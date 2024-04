Gröhling predstavil štyroch nových podpredsedov SaS, každý z nich reprezentuje jeden z pilierov strany (video)

Dôležitý boj opozície

Podpora členstva Slovenska v EÚ a NATO

Útoky na novinárov

11.4.2024 (SITA.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling predstavil nových podpredsedov strany na ďalšie obdobie. Sú nimi Mária Kolíková Každý z nich prezentuje jeden zo štyroch pilierov SaS – Mária Kolíková ochranu spravodlivosti a práva, Bittó Cigániková zdravotníctvo a boj za práva menšín a žien, Viskupič ekonomiku a zdravé verejné financie a Droba jasné zahraničnopolitické smerovanie a podporu regiónov.V osobe predsedu SaS Gröhlinga je zastúpená aj oblasť školstva ako ďalšej kľúčovej témy strany. Mária Kolíková zdôraznila, že ochrana demokracie a spravodlivosti je v našej krajine stále viac kľúčová.„Osobitne dnes je veľmi dôležité, aby sme ako opozícia tvrdo bojovali o všetky drobné kroky, ktorými môžeme zlepšiť situáciu na Slovensku,“ uviedla. Jana Bittó Cigániková poukázala na to, že do zdravotníctva dávame násobne viac peňazí ako pred rokmi, zároveň je však násobne menej kvalitné.„Výsledky zdravotníctva sú žalostné. Štát nedokáže postaviť nemocnice, doručiť zdravotnú starostlivosť včas k ľuďom, ktorí ju potrebujú a rozpráva o tom, ako je zdravotníctvo zadarmo, ale ľudia dokopy platia vyše sto miliónov navyše zo svojich peňazí,“ povedala. Dodala, že SaS zostane tou stranou, ktorá nerozdáva cudzie peniaze.Ficova vláda ľuďom podľa jej slov rozdáva len z „výpalného“, ktoré vyberie od samotných ľudí v podobe daní. Viskupič povedal, že ako zakladajúci člen strany je zárukou zachovania DNA strany ako jasne pravicovej, liberálnej, ekonomickej so silnými hodnotami slobody vo všetkých jej formách.„Budeme aj naďalej presadzovať štíhly a čo najlepšie fungujúci štát, nízke dane, čo najvyššiu ekonomickú slobodu tvorcov hodnôt a udržateľné verejné financie,“ prízvukoval. Juraj Droba uistil, že absolútnou prioritou strany zostáva podpora členstva Slovenska v Európskej únii NATO . Branislav Gröhling zdôraznil, že po prezidentských voľbách sme svedkami rozdelenej spoločnosti a stupňujúcich sa útokov, aj na novinárov.„Útoky na novinárov sú absolútne cez čiaru, pán Taraba, veď váš kandidát vyhral, tak kde je ten pokoj, čo ste sľubovali, poďte sa teraz venovať občanom,“ adresoval ministrovi životnému prostredia Tomášovi Tarabovi (nom. SNS ). Zdôraznil tiež, že ekonomiku treba tvoriť, a nie ju dojiť, ako to robí Ficova vláda, ktorá chce vytvoriť určitú skupinu ľudí, ktorá sama neprežije a bude závislá od dávok a vlády.„Rozdiel medzi nami a touto vládou je, že Fico chce ľuďom peniaze brať a prerozdeľovať ich. My v SaS chceme, aby ľudia mali viac peňazí v peňaženkách a aby si o týchto peniazoch rozhodli sami, pretože každý pracujúci človek je hnacím motorom tejto krajiny a vláda ho nemôže za to trestať a stále mu brať peniaze – obzvlášť, keď si sama zvýšila dvojnásobne svoje platy a zriadila nové ministerstvo športu pre Andreja Danka,“ podotkol šéf SaS.