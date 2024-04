Robert Fico vyhlásil, že v porovnaní s tým, čo musia riešiť na Ukrajine, zvádzame na Slovensku smiešne žabomyšie vojny

„Možno si naši ľudia, hoci bývame veľmi blízko, ani neuvedomujú rozsah a rozmer tragédie, ktorej čelíte. A to hovorím úplne jasne napriek tomu, že na niektoré otázky máme rozdielne názory,” povedal ukrajinskému premiérovi Denysovi Šmyhalovi v Michalovciach pri úvodných prejavoch.

„Veľmi si vážim, milý Denys, že na našom rokovaní v blízkosti Užhorodu sme sa počúvali s veľkým rešpektom a porozumením, pretože každá krajina má svoje záujmy. No určite nad týmito záujmami je mier a solidarita, a to by mali byť aj dva styčné momenty, ktorým sa dnes budeme venovať,” dodal Fico.