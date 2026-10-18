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18. októbra 2026

Danko sa opiera o koaličnú zmluvu, Pellegriniho však ovplyvniť nemôže. O Kuffovi rozhodne prezident


Tagy: diskusná relácia V politike Koaličná zmluva Predseda SNS

Doplnil, že prezident by mal v tomto prípade rozhodnúť tak, ako káže zákon ale aj tak, ako to bude cítiť. Predseda SNS Andrej Danko môže trvať na nominácii



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66fc0c6e3561d603057429 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Doplnil, že prezident by mal v tomto prípade rozhodnúť tak, ako káže zákon ale aj tak, ako to bude cítiť.


Predseda SNS Andrej Danko môže trvať na nominácii Filipa Kuffu na post ministra životného prostredia voči predsedovi vlády Robertovi Ficovi, na ktorého má nástroje v koaličnej zmluve a v parlamente, avšak voči prezidentovi Petrovi Pellegrinimu žiadne nástroje nemá. Šéf SNS to pripustil v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Doplnil, že prezident by mal v tomto prípade rozhodnúť tak, ako káže zákon ale aj tak, ako to bude cítiť.

S poukazom na vyjadrenie prezidenta, že v prípade Kuffu požiadal Pellegrini o informácie aj Slovenskú informačnú službu, Danko skonštatoval, že je presvedčený, že veci sa vysvetlia. „Viem, že by malo byť aj stretnutie Kuffovcov s pánom prezidentom," uviedol predseda národniarov. Zároveň informácie o Kuffovi od bývalého ministra Tomáša Tarabu, ktorý o ňom hovoril ako o závadovej osobe, označil za „teátro". „Ten problém Kuffovcov vznikol, keď odmietli poslúchať Tarabu," zdôraznil Danko.

Kuffa zároveň podľa Danka spĺňa vedomostné aj vzdelanostné predpoklady pre výkon funkcie ministra. „Všetky scenáre, pokiaľ prezident nejako nerozhodne, sú v hre," dodal Danko.


Zdroj: SITA.sk - Danko sa opiera o koaličnú zmluvu, Pellegriniho však ovplyvniť nemôže. O Kuffovi rozhodne prezident © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Koaličná zmluva Predseda SNS
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