretnutí premiérov Kristersson povedal, že Švédsko predá Maďarsku štyri lietadlá JAS 39 Gripen a rozšíri aj podporné systémy a servis pre stroje.Orbán povedal, že dodatočné stíhačky „výrazne zvýšia naše vojenské schopnosti a ďalej posilnia našu úlohu v zahraničí“ a zvýšia schopnosť Maďarska zúčastňovať sa na spoločných operáciách NATO. V súčasnosti má Maďarsko 14 Gripenov.Maďarsko je jediný člen NATO, ktorý ešte neratifikoval švédske členstvo. Tento krok sa očakáva už viac ako 18 mesiacov, čo vyvoláva frustráciu u ďalších spojencov.Orbán v piatok povedal, že hoci sa Maďarsko a Švédsko nezhodujú vo všetkých otázkach, budovanie dôvery je nevyhnutné na to, aby jeho krajina podporila vstup Švédska do aliancie.„Byť členom NATO spolu s inou krajinou znamená, že sme pripravení zomrieť jeden za druhého. Dohoda o obranných a vojenských kapacitách pomáha obnoviť dôveru medzi týmito dvoma krajinami,“ povedal.