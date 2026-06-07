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07. júna 2026

Gröhling sa referenda zúčastní, jeho organizátorov však kritizuje. Do hlasovania ostáva mesiac a nič sa nedeje


Tagy: NCA Národná kriminálna agentúra Politika 24 predseda strany Sloboda a Solidarita Premiér Slovenskej republiky Referendum

Poukázal, že do referenda ostáva sotva mesiac, no nevníma nejakú intenzívnu kampaň od strany, ktorá ho iniciovala. Predseda strany



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7.6.2026 (SITA.sk) - Poukázal, že do referenda ostáva sotva mesiac, no nevníma nejakú intenzívnu kampaň od strany, ktorá ho iniciovala.


Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a poslanec Branislav Gröhling sa zúčastní na júlovom referende. Uviedol to v relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ24. Referendum iniciovali mimoparlamentní Demokrati, obsahuje dve otázky. Jedna sa týka doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica a druhá obnovenia Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa predsedu SaS by voliči mali využívať možnosti v podobe účasti na referende.

„Nevidím, že by ľudí pozývali na toto referendum," poznamenal Gröhling na adresu Demokratov. Poukázal, že do referenda ostáva sotva mesiac, no nevníma nejakú intenzívnu kampaň od strany, ktorá ho iniciovala. Dodal, že referendum je podľa neho veľmi drahý prieskum verejnej mienky, poznamenal, že bude drahšie, než renta, ktorú navrhuje jednou z otázok zrušiť.

Poukázal, že jedna z navrhovaných otázok bol protiústavná, čo bolo podľa neho známe už vopred, kým na ďalšie dve otázky podľa Gröhlingovho názoru odpoveď už majú. „Nebudem kampaňovať za toto referendum, pretože si myslím, že odpovede na tieto otázky dávno máme," vyhlásil.


Zdroj: SITA.sk - Gröhling sa referenda zúčastní, jeho organizátorov však kritizuje. Do hlasovania ostáva mesiac a nič sa nedeje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NCA Národná kriminálna agentúra Politika 24 predseda strany Sloboda a Solidarita Premiér Slovenskej republiky Referendum
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