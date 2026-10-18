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18. októbra 2026
Gröhling má vytipovanú kandidátku na budúcu prezidentku, Čaputová to nie je
Tagy: diskusná relácia V politike Opozícia Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky
Predseda SaS doplnil, že vo verejnom priestore je množstvo žien, ktoré by mohli zastávať pozíciu hlavy štátu. Nasledujúce voľby prezidenta budú síce až v roku 2029, predseda opozičnej strany SaS
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18.10.2026 (SITA.sk) - Predseda SaS doplnil, že vo verejnom priestore je množstvo žien, ktoré by mohli zastávať pozíciu hlavy štátu.
Nasledujúce voľby prezidenta budú síce až v roku 2029, predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling však už má vytipovanú potencionálnu kandidátku na post novej hlavy štátu. Ako uviedol v nedeľnej diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, ide o ženu, nie je to však Zuzana Čaputová. Šéf SaS podľa vlastných slov navrhol dotyčnej kandidovať na stretnutí tento týždeň,
„Ja viem, že to je veľmi dopredu," skonštatoval Gröhling s tým, že Peter Pellegrini pre neho nie je kandidátom pre ďalšie volebné obdobie. Opozícia by sa preto mala zjednotiť na jednom kandidátovi a už teraz je o tom potrebné diskutovať.
Predseda SaS doplnil, že vo verejnom priestore je množstvo žien, ktoré by mohli zastávať pozíciu hlavy štátu. „A pokračovať v tom odkaze pani Čaputovej," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling má vytipovanú kandidátku na budúcu prezidentku, Čaputová to nie je © SITA Všetky práva vyhradené.
Nasledujúce voľby prezidenta budú síce až v roku 2029, predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling však už má vytipovanú potencionálnu kandidátku na post novej hlavy štátu. Ako uviedol v nedeľnej diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, ide o ženu, nie je to však Zuzana Čaputová. Šéf SaS podľa vlastných slov navrhol dotyčnej kandidovať na stretnutí tento týždeň,
„Ja viem, že to je veľmi dopredu," skonštatoval Gröhling s tým, že Peter Pellegrini pre neho nie je kandidátom pre ďalšie volebné obdobie. Opozícia by sa preto mala zjednotiť na jednom kandidátovi a už teraz je o tom potrebné diskutovať.
Predseda SaS doplnil, že vo verejnom priestore je množstvo žien, ktoré by mohli zastávať pozíciu hlavy štátu. „A pokračovať v tom odkaze pani Čaputovej," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling má vytipovanú kandidátku na budúcu prezidentku, Čaputová to nie je © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Opozícia Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky
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