Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. októbra 2025

Opitý vodič na Nissane havaroval v obci Dlhé Pole, pri nehode zahynul človek na zadnom sedadle


Tagy: Tragická nehoda

Opitý vodič havaroval, osoba sediaca na zadom sedadle neprežila. Nehoda sa stala v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách v obci Dlhé Pole v okrese Žilina. Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva ...



Zdieľať
558300208_1104717075164548_579130936771019518_n 676x451 5.10.2025 (SITA.sk) - Opitý vodič havaroval, osoba sediaca na zadom sedadle neprežila. Nehoda sa stala v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách v obci Dlhé Pole v okrese Žilina. Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková, vodič vozidla Nissan jazdil po miestnej komunikácii smerom do lesa.


Z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a s vozidlom sa prevrátil. Osoba, ktorá sedela v aute na zadnom sedadle, vypadla a zostala zakliesnená pod autom. Pri nehoda utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.

Vodič šoféroval opitý a utrpel len ľahké zranenia. Dychová skúška ukázala 1,79 promile. Polícia muža obmedzila na slobode a prípad si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič na Nissane havaroval v obci Dlhé Pole, pri nehode zahynul človek na zadnom sedadle © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Gröhling: Expresívne a kritické vyjadrenia Bittó Cigánikovej nie sú dôvodom na výlučenie zo strany
<< predchádzajúci článok
Pri obci Močiar sa zo strmého zrázu zrútilo auto, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 