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07. júna 2026
Podujatie v útulku predstavilo ľuďom bez domova možnosti zamestnania – FOTO
Sociálne organizácie a odborníci radili ľuďom bez domova. Prijímatelia sociálnych služieb v Dome sv. Jána Milostivého v Prešove sa zúčastnili podujatia Spájame sily pre nové príležitosti, ktoré ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Sociálne organizácie a odborníci radili ľuďom bez domova.
Prijímatelia sociálnych služieb v Dome sv. Jána Milostivého v Prešove sa zúčastnili podujatia Spájame sily pre nové príležitosti, ktoré bolo zamerané na podporu pracovného uplatnenia ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Ako informovala manažérka vzťahov s verejnosťou Gréckokatolíckej charity v Prešove Veronika Futejová, cieľom stretnutia bolo predstaviť ľuďom bez domova možnosti zamestnania, dostupné formy podpory pri hľadaní práce a príklady úspešného začlenenia na pracovný trh.
Program otvoril Maroš Kušnír z Národného projektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES), ktorý predstavil význam spolupráce medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a ľuďmi so sťaženým prístupom k zamestnaniu. „Gréckokatolícka charita Prešov vo svojom vystúpení zdôraznila význam prepájania sociálnej pomoci s pracovným uplatnením ako jednej z ciest k väčšej samostatnosti a začleneniu ľudí do spoločnosti,“ uviedla Futejová.
Účastníci sa oboznámili aj s fungovaním platformy Zamestnávaj zodpovedne, ktorá prepája uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi a podporuje inkluzívne zamestnávanie. Prostredníctvom videopríbehov si mohli pozrieť skúsenosti ľudí, ktorým sa napriek zdravotnému znevýhodneniu alebo iným prekážkam podarilo nájsť pracovné uplatnenie.
Súčasťou programu bola aj prezentácia sociálneho podniku Integrácia z Giraltoviec, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným znevýhodnením a vytvára podmienky na rozvoj ich pracovných schopností.
Druhá časť podujatia patrila interaktívnemu workshopu. Účastníci diskutovali o prekážkach pri hľadaní práce, zdieľali skúsenosti z pracovných pohovorov a získavali praktické rady od odborníkov. Venovali sa aj príprave na pracovný pohovor, identifikácii vlastných silných stránok a požiadavkám, ktoré sú dôležité pre úspešné uplatnenie na trhu práce.
„Veríme, že dôstojná práca môže byť pre mnohých ľudí novým začiatkom. Práve spolupráca medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a iniciatívami podporujúcimi inkluzívne zamestnávanie pomáha vytvárať nové možnosti pre ľudí, ktorí sa pri hľadaní práce stretávajú s rôznymi prekážkami,“ uviedla Futejová.
Zdroj: SITA.sk - Podujatie v útulku predstavilo ľuďom bez domova možnosti zamestnania – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prijímatelia sociálnych služieb v Dome sv. Jána Milostivého v Prešove sa zúčastnili podujatia Spájame sily pre nové príležitosti, ktoré bolo zamerané na podporu pracovného uplatnenia ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Ako informovala manažérka vzťahov s verejnosťou Gréckokatolíckej charity v Prešove Veronika Futejová, cieľom stretnutia bolo predstaviť ľuďom bez domova možnosti zamestnania, dostupné formy podpory pri hľadaní práce a príklady úspešného začlenenia na pracovný trh.
Predstavili aj príklady úspešného zamestnania
Program otvoril Maroš Kušnír z Národného projektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES), ktorý predstavil význam spolupráce medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a ľuďmi so sťaženým prístupom k zamestnaniu. „Gréckokatolícka charita Prešov vo svojom vystúpení zdôraznila význam prepájania sociálnej pomoci s pracovným uplatnením ako jednej z ciest k väčšej samostatnosti a začleneniu ľudí do spoločnosti,“ uviedla Futejová.
Účastníci sa oboznámili aj s fungovaním platformy Zamestnávaj zodpovedne, ktorá prepája uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi a podporuje inkluzívne zamestnávanie. Prostredníctvom videopríbehov si mohli pozrieť skúsenosti ľudí, ktorým sa napriek zdravotnému znevýhodneniu alebo iným prekážkam podarilo nájsť pracovné uplatnenie.
Workshop ponúkol praktické rady
Súčasťou programu bola aj prezentácia sociálneho podniku Integrácia z Giraltoviec, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným znevýhodnením a vytvára podmienky na rozvoj ich pracovných schopností.
Druhá časť podujatia patrila interaktívnemu workshopu. Účastníci diskutovali o prekážkach pri hľadaní práce, zdieľali skúsenosti z pracovných pohovorov a získavali praktické rady od odborníkov. Venovali sa aj príprave na pracovný pohovor, identifikácii vlastných silných stránok a požiadavkám, ktoré sú dôležité pre úspešné uplatnenie na trhu práce.
„Veríme, že dôstojná práca môže byť pre mnohých ľudí novým začiatkom. Práve spolupráca medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a iniciatívami podporujúcimi inkluzívne zamestnávanie pomáha vytvárať nové možnosti pre ľudí, ktorí sa pri hľadaní práce stretávajú s rôznymi prekážkami,“ uviedla Futejová.
Zdroj: SITA.sk - Podujatie v útulku predstavilo ľuďom bez domova možnosti zamestnania – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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