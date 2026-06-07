Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Róbert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. júna 2026

Podujatie v útulku predstavilo ľuďom bez domova možnosti zamestnania – FOTO


Tagy: Ľudia bez domova Pracovné miesta

Sociálne organizácie a odborníci radili ľuďom bez domova. Prijímatelia sociálnych služieb v Dome sv. Jána Milostivého v Prešove sa zúčastnili podujatia Spájame sily pre nové príležitosti, ktoré ...



Zdieľať
7.6.2026 (SITA.sk) - Sociálne organizácie a odborníci radili ľuďom bez domova.


Prijímatelia sociálnych služieb v Dome sv. Jána Milostivého v Prešove sa zúčastnili podujatia Spájame sily pre nové príležitosti, ktoré bolo zamerané na podporu pracovného uplatnenia ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Ako informovala manažérka vzťahov s verejnosťou Gréckokatolíckej charity v Prešove Veronika Futejová, cieľom stretnutia bolo predstaviť ľuďom bez domova možnosti zamestnania, dostupné formy podpory pri hľadaní práce a príklady úspešného začlenenia na pracovný trh.

Predstavili aj príklady úspešného zamestnania


Program otvoril Maroš Kušnír z Národného projektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES), ktorý predstavil význam spolupráce medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a ľuďmi so sťaženým prístupom k zamestnaniu. „Gréckokatolícka charita Prešov vo svojom vystúpení zdôraznila význam prepájania sociálnej pomoci s pracovným uplatnením ako jednej z ciest k väčšej samostatnosti a začleneniu ľudí do spoločnosti,“ uviedla Futejová.

Účastníci sa oboznámili aj s fungovaním platformy Zamestnávaj zodpovedne, ktorá prepája uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi a podporuje inkluzívne zamestnávanie. Prostredníctvom videopríbehov si mohli pozrieť skúsenosti ľudí, ktorým sa napriek zdravotnému znevýhodneniu alebo iným prekážkam podarilo nájsť pracovné uplatnenie.

Workshop ponúkol praktické rady


Súčasťou programu bola aj prezentácia sociálneho podniku Integrácia z Giraltoviec, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným znevýhodnením a vytvára podmienky na rozvoj ich pracovných schopností.

Druhá časť podujatia patrila interaktívnemu workshopu. Účastníci diskutovali o prekážkach pri hľadaní práce, zdieľali skúsenosti z pracovných pohovorov a získavali praktické rady od odborníkov. Venovali sa aj príprave na pracovný pohovor, identifikácii vlastných silných stránok a požiadavkám, ktoré sú dôležité pre úspešné uplatnenie na trhu práce.

„Veríme, že dôstojná práca môže byť pre mnohých ľudí novým začiatkom. Práve spolupráca medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a iniciatívami podporujúcimi inkluzívne zamestnávanie pomáha vytvárať nové možnosti pre ľudí, ktorí sa pri hľadaní práce stretávajú s rôznymi prekážkami,“ uviedla Futejová.


Zdroj: SITA.sk - Podujatie v útulku predstavilo ľuďom bez domova možnosti zamestnania – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ľudia bez domova Pracovné miesta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaliňák sa zastal ministrov, opozícia podľa neho odvolávaniami zakrýva kauzu Šimečkovej matky
<< predchádzajúci článok
Gröhling sa referenda zúčastní, jeho organizátorov však kritizuje. Do hlasovania ostáva mesiac a nič sa nedeje

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 