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07. júna 2026

Nehoda autobusu a osobného auta skomplikovala dopravu v Banskej Bystrici, zranil sa jeden cestujúci – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda MHD MHD Banská Bystica Polícia

Pri nehode utrpela zranenie jedna osoba cestujúca v autobuse, vyžiadalo si jednorazové ošetrenie na mieste. V sobotu podvečer sa v Banskej Bystrici zrazilo osobné auto s autobusom MHD. Na sociálnej sieti o ...



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nehoda bb 676x463 7.6.2026 (SITA.sk) - Pri nehode utrpela zranenie jedna osoba cestujúca v autobuse, vyžiadalo si jednorazové ošetrenie na mieste.


V sobotu podvečer sa v Banskej Bystrici zrazilo osobné auto s autobusom MHD. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. Ako uviedla, nehoda vtedy skomplikovala dopravu na Tajovského ulici. „Vodičovi mestskej hromadnej dopravy vošiel náhle do jazdnej dráhy vodič osobného auta, ktorý odbočil doľava v dôsledku čoho došlo k bočnému nárazu autobusu do osobného auta,” uviedla polícia.

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Pri nehode utrpela zranenie jedna osoba cestujúca v autobuse, vyžiadalo si jednorazové ošetrenie na mieste. „K zraneniam ďalších osôb nedošlo. Vykonanými dychovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u vodičov vylúčená,” doplnila polícia s tým, že nehodu na mieste dopravní policajti vyriešili v blokovom konaní.


Zdroj: SITA.sk - Nehoda autobusu a osobného auta skomplikovala dopravu v Banskej Bystrici, zranil sa jeden cestujúci – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda MHD MHD Banská Bystica Polícia
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