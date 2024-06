Gröhling: Slovensko nemôže mať neobsadený post predsedu parlamentu do jesene. Opozícia naznačuje navrhnutie vlastného kandidáta (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.6.2024 (SITA.sk) - Ak vládna koalícia v priebehu aktuálnej schôdze nezvolí nového šéfa parlamentu, opozičná strana SaS nevylučuje, že opozícia navrhne vlastného kandidáta. Na utorkovej tlačovej besede to povedal predseda liberálov Branislav Gröhling . Podľa neho totiž nie je možné, aby v parlamente panovalo bezvládie a druhá najvyššia ústavná funkcia bola neobsadená až do jesene.„Koaliční lídri už v októbri vedeli, že Peter Pellegrini bude kandidovať za prezidenta," povedal šéf SaS s tým, že je absurdné, že sa koalícia v tejto súvislosti nedohodla, kto bude v prípade zvolenia Pellegriniho za hlavu štátu viesť národnú radu.„Momentálne má krajina práceneschopného premiéra, spoločnosť je v napätí, ekonomika je pred kolapsom. Odchádza ďalší podpredseda národnej rady," povedal Gröhling s poukazom na to, že Ľuboš Blaha bol zvolený za europoslanca. „A nie je zabezpečený riadny chod ústavných inštitúcií," dodal predseda SaS.Vládna koalícia podľa medializovaných informácií odložila voľbu predsedu Národnej rady SR na jeseň. Zatiaľ čo strana Hlas-SD trvá na tom, že post jej patrí na základe koaličnej zmluvy, strana Smer-SD podporila v tejto súvislosti nárok predsedu SNS