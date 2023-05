Vývoz zo Slovenska medziročne vzrástol, prebytok dovozu stúpol na viac ako 804 miliónov eur

Medziročný pokles dovozu

9.5.2023 (SITA.sk) - Zo Slovenska sa v marci podľa predbežných výsledkov Štatistického úradu SR vyviezol tovar za 10,2 miliardy eur. V medziročnom porovnaní išlo o nárast o 12,6 %.Hodnota vývozu bola najvyššia za posledné desaťročie. Celkový dovoz tovaru po viac ako dvoch rokoch prvýkrát medziročne klesol, a to o 2,1 % na 9,4 miliardy eur.Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 804,2 milióna eur, čo je najvyššia hodnota od októbra 2020. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom takmer 541 miliónov eur.Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali v marci medziročný rast len štyri z nich. Najvyšší nárast, a teda aj najvýraznejší vplyv na hodnotu celkového vývozu, mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, a to stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov a lietadiel.Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 25,2 %, dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už tretí mesiac po sebe.Aj v štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast tiež len štyri z nich. Medziročný pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn.Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o viac ako polovicu a zároveň najnižšia od septembra 2021.Podľa analytikov zahraničný obchod v marci prekonal očakávania.„Dôvodom pre pozitívny výsledok bola vyššia aktivita v automobilovom priemysle, kde objem exportov medziročne vzrástol o štvrtinu. A keďže z celkového vývozu tvoria stroje a prepravné zariadenia takmer dve tretiny, vývoj tejto kategórie do veľkej miery ovplyvňuje celkový výkon zahraničného obchodu," uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák vidí za zlepšením zahranično-obchodnej bilancie takmer výlučne nižšie dovozy. Tie ťahali dole predovšetkým nižšie dovozy energetických surovín, len čiastočne ovplyvnené nižšou cenou.K medzimesačnému poklesu dovozov v marci ale podľa neho prispela aj väčšina ostatných kategórií, vrátane tej najväčšej, strojov a prepravných zariadení, kde sa miešajú rôzne investičné dovozy s dovozmi materiálu a polotovarov predovšetkým pre automobilový priemysel.V nasledujúcich mesiacoch očakáva Horňák vplyv oslabujúcej sa globálnej aktivity, čo bude tlmiť aj exportnú výkonnosť.„Výraznejšie a trvalejšie oživenie exportu bude závisieť od oživenia ekonomickej aktivity na hlavných exportných trhoch, najmä teda tom európskom, čo by mohlo nastať v závere tohto roka, respektíve v roku 2024," zhodnotil.Koršňák avizuje spomalenie zlepšovania bilancie zahraničného obchodu. Dôvodom je najmä opätovné oživenie cien ropy na svetových trhoch.„Na druhej strane, k zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba, slabnúca investičná aktivita, či pomerne robustné zlepšenie nálad v domácom priemysle. Akokoľvek, naďalej predpokladáme, že i v tomto roku by bilancia zahraničného obchodu mala ostať ľahko deficitná, hoci výrazne menej, ako sme ešte očakávali na prelome rokov," uzavrel.