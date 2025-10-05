|
Nedeľa 5.10.2025
Meniny má Viera
|
05. októbra 2025
Opitý vodič na Nissane havaroval v obci Dlhé Pole, pri nehode zahynul človek na zadnom sedadle
Opitý vodič havaroval, osoba sediaca na zadom sedadle neprežila. Nehoda sa stala v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách v obci Dlhé Pole v okrese Žilina. Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva ...
5.10.2025 (SITA.sk) - Opitý vodič havaroval, osoba sediaca na zadom sedadle neprežila. Nehoda sa stala v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách v obci Dlhé Pole v okrese Žilina. Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková, vodič vozidla Nissan jazdil po miestnej komunikácii smerom do lesa.
Z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a s vozidlom sa prevrátil. Osoba, ktorá sedela v aute na zadnom sedadle, vypadla a zostala zakliesnená pod autom. Pri nehoda utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Vodič šoféroval opitý a utrpel len ľahké zranenia. Dychová skúška ukázala 1,79 promile. Polícia muža obmedzila na slobode a prípad si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič na Nissane havaroval v obci Dlhé Pole, pri nehode zahynul človek na zadnom sedadle © SITA Všetky práva vyhradené.
